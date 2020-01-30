Сердце, которому не хотелось покоя: Гениальные песни и любовные страсти Исаака Дунаевского

Написанные для кинофильмов хиты Исаака Дунаевского - «Широка страна моя родная», «Сердце, тебе не хочется покоя…», «Капитан, капитан, улыбнитесь…», «Каким ты был, таким остался…» и многие другие - до сих пор поет вся страна. Но даже ему, добившемуся сумасшедшей популярности еще при жизни, был знаком комплекс нереализованности. Он сочинил «Марш веселых ребят», который звучал даже на парадах на Красной площади, но мечтал написать большую классическую оперу.

«ПОСМОТРЕЛ «ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ» - БУДТО В ОТПУСКЕ ПОБЫВАЛ»

После выхода на экраны музыкальной комедии Григория Александрова «Веселые ребята» (1934), где и прозвучал этот марш, имя Дунаевского стало известно всей стране. Кстати, если музыку к фильму Дунаевский сочинил очень быстро, то слова к песне довольно долго не могли найти. Подходящие стихи для песни пастуха искали по всей стране, в том числе через конкурс, объявленный в «Комсомольской правде». И, наконец, свое стихотворение «Легко на сердце от песни веселой…» предложил Василий Лебедев-Кумач.

Сталин сказал после просмотра «Веселых ребят»: «Хороший фильм. Посмотрел, будто в отпуске побывал».

Тем не менее Дунаевский не являлся любимым композитором вождя. На приемы в Кремль его не приглашали. Более того, он был невыездным. Лишь в 1947-м со съемочной группой фильма «Весна» он побывал в Праге.

То, что он получал большие авторские отчисления за исполнение его песен, тоже вызывало вопросы и недоумение в ЦК партии.

Еще до войны он купил дачу во Внукове. Участок размером два гектара. Это был один из первых элитных советских дачных поселков. По воспоминаниям старшего сына композитора Евгения Дунаевского, на своем участке они ведрами собирали белые грибы.

ИЗМЕНЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Если бы Исаак Осипович жил в наши дни, он наверняка стал бы героем светской хроники. Он был увлекающимся, влюбчивым, остроумным, веселым человеком. И пользовался успехом у женщин. У него было множество романов, почти официально он жил на две семьи. Была законная супруга - балерина Зинаида Судейкина. В этом браке родился сын Евгений. И одновременно была многолетняя любовь к Зое Пашковой, тоже балерине, которая в 1945 году родила ему сына Максима, ныне известного композитора, на днях, кстати, отметившего 75-летие.

Зоя Пашкова. Фото: youtube.com

На протяжении нескольких лет гражданской женой Исаака Дунаевского была еще одна женщина, танцовщица Наталья Гаярина. Жена Зинаида Сергеевна знала об этих увлечениях своего мужа. В письмах к ней он просил за все это прощения, объяснял, что любовные переживания нужны ему для вдохновения.

Кроме реальных увлечений, у Исаака Дунаевского были эпистолярные романы. К нему приходили чемоданы писем от поклонниц. С некоторыми завязывалась переписка. Драматург и биограф Дунаевского Дмитрий Минченок считает: «Его многочисленные романы - не следствие непорядочности, это результат губительной веры в женскую красоту».

ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ

Летом Исаак Осипович обычно отдыхал вместе с Зоей Пашковой и сыном Максимом на государственной даче Дома творчества композиторов в Рузе. Но, когда возвращался в Москву, жил в своей квартире на Кутузовском проспекте с женой и сыном Евгением.

По вспоминаниям его родных, несколько раз он пытался «подружить» своих сыновей. Но всякий раз, когда приводил в гости маленького Максима, старший сын Евгений запирался в комнате и не выходил. Братья стали общаться, только став взрослыми, - после смерти Зинаиды Судейкиной.

Супруга композитора, балерина Зинаида Судейкина, знала почти обо всех его романах. Фото: Семейный архив Дунаевских/Репродукция: Анастасия Плешакова.

Кстати, оба сына Дунаевского признавали, что как отец он был прекрасным и заботливым. «Я знаю, что причиняю тебе много страданий (из-за романа с Натальей Гаяриной. - Ред.), - писал композитор жене. - Но не могла бы черкнуть пару слов о сыне». И дальше - пронзительные клятвы в любви к Евгению, которого называл своим единственным счастьем и гордостью.

- Он мучился, решал, с какой семьей ему остаться, - рассказала нам невестка композитора Римма Дунаевская. - Но не успел… Исаак Осипович умер в своей квартире на Кутузовском проспекте от разрыва сердца. В это время в квартире была только домработница Мария. Она вызвала скорую, но спасать было уже некого. Ему было всего 55 лет. Когда в Институте им. Склифосовского провели вскрытие тела, медики удивились, как он вообще дожил до этого возраста, - у него был совершенно изношенный организм...