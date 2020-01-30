«Щедрая Танюша»: Шаляпин сорит деньгами в компании 40-летней миллионерши из Канады

Новой спутницей Прохорова Шаляпина стала 40-летняя бизнесвумен из Канады.

«КП» уже писала, что подписчики Инстаграма «Светской Хроники «КП» случайно сфотографировали Шаляпина с Татьяной (так зовут даму, которая сопровождает певца в отпуске) - канадской миллионершей, владеющей сетью адвокатских компаний по всей Канаде.

Шаляпина случайно сфотографировали Шаляпина с Татьяной - миллионершей, владеющей сетью адвокатских компаний по всей КанадеФото: Алина ЧЕРНОВА

Говорят, новая пассия певца -гражданка Канады, в детстве переехавшая из России в Оттаву. Шаляпина и его спутницу застукали на лайнере, на котором они отправились в тихоокеанский круиз.

Стоимость круиза на одного человека в каюте премиум-класса с пакетом «все включено» составила в районе 7 тысяч евро.

Шаляпина и его спутницу застукали на лайнере, на котором они отправились в тихоокеанский круизФото: Алина ЧЕРНОВА

Говорят, до круиза Шаляпин и его пассия сорили деньгами в Лос-Анджелесе. Там парочка на 8 дней уединилась в люксе одного из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса Waldorf Astoria Beverly Hills. И после круиза снова зачем-то вернулась в эту гостиницу. В общей сложности только на отель они потратили около 2 миллионов рублей. Вряд ли Шаляпин имеет возможность так кутить за свой счёт. А Татьяна вполне может себе позволить отдых вип-уровня. И это, не считая расходов на питание. Только на ужины они тратили по 700-1200 евро (!) в день.

Нескромный люкс в отеле Waldorf Astoria Beverly Hills. Фото: booking.com

Плюс ко всему передвигался Шаляпин с любовницей по Лос-Анджелесу исключительно на Rolls-Royce, аренда которого составляла 100 евро в час. Прибавьте к этому вип-места на модных мюзиклах по цене 450 евро на человека. Плюс ещё обеды в знаменитом ресторане отеля Beverly-Hills, где красотка Мэрилин Монро когда-то уединялась с Кеннеди.

Фото: booking.com

Как говорится, красиво жить не запретишь. Только вот странно, что Прохор не выкладывает фото своей новой дамы в Инстаграме. Хотя может, Татьяна просто не хочет быть героиней скандальной хроники.