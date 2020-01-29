Путин уволил главу Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами

Президенту как и всей стране не понравилось шоу, которое устроил при вручении сотрудникам МЧС ключей от спецтехники глава Чувашии Михаил Игнатьев. После появления видео, как майор-пожарный прыгает за ключами от машины, которые поднимает над головой Игнатьев, несколько дней ушло на поиск кандидатуры на пост врио главы региона. Но потом появился указ с формулировкой, которая не часто используется главой государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации» говорится в подписанном Путиным документе. Тем же указом временным исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат Госдумы Олег Николаев, с которым президент встретился в Кремле.

Президент Путин с Олегом Николаевым, назначенным Указом Президента врио Главы Чувашской Республики. Фото: kremlin.ru

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Олег Алексеевич НИКОЛАЕВ

Родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Закончил Чебоксарский строительный техникум, затем Чебоксарский госуниверситет. В 1999 году прошел курсы обучения по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства. Работал монтажником, бухгалтером, директором «Лизинговой компании малого бизнеса», замминистра экономического развития Чувашии.

В 2015 году баллотировался на пост главы Чувашии, занял второе место, в 2016 году избран депутатом Госдумы. 22 января 2020 года был назначен главой комитета Госдумы по делам национальностей.

Член партии «Справедливая Россия».

Женат, пятеро детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757603" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с новым главой Чувашии.

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