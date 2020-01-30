Оливковое или подсолнечное? Какое масло полезнее для здоровья

Для адептов ЗОЖ и всех, кто не так пристально, но все же следит за своим здоровьем, важно понимать, какое нерафинированное масло для салатов лучше — оливковое или подсолнечное? Первое составляет основу самой популярной диеты в мире — средиземноморской. А она признана ЮНЕСКО самой здоровой. Или все же родное подсолнечное? Ведь для организма самая полезная та еда, которая растет в том же регионе, где мы родились.

Чтобы разрешить сомнения, эксперты Роскачества взялись проанализировать пищевую ценность нерафинированных оливкового и подсолнечного масла и сравнили количество полезных веществ.

Ищите Омегу

В понятие пищевой ценности растительного масла заложено такое важное определение как состав жирных кислот. По мнению нутрициологов, самыми важными для человека являются полиненасыщенные жирные кислоты. Они необходимы для улучшения питания тканей, кровообращения и профилактики атеросклероза. Основные элементы - две полиненасыщенные жирные кислоты – омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая), без которых наш организм не может обойтись (все остальные жирные кислоты организм может синтезировать самостоятельно). В идеальном варианте омега-3 и омега-6 должны содержаться в масле в определенном соотношении: от 1:2 до 1:4.

Не менее важны для организма мононенасыщенные жирные кислоты. Несмотря на то, что мононенасыщенные кислоты не являются незаменимыми, их пользу сложно переоценить. Мононенасыщенная кислота омега-9 (олеиновая) способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, а это значит, что олеиновая кислота способна снизить риск возникновения инфарктов и инсультов.

Каких Омега в каком масле больше — смотрите в таблице.

Какие витамины есть в масле

* Токоферол или витамин Е* – необходим для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток.

* Фитостеролы. Снижают уровень плохого холестерина в организме человека. Уменьшают риск возникновения инсультов и рака. В подсолнечном масле фитостеролов в два раза больше, чем в оливковом.

* Фосфолипид лецитин – основной компонент клеточных мембран. Снижает уровень холестерина, имеет антиоксидантные свойства.

Какое масло самое полезное: оливковое против подсолнечного

ВАЖНО

Где и как хранить?

* Закрытые бутылки можно хранить при комнатной температуре, в недоступном для солнечных лучей месте, так как они инициируют процесс окисления масла. Кстати, для того чтобы защитить масло от воздействия солнечных лучей некоторые производители используют бутылки из темного стекла или прокрашенного пластика.

* При производстве масла в бутылках масло насыщают азотом и вытесняют кислород: азот предохраняет масло от окисления. После того, как бутылку открыли, азот из масла начинает улетучиваться и замещаться воздухом, поэтому открытую бутылку с маслом лучше хранить в холодильнике, чтобы оно не прогоркало.

* Помните, что в процессе окисления образуются первичные продукты окисления (перекиси), а при их распаде – вторичные продукты окисления: альдегиды и кетоны. И те и другие вредны в определенных количествах для здоровья человека, поэтому ГОСТ ограничивает их содержание. Но чтобы не углубляться в дебри перекисных и анизидиновых чисел, скажем, что использовать масло после истечения срока годности небезопасно.