2020-01-29T22:07:02+03:00
Звезды

Быть как Мадонна: наши звезды, которые копируют западных

Некоторых из наших селебрити легко перепутать с их заокеанскими коллегами
Ирина ВИКТОРОВА
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Светлана Лобода и Мадонна.Светлана Лобода и Мадонна.
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Звезды нашего шоу-бизнеса любят рассказывать о том, как долго и мучительно они работают над своим образом. Впрочем, когда некоторых из них сравниваешь с иноземными знаменитостями, начинает казаться, что долгие поиски своего стиля обернулись, скажем так, легким дружеским заимствованием. Конечно, не хочется никого обвинять в плагиате, но некоторых из наших селебрити и впрямь легко перепутать с их заокеанскими коллегами.

Лера Кудрявцева и Хилари Дафф

Кудрявцева предпочитает для эфиров своего шоу «Секрет на миллион» строгие брючные костюмы. Удивительно, но американский двойник Леры, певица и актриса Хилари Дафф (звезда фильмов «История Золушки», «Оптом дешевле», «Агент Коди Бэнкс» и многих других), носит костюмы-двойки такого же кроя. Эти блондинки экспериментируют с одинаковыми укладками и очками. Кудрявцевой стиль американской бизнес-леди к лицу: так она выглядит моложе, элегантнее и респектабельнее, чем в привычных кукольных платьях.

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Хилари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff

Хилари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff

Полина Гагарина и Диана Крюгер

С одинаковым макияжем певицу Гагарину и известную по «Сокровищам нации» и «Бесславным ублюдкам» актрису Крюгер различить можно разве что по росту и голосу. И стиль они предпочитают похожий не только в одежде, но и при выборе головных уборов: обе обожают беретки и вуаль. Интересно, кто кому подражает, учитывая то, что Полина подписана на Диану в Инстаграме?

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Диана Крюгер. Фото: instagram.com/dianekruger/

Диана Крюгер. Фото: instagram.com/dianekruger/

Ани Лорак и Ким Кардашьян

Последние месяцы певицу Ани Лорак критикуют за перекачанные губы. А может быть, она просто стремится стать похожей на модель и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, у которой много что подкачано, причем не только на лице? Да и одеваться Лорак стала в стиле Кардашьян.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Лобода и Мадонна

Концертные образы Светланы Лободы (на левом фото) и Мадонны все давно уже сравнили и решили, что на сцене наша суперзвезда больно уж похожа на американскую. Но теперь Светлана напоминает свою заокеанскую близняшку даже на отдыхе: очки, украшения - один в один.

Светлана Лобода. Фото: Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Светлана Лобода. Фото:Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мадонна. Фото: Michael Tran/FilmMagic/GettyImage

Мадонна. Фото: Michael Tran/FilmMagic/GettyImage

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Почему бы и нет?»

- Если что-то идеальное уже придумано и испробовано, так почему же не повторить? - говорит стилист, имиджмейкер Анвар ОЧИЛОВ. - Тем более что редко удается взглянуть на себя со стороны объективным взглядом: а если где-то есть практически твой двойник и ты можешь оценить, как на нем (читай - на тебе) смотрится тот или иной образ, то это круто! К тому же консультантами по стилю у западных звезд часто выступают эксперты самых известных в мире домов мод. Так что можно перенимать опыт. Но и наши артисты способны на удачные эксперименты со стилем. Из артистов, которых мы обсудили, последние пару лет всегда безупречны Полина Гагарина и Лера Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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