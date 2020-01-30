2020-01-29T22:13:50+03:00
В мире

Опа-опа, треснула Европа!

31 января Великобритания окончательно прощается с Евросоюзом
Михаил ОЗЕРОВ
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Премьер Борис Джонсон радуется как ребенок красочному представлению на китайский Новый год. Но ближайшее будущее тревожно, ведь вслед за брекситом может затрещать и само Соединенное Королевство. Фото: Toby Melville/REUTERSПремьер Борис Джонсон радуется как ребенок красочному представлению на китайский Новый год. Но ближайшее будущее тревожно, ведь вслед за брекситом может затрещать и само Соединенное Королевство. Фото: Toby Melville/REUTERS
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По этому случаю на госучреждениях вывешивают национальные флаги «Юнион Джек», зажигают огни иллюминаций, выпускают памятную монету... Победоносную речь произнесет премьер-министр.

Брексит дамокловым мечом висел над Соединенным Королевством 3,5 года, хотя за него проголосовали на референдуме большинство британцев. Все это время не прекращались мрачные прогнозы. Вплоть до того, что «развод» с Европейским союзом приведет к развалу Соединенного Королевства, а ЕС «будет мучительно умирать». Среди пессимистов был и лондонский экономист, автор книг о европейской интеграции Тони Глезер («Комсомолка» с ним общалась вскоре после референдума о выходе из ЕС). А что он думает теперь?

Страна раскололась на два лагеря

- Альбион раскололся на два враждебных и воинственных лагеря. Образованные люди, прежде всего в Лондоне, на юго-востоке Англии и в городах, где находятся университеты, предпочитали оставаться в ЕС. Выйти из него хотели жители других районов, особенно северных и бедных.

- Почему, на ваш взгляд, они в итоге победили? - уточняю я.

- Многим британцам не по душе зависимость их страны от Брюсселя. Еще - поток мигрантов, который Лондону не под силу сдерживать.

Экономист, автор книг о европейской интеграции Тони Глезер.

Экономист, автор книг о европейской интеграции Тони Глезер.

Чего ждать Альбиону...

- Экономика Великобритании остается пятой по величине в мире и продолжает расти. Как и наш валовой национальный продукт. Полагаю, эти данные будут еще лучше, когда благодаря выходу из ЕС начнется долгожданный процесс стабилизации.

- В то же время, - вклиниваюсь я, - сами британцы без особого оптимизма говорят и пишут о внутриполитической ситуации. Мол, брексит заразен и опасен. На другом референдуме - о независимости Шотландии в 2016 году -

45 процентов шотландцев высказались за разрыв с Лондоном. Теперь там требуют нового плебисцита.

Противники Брексита уверены: Британия и ЕС "Сильнее вместе". Фото: REUTERS

Противники Брексита уверены: Британия и ЕС "Сильнее вместе".Фото: REUTERS

- Не уверен, что удастся сдержать северян. Многие из них уже три века стремятся к «освобождению от английского ига». Вообще шотландцы чувствуют себя гораздо больше европейцами, чем британцами… Взрывоопасной может стать и ситуация в Северной Ирландии.

...А чего - России?

- Во время нашей прошлой встречи вы сказали, что члены ЕС могут последовать примеру Британии. Это означает развал союза, который в минувшие десятилетия становился все более многочисленной организацией. И вы добавили, что уход из жизни бывает молниеносным, а в других случаях - тяжелым, долгим, мучительным и в связи с ЕС не исключен второй вариант.

- Не отказываюсь от своих слов. Но за прошедшее время произошло много неожиданного. Бесконечные сюрпризы преподносит Дональд Трамп. Или рывок на внешнеполитическом поле, который сделала Россия? И еще: агония, в которой 3,5 года находилась наша страна после референдума, напугала европейцев… Много зависит от того, насколько успешно мы будем сотрудничать не только с членами ЕС, но и с другими странами.

Британские депутаты встретили шампанским итоги голосования по брекситу в Европарламенте. Фото: REUTERS

Британские депутаты встретили шампанским итоги голосования по брекситу в Европарламенте.Фото: REUTERS

- А с нами?

- С Россией я пока не вижу таких перспектив в области торговли, - продолжает мистер Глезер. - Но они, не исключаю, появятся после брексита. У нас немало важнейших общих забот: терроризм, миграция, неонацистские настроения. И еще - эпидемии страшных болезней, с одной из которых мы сейчас столкнулись (новости о коронавирусе из Китая - на стр. 8. - Ред.). В Великобритании высоко ценят стойкость, решительность, мужество русских людей, которые великолепно проявились во время Великой Отечественной войны. Поэтому давайте будем оптимистами.

Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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