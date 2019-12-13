Помолодевший Владимир Кузьмин вышел в свет с красавицей-женой

Владимир Кузьмин месяц назад вернулся к своей третьей жене Екатерине Трофимовой. 64-летний певец и его 37-летняя возлюбленная решили начать все с чистого листа. И, кажется, обоим это пошло на пользу.

Катя Лель разместила в блоге трогательное видео, на котором мило беседует с Владимиром Кузьминым и его супругой Екатериной Трофимовой. "Как приятно, когда музыкант музыканта понимает с полуслова. Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями", - подписала ролик исполнительница хита "Мой мармеладный".

Звезды встретились на вечеринке. посвященной дню рождения певца Эмина. Пышный праздник посетили все сливки общества, говоря в адрес виновника торжества массу приятных слов.

katyalelofficial Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями

Меж тем поклонники сразу же обратили внимание на то, как преобразился Владимир Кузьмин. Певец будто обрел вторую молодость после того, как вновь сошелся с женой, с которой был вместе 17 лет. Обыватели предположили, что те два года, что супруги провели в разлуке, вероятно, были самым мучительным временем для влюбленных. Но теперь все беды и горести позади.

Кузьмин действительно выглядит помолодевшим, ну а Катя буквально светится от счастья, находясь рядом с мужем. Кстати, Владимир тоже разместил в блоге несколько снимков, на которых позирует вместе с Трофимовой. Он нежно обнимает эффектную блондинку, не скрывая чувств.

"Катюша красавица, как принцесса! А Володя - классный, молодой, стильнячий! Вот так и держитесь всегда вместе друг за друга еще бесконечное количество лет! И радуйте нас своим счастьем!". "Какая красивая пара. Владимир - талантливый, творческий и харизматичный, а Катя - красивая и жизнерадостная!", Счастья вам", "Восхищаюсь вами! ", "Берегите друг друга!", - пишут фолловеры.

v.kuzmin_official Был рад видеть своего друга, а я не многих могу назвать таковыми...

В ответ Кузмин поблагодарил публику: "Не представляете, как вы нас вдохновляете своей верой в нас! Спасибо".

Отметим, о том, что Владими Кузьмин вернулся к жене, стало известно некоторое время назад. Певец хоть и бросил 28-летнюю любовницу Светлану Карпухиной, но продолжает снимать яхтсменке из Калининграда квартиру. Об этом известно Екатерине Трофимовой. Но она не в претензии. Яркая блондинка без ума от счастья и занимается приготовлением к пышной и необычной свадьбе. Подготовка к торжеству идет полным ходом.