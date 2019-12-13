2019-12-13T01:29:58+03:00
Звезды

Помолодевший Владимир Кузьмин вышел в свет с красавицей-женой

64-летнего певца не узнать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Владимир Кузьмин месяц назад вернулся к своей третьей жене Екатерине ТрофимовойВладимир Кузьмин месяц назад вернулся к своей третьей жене Екатерине ТрофимовойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Владимир Кузьмин месяц назад вернулся к своей третьей жене Екатерине Трофимовой. 64-летний певец и его 37-летняя возлюбленная решили начать все с чистого листа. И, кажется, обоим это пошло на пользу.

Катя Лель разместила в блоге трогательное видео, на котором мило беседует с Владимиром Кузьминым и его супругой Екатериной Трофимовой. "Как приятно, когда музыкант музыканта понимает с полуслова. Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями", - подписала ролик исполнительница хита "Мой мармеладный".

Звезды встретились на вечеринке. посвященной дню рождения певца Эмина. Пышный праздник посетили все сливки общества, говоря в адрес виновника торжества массу приятных слов.

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Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями
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Меж тем поклонники сразу же обратили внимание на то, как преобразился Владимир Кузьмин. Певец будто обрел вторую молодость после того, как вновь сошелся с женой, с которой был вместе 17 лет. Обыватели предположили, что те два года, что супруги провели в разлуке, вероятно, были самым мучительным временем для влюбленных. Но теперь все беды и горести позади.

Кузьмин действительно выглядит помолодевшим, ну а Катя буквально светится от счастья, находясь рядом с мужем. Кстати, Владимир тоже разместил в блоге несколько снимков, на которых позирует вместе с Трофимовой. Он нежно обнимает эффектную блондинку, не скрывая чувств.

"Катюша красавица, как принцесса! А Володя - классный, молодой, стильнячий! Вот так и держитесь всегда вместе друг за друга еще бесконечное количество лет! И радуйте нас своим счастьем!". "Какая красивая пара. Владимир - талантливый, творческий и харизматичный, а Катя - красивая и жизнерадостная!", Счастья вам", "Восхищаюсь вами! ", "Берегите друг друга!", - пишут фолловеры.

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Был рад видеть своего друга, а я не многих могу назвать таковыми...
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В ответ Кузмин поблагодарил публику: "Не представляете, как вы нас вдохновляете своей верой в нас! Спасибо".

Отметим, о том, что Владими Кузьмин вернулся к жене, стало известно некоторое время назад. Певец хоть и бросил 28-летнюю любовницу Светлану Карпухиной, но продолжает снимать яхтсменке из Калининграда квартиру. Об этом известно Екатерине Трофимовой. Но она не в претензии. Яркая блондинка без ума от счастья и занимается приготовлением к пышной и необычной свадьбе. Подготовка к торжеству идет полным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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