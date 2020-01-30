2020-01-30T01:28:14+03:00
Общество

Как у нас выманивают последние деньги интернет-мошенники

Новые ловушки, которые обещают вам золотые горы, но вынимают последние деньги из кармана
Евгений БЕЛЯКОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Халява для русского человека - святое. Получить что-то просто так - повод для гордости и бахвальства. Мошенники и раньше пользовались этой, если хотите, чертой менталитета. А с развитием интернета масштабировали и автоматизировали процесс. Почему все это сказки? И как сохранить свои деньги, когда вокруг столько мошенников, которые пытаются их отнять?

«Ваше мнение стоит дорого, очень дорого»

Классический развод - «Грандиозный опрос». Его суть - якобы разные бренды хотят узнать мнение потребителей. Выделили на социологию $450 тысяч. И готовы заплатить каждому, кто ответит на шесть простых вопросов. Ну и классика жанра: число бонусов ограничено, время поджимает. Тем, кто прошел банальнейший опрос, с фанфарами сообщают, что им причитается 100 тысяч рублей!

Но есть маленький нюанс. Сперва нужно заплатить «закрепительный платеж» - 200 рублей. Копейки по сравнению с суммой выигрыша. Но на этом не все. После первого платежа нужно сделать второй.

А потом еще: комиссия платежной системы, аренда транзитного счета, конвертация валюты, внесение в кадастр безвозмездных вознаграждений, бронь транзитной ячейки, генерация цифровой подписи, идентификация протокола TLS, подключение личного менеджера и т. д. Фантазия у мошенников отменная. Каждый из таких платежей - от 100 до 1000 рублей.

«Я перевела им 4 тысячи! Сижу и локти кусаю! Как я могла, почему раньше не подумала, почему отзывы других несчастных не почитала, почему не остановилась, ведь переводов было несколько и суммы разные за все. Как теперь вернуть деньги?» - пишет на одном из форумов пострадавшая Мария.

Так выглядит в интернете один из призов. Но за его получение с вас вытянут не одну тысячу…

Так выглядит в интернете один из призов. Но за его получение с вас вытянут не одну тысячу…

Мы защитим, только заплатите!

Интернет-мошенники следят за новостями и тенденциями, придумывают правдоподобные легенды. Свежий пример - компенсация за утечку персональных данных. В сети появился некий Фонд защиты персональных данных, якобы основанный Американской торговой комиссией. На странице предлагают ввести фамилию, имя, номер телефона и аккаунты в социальных сетях. Система делает вид, будто что-то ищет. И вуаля - вам полагается $2000 компенсации!

Но, чтобы вывести деньги, нужно... правильно - заплатить! На этот раз - за присвоение временного номера социального страхования США - чуть меньше 10 долларов. Ну а дальше по накатанной - комиссия платежной системы, плата за международную транзакцию и прочие инсинуации.

- Еще очень распространенными являются разные социальные выплаты. Якобы от Минфина, Центробанка и так далее. Там все то же самое - предлагаются заполнить мини-анкету и получить деньги. Но перед этим отдать 500 - 800 рублей, - говорит Игорь Колпаков, создатель портала Лохотрона.нет.

Звезды берут добро

«Путь к успеху: Павел Дуров подтвердил слухи о создании собственной платформы для помощи россиянам».

Как вам такой заход? А если вкупе с картинкой наших олигархов и надписью - мол, эти только на яхты и особняки тратят. Причем Дуров - не единственный, чьи фото и видео используют для привлечения недалеких инвесторов.

- Стали популярны якобы опросы и розыгрыши от знаменитостей. К примеру, мошенники монтируют ролики Собчак, Тимати или Хабиба. Пускают рекламу от фейкового аккаунта и предлагают на халяву получить деньги. Якобы я большая звезда, зарабатываю миллионы, вот и решил поделиться частью доходов с простыми людьми, - рассказывает Игорь Колпаков.

После клика на ссылку вы становитесь «победителем c выигрышем» крупной суммы. Но чтобы получить ее, нужно заплатить вперед. Эх, и тут не удалось разбогатеть...

Эту фотографию Собчак использовали в фейковом розыгрыше - якобы Ксения собирается поделиться с народом лишними деньгами.

Эту фотографию Собчак использовали в фейковом розыгрыше - якобы Ксения собирается поделиться с народом лишними деньгами.

Ставка больше, чем кошелек

Ставки на спорт крайне популярны. Игрокам хочется найти беспроигрышную формулу. Интернет им ее предлагает.

- Прогнозы на спорт - классика развода. Для привлечения лохов используют продажных блогеров. Они говорят, чтобы нашли телеграм-канал, в котором заходят 100% ставок на спорт. Подписчики переходят по ссылке и переводят деньги владельцу анонимного телеграм-канала, а блогер получает процент с каждой суммы, - говорит Денис Ерохин, блогер-расследователь.

- Чтобы привлечь людей, блогеры часто показывают красивую картинку. Мол, смотрите, как я много зарабатываю, какая у меня шикарная машина и квартира в Дубае. Если хотите так же, сейчас вас научу, - дополняет Игорь Колпаков. - А в полиции вы потом ничего не докажете. Дело даже возбуждать не будут, состава преступления нет.

По сути, вы сами отдали деньги. А юридически значимого договора с мошенниками не подписали. Идеальная схема равзода. Не прикопаться!

- Эти способы обмана неизбежно устареют, забудутся, а потом обновятся, усложнятся и превратятся в новые, - предупреждает Денис Ерохин. - Тут главное - помнить простое правило. В интернете никакой добрый дядя или тетя просто так денег вам не даст.

Вот свежая разводка. Мол, новое правительство позаботилось о гражданах.

Вот свежая разводка. Мол, новое правительство позаботилось о гражданах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег АНИСИМОВ, борец с финансовыми пирамидами, основатель портала Вкладер:

«Биржевой театр» опаснее опросов-лохотронов

- На опросах много не заработать. Выманить больше 1000 рублей с человека сложно. Это самый безобидный лохотрон. И он сильно зависит от «цены привлечения клиента».

Другое дело - биржевые лохотроны: Nigma, «Общее дело», «Максимизатор прибыли», Bitcoin Trader, Bitsonar и прочие. Там обещают золотые горы на псевдобиржевых торгах. Для «открытия счета» надо внести $250 - 300, но с этого развод лишь начинается. Мошенники показывают хорошую виртуальную доходность в личном кабинете, иногда дают возможность вывести часть средств для создания доверия. Их цель - развести человека на действительно интересную сумму. Они постоянно уговаривают довнести деньги, взять кредит, так как «эту возможность нельзя упускать». Потери в результате такого «биржевого театра» иногда превышают 100 тысяч долларов. А уж потерять в пределах миллиона рублей - обычное дело. При этом жулики даже не показывают лиц, отказываясь от разговоров в скайпе.

ВОПРОС ДНЯ

А вы на какие-то дурилки-разводки попадались?

Артур БАГДАСАРОВ, дрессировщик тигров:

- Было дело - cобирался снимать домик на Новый год. На одном сайте нашел вроде бы приличное предложение. Уточнил детали, перевел половину суммы как предоплату. Мне перезвонили минут через 15: мол, а почему вы перевели только половину? Это меня удивило. Попытался выяснить, в чем дело. Они начали говорить, что в домике возникли проблемы с отоплением, а потом и вовсе телефон перестал отвечать.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Меня пытались развести не раз - и не только в 90-е, но и сейчас. Но я уже по тону, по вопросам чувствую - дело нечисто. Но у этого есть и обратная сторона: пенсионеры, напуганные предупреждениями в СМИ о жуликах, стали подозрительнее.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией ВНИИ риса:

- Ох, какие жулики бывали! Но мы - госучреждение. У нас тут такие опытные юристы и экономисты! Нас так просто на лопатки не уложишь. И еще к нам обращаются «изобретатели» с новыми сортами, которые будто бы резко повысят урожайность. И конечно, просят дать положительное заключение на их новый «суперсорт». Но с нами такие фокусы не проходят.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- Я перестал во время разговоров по телефону с разными рекламными предложениями говорить «да» и «нет». Сейчас уже вовсю развиваются сервисы с управлением голосом. В банках, например, есть интеллектуальные автоответчики. Черт его знает, запишут жулики мое «да» и оформят покупку или кредит, а мне расхлебывай. Так что тренируюсь: ответы понятные, но обтекаемые, типа: «вполне возможно», «я склоняюсь к этому» и так далее...

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, предприниматель, фермер:

- В нашу организацию Федеральный сельсовет какие только бизнес-тренеры или другие ловкачи не обращались с предложением услуг, за которыми, как правило, не было ничего, кроме желания получить деньги и смыться, - уж так это в нашей стране распространено. Но мы в такие сети стараемся не попадать - когда нам обещают удвоить капитал за месяц или за неделю, отметаем сразу.

Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Мне предлагали заработать на интернет-перепродаже топ-обуви. Я вовремя от этого отошел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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