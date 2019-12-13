Помолодевший Владимир Кузьмин вышел в свет с красавицей-женой
Владимир Кузьмин месяц назад вернулся к своей третьей жене Екатерине Трофимовой. 64-летний певец и его 37-летняя возлюбленная решили начать все с чистого листа. И, кажется, обоим это пошло на пользу.
Катя Лель разместила в блоге трогательное видео, на котором мило беседует с Владимиром Кузьминым и его супругой Екатериной Трофимовой. "Как приятно, когда музыкант музыканта понимает с полуслова. Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями", - подписала ролик исполнительница хита "Мой мармеладный".
Звезды встретились на вечеринке. посвященной дню рождения певца Эмина. Пышный праздник посетили все сливки общества, говоря в адрес виновника торжества массу приятных слов.
Меж тем поклонники сразу же обратили внимание на то, как преобразился Владимир Кузьмин. Певец будто обрел вторую молодость после того, как вновь сошелся с женой, с которой был вместе 17 лет. Обыватели предположили, что те два года, что супруги провели в разлуке, вероятно, были самым мучительным временем для влюбленных. Но теперь все беды и горести позади.
Кузьмин действительно выглядит помолодевшим, ну а Катя буквально светится от счастья, находясь рядом с мужем. Кстати, Владимир тоже разместил в блоге несколько снимков, на которых позирует вместе с Трофимовой. Он нежно обнимает эффектную блондинку, не скрывая чувств.
"Катюша красавица, как принцесса! А Володя - классный, молодой, стильнячий! Вот так и держитесь всегда вместе друг за друга еще бесконечное количество лет! И радуйте нас своим счастьем!". "Какая красивая пара. Владимир - талантливый, творческий и харизматичный, а Катя - красивая и жизнерадостная!", Счастья вам", "Восхищаюсь вами! ", "Берегите друг друга!", - пишут фолловеры.
В ответ Кузмин поблагодарил публику: "Не представляете, как вы нас вдохновляете своей верой в нас! Спасибо".
Отметим, о том, что Владими Кузьмин вернулся к жене, стало известно некоторое время назад. Певец хоть и бросил 28-летнюю любовницу Светлану Карпухиной, но продолжает снимать яхтсменке из Калининграда квартиру. Об этом известно Екатерине Трофимовой. Но она не в претензии. Яркая блондинка без ума от счастья и занимается приготовлением к пышной и необычной свадьбе. Подготовка к торжеству идет полным ходом.
ИСТОЧНИК KP.RU