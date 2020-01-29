Путин уволил главу Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами
Президенту как и всей стране не понравилось шоу, которое устроил при вручении сотрудникам МЧС ключей от спецтехники глава Чувашии Михаил Игнатьев. После появления видео, как майор-пожарный прыгает за ключами от машины, которые поднимает над головой Игнатьев, несколько дней ушло на поиск кандидатуры на пост врио главы региона. Но потом появился указ с формулировкой, которая не часто используется главой государства.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети
«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации» говорится в подписанном Путиным документе. Тем же указом временным исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат Госдумы Олег Николаев, с которым президент встретился в Кремле.
Президент Путин с Олегом Николаевым, назначенным Указом Президента врио Главы Чувашской Республики. Фото: kremlin.ru
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Олег Алексеевич НИКОЛАЕВ
Родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Закончил Чебоксарский строительный техникум, затем Чебоксарский госуниверситет. В 1999 году прошел курсы обучения по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства. Работал монтажником, бухгалтером, директором «Лизинговой компании малого бизнеса», замминистра экономического развития Чувашии.
В 2015 году баллотировался на пост главы Чувашии, занял второе место, в 2016 году избран депутатом Госдумы. 22 января 2020 года был назначен главой комитета Госдумы по делам национальностей.
Член партии «Справедливая Россия».
Женат, пятеро детей.
Путин встретился с новым главой Чувашии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биография Олега Николаева: Врио главы Чувашии назначен бывший Председатель комитета Госдумы по делам национальностей
Владимир Путин отправил руководителя республики Михаила Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. «Комсомолка» рассказывает биографию Олега Николаева, нового главы региона (подробности)
В ТЕМУ
Назвал Медведева "Петровичем" и предложил "мочить" журналистов: ТОП-5 скандалов, в которые попадал глава Чувашии Михаил Игнатьев
Последняя история, когда чиновник заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от автомобиля, стоила ему партийного билета (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU