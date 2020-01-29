Владимир Кузьмин тайно обвенчался с молодой возлюбленной

Владимир Кузьмин в конце 2019 года вернулся к Екатерине Трофимовой. 64-летний певец и его 37-летняя возлюбленная решили начать все с чистого листа. В ближайшее время они сыграют пышную свадьбу. Ну а пока тайно обвенчались .

"Мы планируем пожениться. Пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году", - поделилась радостной новостью Екатерина Трофимова.

Девушка также сообщила, что тайно обвенчалась с Владимиром Кузьминым. "Так что главные клятвы верности друг другу дали", - цитирует красавицу-блондинку "СтарХит".

v.kuzmin_official Владимир Кузьмин с молодой женой Екатериной Трофимовой

Екатерина также раскрыла причины расставания с Кузьминым. Они провели в разлуке полтора года. "Тяжело уже стало обоим. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получилось у нас расстаться", - рассказывала Трофимова.

Все это время экс-супруги не переставали общаться. Пара не раз обсуждала совместное будущее. Екатерина даже ездила в путешествие вместе с дочерью любимого Соней.

Отметим, о том, что Владимир Кузьмин вернулся к Екатерине Трофимовой, стало известно в декабре 2019 года. Певец хоть и бросил 28-летнюю любовницу Светлану Карпухину, но продолжает снимать яхтсменке из Калининграда квартиру. Об этом известно Екатерине Трофимовой. Но она не в претензии. Яркая блондинка без ума от счастья и занимается приготовлением к пышной и необычной свадьбе. Подготовка к торжеству идет полным ходом.