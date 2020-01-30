2020-01-30T02:13:56+03:00
Звезды

«Готовимся на выход, папа»: Андрей Аршавин выселяет бывшую жену с детьми на улицу

Алиса Казьмина возмущена тем, что спортсмен требует освободить его квартиру
Ирина СУХАНОВА
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После развода с Аршавиным Алиса Казьмина жила в питерской квартире, оформленной на его мать. Фото: соцсети.После развода с Аршавиным Алиса Казьмина жила в питерской квартире, оформленной на его мать. Фото: соцсети.
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Футболист Андрей Аршавин и журналистка Алиса Казьмина развелись почти два года назад. С тех пор Алиса продолжала жить в питерской квартире спортсмена. Однако теперь Аршавин решил, что его бывшей жене пришло время найти себе новое жилье. В Инстаграме Алиса рассказала, что 38-летний спортсмен и его мама требуют срочно освободить жилплощадь. Вместе с ней из квартиры должны съехать и ее дети: трехлетняя дочь Аршавина Есения и старшие дочь и сын Казьминой от первого брака. После свадьбы матери с футболистом они жили вместе с ними под одной крышей.

На своей странице в соцсети Алиса опубликовала снимок официального документа – требования, написанного от имени матери Андрея Татьяны Ивановны Аршавиной, на которую оформлена квартира. Бывшая свекровь требует, чтобы Алиса выселилась из апартаментов вместе с детьми до 1 марта, так как, по ее мнению, они занимают жилплощадь без каких-либо на то оснований. Особенно Алису расстроил тот факт, что из квартиры ее попросили накануне дня рождения младшей дочери Есении.

- Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки, - иронично подписала Казьмина фотографию документа.

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Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки
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Чуть позже она опубликовала в Инстаграме еще один снимок: одетые в куртки и в шапочки дети сидят у порога квартиры.

- На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа, - обратилась Алиса к бывшему мужу.

Возможно, Андрей потребовал от бывшей жены освободить квартиру после того, как она объявила о новых отношениях. В Инстаграме Алиса то и дело признается в любви новому избраннику и посвящает ему нежные стихи. В соцсетях она как-то упомянула, что ее новый возлюбленный - "серьезный и состоятельный" мужчина.

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На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа
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В комментариях подписчики сочувствуют Алисе, но задаются вопросом: почему она считает, что может и дальше жить в квартире, которая ей не принадлежит? Тем более, что, кроме Аршавина, о ее старших детях может позаботиться первый муж. Да и нынешний избранник Алисы, по ее словам, человек не бедный.

«У вас новая любовь, замечательно. Пусть ваш новый избранник перевезет вас с детьми к себе. А почему трем детям Аршавина (от гражданской жены Юлии Барановской – Ред.) нельзя жить в этом доме? Ваши старшие дети, слава богу, не сироты и, насколько я знаю, у них очень обеспеченный отец. Думаю, что Аршавин купит вашей общей дочери квартиру», - пишет одна из подписчиц в комментариях.

"Папы, безусловно, должны участвовать в воспитании и содержании ребёнка, причём наравне с мамой. Вы не задумывались о приобретении жилья для детей совместно с папами, то есть тоже внести свою лепту наравне с ними? Или родить - это такой подвиг, что теперь все должны? Еще печальнее, что, почитав комментарии, становится ясно: такой приспособленческий образ жизни - норма для многих", - считает другая подписчица.

Многие комментаторы, действительно, приняли сторону Алисы: они уверены, что Андрей должен не только платить алименты на свою младшую дочку Есению, но и обеспечить ее жильем. Подписчики советуют Алисе обратится к адвокату и напоминают, что если ребенок прописан в квартире, то выселить его по закону будет не так-то легко. В ответ Казьмина призналась, что ее младшая дочь Есения нигде не прописана.

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Одна из моих любимых фото. Здесь моя розочка , выглядит совсем крохой, а кроха увлечена чем-то, явно не камерой:)))#моесчастье
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Напомним, бывший игрок «Зенита» развелся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, спортсмен и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных походов Андрея налево, которые она устала терпеть. После развода Алиса не раз жаловалась, что Аршавин не платит алименты на дочь, и ей не на что жить.

Ради Казьминой Аршавин расстался с гражданской женой Юлией Барановской, оставив ее с тремя детьми. К слову, теперь в Инстаграме подписчики то и дело напоминают Алисе о законе бумеранга, который «прилетел» ей за то, что она увела чужого мужа из семьи с детьми.

После разрыва с Аршавиным Юлия сумела наладить свою жизнь, хотя ей это далось нелегко. Она тоже обвиняла футболиста в том, что он оставил ее без крыши над головой и не платит алименты. Барановская переехала из Лондона, где она жила с Андреем и с детьми, в Москву, добилась успеха на телевидении и стала ведущей Первого канала. Время от времени она дает понять в соцсетях, что давно не одна – в ее жизни есть любимый мужчина. Правда, имени своего избранника телеведущая не называет и никогда не показывает его широкой публике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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