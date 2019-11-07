Владимир Кузьмин оставил 28-летнюю подругу и вернулся к жене

Ветеран отечественного рока, автор и исполнитель лирических композиций Владимир Кузьмин вновь влюблен и счастлив. Причем с бывшей женой! 64-летний музыкант вернулся к экс-супруге, и они снова живут под одной крышей.

Разлучница-яхтсменка

Напомним, в июне 2018 года Кузьмин и его жена Екатерина Трофимова объявили о разводе после 17 лет брака. С тех пор рядом с певцом видели Светлану Карпухину - 27-летнюю (на тот момент) яхтсменку из Калининграда. Светлана моложе Кузьмина на 36 лет. Музыкант подарил ей яхту с говорящим названием «Красотка» (по названию своего старого хита). Предполагали, что из-за нее Владимир и расстался с женой. Тогда музыкант написал в Инстаграме: «С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой».

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова поженились в 2001 году,супруги прожили вместе 17 лет. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

С новой музой Светланой Кузьмин не раз совершал речные круизы. Но этим летом он плавал на яхте в компании старых друзей уже без Светы. А страничка возлюбленной Кузьмина с их общими фото вдруг пропала из соцсетей. Последнее время о Светлане Карпухиной ничего не было слышно.

На днях в своем Инстаграме Владимир Кузьмин опубликовал свежее фото с бывшей женой Екатериной. «Как-то так», - написал музыкант в пояснении к снимку. Аналогичное фото разместила у себя на странице и Катя.

«Владимир, это не «как-то так», это слезы радости на глазах», «все новое - хорошо забытое старое», - мигом отозвались поклонники. Неужели пара воссоединилась?

v.kuzmin_official Как то так #VladimirKuzmin #ВладимирКузьмин #КатяКузьмина #Kuzmin

«Комсомолка» позвонила Екатерине, бывшей жене Кузьмина (она моложе Владимира на 27 лет).

«НЕ МОЖЕМ ДРУГ БЕЗ ДРУГА»

- Екатерина, вы снова вместе с Владимиром Кузьминым?

- Да. Это так.

- Поздравляем! Как получилось соединить семью?

- Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять.

- А из-за чего развелись?

- Ну как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были вместе в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получалось у нас расстаться.

- Писали, что вы уезжали в Индию...

- Нет. Я много путешествовала, конечно, но никуда надолго не уезжала. Я в Москве жила и живу.

- У Кузьмина большой загородный дом. После развода вы не делили имущество?

- Не делили. Мы развелись и жили в разных местах. А сейчас я снова вернулась к нему в дом.

- Кто первый предложил: давай начнем сначала?

- Нельзя сказать, кто первый. Мы давно это обсуждали, решали, присматривались друг к другу: сможем - не сможем...

- Этот период, что вы были врозь, как вы провели? Приходили к нему на концерты?

- На каких-то была, конечно. Я, наверное, сейчас не готова все проанализировать и объяснить. После развода мы продолжали плотно общаться с его детьми. И я путешествовала с его дочкой Соней.

- Кузьмин сейчас пишет вам новые песни?

- Да. Он в хорошей творческой форме и настроении.

- Брат Владимира Кузьмина заявлял, что Владимир в начале 2019 года зарегистрировал со Светланой Карпухиной брак. И она сама это подтверждала. Получается, сейчас Кузьмин женат на другой женщине?

- Нет, он не был женат на Светлане.

Кузьмин и Светлана КарпухинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Светлана заявляла, что она помощница и директор Кузьмина. Она продолжает с ним работать?

- Нет. Она не работала с ним и не работает.

- Это она виновата в том, что вы с Владимиром расстались?

- Мне не хочется это обсуждать, простите.

БРОСИЛ ПИТЬ И СОБИРАЕТСЯ НА ГАСТРОЛИ

В СМИ писали, что Екатерина уставала от алкогольных возлияний артиста. Несколько раз в браке пыталась от него уходить, но он вымаливал ее прощение. А потом и сам начал сердиться на Катю за то, что ее якобы видели в компании молодых мужчин. Но и Кузьмин любит внимание девушек. И появление рядом с ним блондинки Светы было тому подтверждением.

Ходили слухи, что Екатерина уставала от алкогольных возлияний артистаФото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, настоящая любовь выдержала все испытания. Как рассказал «КП» родной брат Кузьмина Александр, Владимир сейчас вообще не пьет, чему все его родные очень рады.

- Я еще не говорил с Владимиром о его воссоединении с Катей, но, судя по тому, что он окрылен, у него все хорошо и он в прекрасной форме, - сообщил «КП» Александр Кузьмин. - У Володи много нереализованного материала, он каждый день работает в студии - пишет новый альбом. И скоро собирается на гастроли.

- По возрасту Владимир Кузьмин - пенсионер. Получает пенсию?

- Да. У него надбавка за то, что он народный артист. Но он заслужил. Я рад, что у Володи все хорошо в личной жизни.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кузьмин, несмотря на то что его называют дедушкой романтического рока, остается бодрым и творчески плодовитым. Плюс ко всему он долларовый миллионер. Как сообщалось в открытых источниках, Кузьмин скупил целый этаж - это пять квартир - в доме на улице Академика Пилюгина в Москве. Общая стоимость этой недвижимости - 1 млн 460 тыс. долларов (около 93 млн рублей по нынешнему курсу). Также в его собственности квартира в доме на Смоленской-Сенной площади в 1 млн 210 тыс. долларов (примерно 77 млн руб.).

В элитном поселке на берегу Истринского водохранилища он построил двухэтажный особняк (2 млн 370 тыс. долларов, или 151 млн 680 тыс. руб). В этом доме он и живет с женой Катей. В коттедже шесть уровней, из которых два подземных с расположенной там музыкальной студией.

Дедушка русского рока - долларовый миллионер.

Все музы композитора

Отношения с Екатериной - самые продолжительные в жизни Кузьмина. С 1979 по 1985 год он был женат на поэтессе Татьяне Артемьевой, писавшей стихи для его песен. Потом был роман с Аллой Пугачевой, с которой он пел дуэтом. В 1990 году Кузьмин уехал в США и женился на американской модели Келли Керзон, но скоро развелся. Жил гражданским браком с актрисой Верой Сотниковой, которой посвятил хит «Я не забуду тебя никогда».

С Екатериной Трофимовой Кузьмин познакомился в 2000 году на пляже в Анапе. Юная Катя из Елабуги отдыхала с родителями, пришла на концерт Кузьмина, подошла за автографом и пленила исполнителя. Он сам предложил ей посидеть в ресторанчике и взял телефон. Разница в 27 лет не смутила звезду. Чтобы показать серьезность намерений, пригласил на очередной концерт Катю вместе с родителями. Потом уговорил девушку прилететь к нему в Москву. Через год пара поженилась. Детей у супругов в этом браке нет.

Зато от предыдущих отношений у Кузьмина есть четверо наследников: дочери Соне от брака с поэтессой Татьяной Артемьевой - 33 года, Марте, средней дочери от романа с Ириной Мильциной, - 32 год, младшей дочери певца Николь от отношений с темнокожей поклонницей Татьяной Муинго - 30 лет. Также есть 30-летний приемный сын Никита (живет в США).

Еще двое старших детей Кузьмина, родившихся в браке с Татьяной Артемьевой, трагически погибли. Дочь Лизу нашли убитой в 2002 году в ее квартире: 24-летней девушке перерезал горло любовник. А в 2009 году трагедия случилась с ее братом Степаном: он выпал из окна собственной квартиры в Москве.