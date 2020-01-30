В Москве у следователя украли норковую шубу, пока она была в салоне красоты

В полицию обратилась следователь полиции по Таганскому району Москвы 23-летняя Светлана К.* Девушка рассказала своим коллегам-полицейским, что сама стала жертвой преступления. По словам потерпевшей, она посещала салон красоты на улице Народная в Москве. Пока девушке проводили косметические процедуры, неизвестный стащил из гардероба ее верхнюю одежду - норковую шубу.

- Действиями вора 23-летней следователю отдела МВД РФ по Таганскому району города Москвы был причинен значительный материальный ущерб в размере 168 тысяч рублей. Преступник разыскивается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят проверку. Оперативникам предстоит выяснить, кто посягнул на имущество их коллеги.

* - имя изменено