"Кайфуем! Кури, кури, сыночка!": мамаша с Украины научила трехлетнего сына курить кальян

Видео, на котором трехлетний мальчик под руководством мамы учится курить кальян взорвало социальные сети. Кадры были сделаны в одном из отелей Египта. Солнце, пальмы, накрытый стол, на котором красуется кальян. Первые затяжки трехлетнего сына учит делать мама. Причем все это действо жительница Авдеевки, что в Донецкой области, Вера Бурнашева сама решила запечатлеть на видео. Кадры и комментарии мамаши шокируют. Пока малыш делает затяжки она не перестает умиляться.

- Ой, ой! Кто это у меня тут египтянин!? Тут сидим, кальянчик покуриваем, креветульки кушаем...

В какой - то момент малыш перестает курить и обращается к маме.

- Это не то!

Возможно, этой фразой ребенок хотел показать маме, что ему не нравится. Но женщину уже не остановить. Она продолжила нахваливать сына за клубы дыма: "кури, кури, сыночка".

Шокирующее видео Вера Бурнашева опубликовала на свой странице в Инстаграм, мол смотрите, как мы отдыхаем. Но народу, что не удивительно, не понравилось. На мамашу тут же обрушился шквал критики. Хейтеры завалили ее гневными комментариями.

"Что за мать такая , лишить ее родительских прав", "я подам заявление в опеку, травит малыша", "детей родила, а ума нет": вот, пожалуй, самые безобидные из комментариев.

Сама Вера поначалу отбивалась, писала, что просто пошутила. А потом не выдержала критики и удалила свои страницы в социальных сетях.

Дошел ли кто-то из комментаторов до отделения опеки, история умалчивает. Пользователи соцсетей тем временем гадают, что из взрослых развлечений уже успел попробовать старший сын Веры. Мальчику сейчас семь лет.