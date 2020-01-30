Новая доктрина продовольственной безопасности: садам - цвесть, семена — свои, ГМО не пройдет

Россия должна не менее чем на 90% обеспечивать себя собственными молоком и молочными продуктами, а также овощами, не менее чем на 85% - рыбой, не менее чем на 60% - своими собственными фруктами. Это — показатели из новой Доктрины продовольственной безопасности РФ. Ее на прошлой неделе утвердил президент.

Документ это крайне серьезный, в нем по сути определяется, какие направления нашего сельского хозяйства надо в первую очередь развивать и поддерживать, чтобы граждане не остались без важнейших видов еды. А под это уже принимаются законы и выделяются средства из госбюджета. Первая версия доктрины действовала с 2010 года. Что теперь поменяется?

- По ряду продуктов увеличен процент самообеспеченности, которой предполагается достичь, - по сахару, растительному маслу, рыбе и рыбной продукции. И добавляется то, чего вообще не было в предшествующей доктрине, - обеспечение собственными овощами и фруктами, - прокомментировал изменения журналистам на круглом столе в МИА «Россия сегодня» председатель комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты РФ Петр Чекмарев.

- В новой доктрине отражена также проблема доходов населения, появился показатель экономической доступности продовольствия, - сообщил заведующий кафедры агроэкономики экономического факультета МГУ Сергей Киселев.

За это эксперты в последние годы все чаще критиковали предыдущую версию доктрины: что толку, что мы стали больше производить всего своего, если по нынешним ценам эти продукты части населения не по карману?

Экономическая доступность отечественной еды будет рассчитываться так: фактическое потребление на душу населения основных продуктов должно соответствовать нормам здорового питания. Правда, пока непонятно, как этого предполагается достигнуть.

Еще один интересный вопрос — откуда появится столько отечественных фруктов? Сейчас большую часть года самый доступный по цене фрукт в наших магазинах — совсем не отечественный банан.

- В течение уже примерно 10 лет ведется работа по восстановлению яблоневых садов, особенно на Северном Кавказе, в южных регионах, в центральной части России, где наиболее высокий урожай и качество плодов очень хорошее. Есть меры государственной поддержки, есть технологии интенсивных садов, есть сорта, которые уже на второй год дают продукцию, - попытался успокоить корреспондента «КП» Петр Чекмарев. - До показателей, которые заложены в доктрине, нам, конечно, еще далеко. Но в этом году уже собрали более миллиона тонн фруктов — это вообще рекорд в истории РФ.

Председатель комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты РФ Петр Чекмарев. Фото mcx.ru

Следующий этап после утверждения доктрины продбезопасности — правительство должно разработать план, как ее реализовывать. На это президент дал три месяца.

СПРАВКА «КП»

Так теперь выглядят новые показатели продовольственной безопасности

Зерно — не менее 95% своего, отечественного

Сахар — не менее 90%

Растительное масло — не менее 90%

Мясо и мясопродукты — не менее 85%

Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) — не менее 90%

Рыба и рыбопродукты — не менее 85%

Картофель — не менее 95%

Овощи и бахчевые — не менее 90%

Фрукты и ягоды — не менее 60%

Соль пищевая — не менее 85%

Семена основных сельхозкультур — не менее 75% (отечественной селекции)

Чего еще мы предполагаем достичь?

- Не допускать ввоз в Россию генно- инженерно- модифицированных организмов с целью их посева, выращивания и т. п.

- Развить собственное племенное животноводство, селекцию растений, семеноводство, производство комбикормов, ветеринарных средств — сейчас все это в основном импортное, из- за чего стоимость отечественных продуктов как-то уж слишком сильно зависит от курсов евро и доллара.

- Повысить эффективность господдержки сельского хозяйства.

- Повысить качество жизни российских граждан за счет достаточного продовольственного обеспечения — да, прямо именно так в доктрине и записано.