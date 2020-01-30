«Все мужчины в восторге от меня!»

Есть у нас в почте одна разновидность писем, я их называю «волшебная сказка про женский магнетизм». Таких сказок обычно полные закрома у ведущих всяких дамских курсов. И вот вам ее новый авторский вариант.

«Не могу сказать, что мне не везёт в личной жизни. У меня есть муж, я вполне довольна отношениями, скоро будет ребёнок, но я обычный человек: хорошо знаю, что такое одиночество.

Однако есть женщины, у которых с личной жизнью все всегда - зашибись. Вот есть у меня знакомая. Не Анджелина Джоли, внешность довольно обычная, хоть и неплохая фигура. И ещё кое-чего не отнять: умеет показать свои достоинства. Часто подчёркивает талию, даже когда джинсы носит. Но я не думаю, что только в этом секрет её огромной харизмы. Сколько ее знаю, мужчины ей проходу не дают: на всех вечеринках найдёт себе ухажера, всегда ей какой-нибудь влюблённый названивает, цветы присылает, даже на улице до сих пор подкатывают. Сейчас нам по тридцать восемь, у неё уже третий муж и двое детей от предыдущих браков.

Смешно наблюдать, как одни девушки жалуются на полный вакуум в личной жизни, на отсутствие мужиков, гадают, почему их замуж не берут. А мужики все вьются вокруг вот таких, как моя знакомая - «аккумуляторных батареек». Ещё раз подчеркну: кроме этого загадочного «аккумулятора», в ней ничего особенного нет. И нет ни одного из списка достоинств, которыми, считается, надо привлекать сильный пол: характер вредный, типа «стервочка», готовить не любит. Если в доме есть пельмени, все их и едят. А муж души не чает, терпит все. И от двух предыдущих она сама ушла – как переходящее знамя. Вот так-то бывает, девочки. Чем привлекают такие женщины? Мне кажется, это дар от природы.

Вика».

Ваша знакомая, Вика, обладает счастливым сочетанием двух качеств. Во-первых, она хороша собой (талия – это уже немало!). Во-вторых, она, наверное, общительная. Ей, наверное, вообще приятно кокетничать, встречаться, принимать ухаживания, цветы и конфеты.

На это не каждая способна. Помнится, когда мне было лет пятнадцать, меня вызвался провожать с дискотеки один юноша. Он был на год старше, время было темное, и я беспечно согласилась. Однако у подъезда вместо прощания он вдруг полез целоваться, демонстрируя превосходство своей мускульной силы. Когда я взвыла, как корабельный ревун, показав превосходство голосовых связок, он резко отстал и сказал, наконец, нормальное «пока». Вот такой у меня был первый поклонник. И, к сожалению, не последний. Вскоре я уже не знала, что делать с этой новой реальностью, в которой с мальчиками стало невозможно общаться нормально. Лишь немногие друзья детства сохранили человеческий облик. Остальные превратились в психов, с которыми даже по улице пройтись опасно: как минимум, меня попытаются обнять. Почему я должна обниматься с парнем, которого знаю два дня?! Сейчас с ужасом вспоминаю те странные времена. Тогда я ушла в глухую оборону: напялила дюралевый покер-фейс и освоила стиль спартанских полководцев в общении с ровесниками. Тогда, думаю, это было единственно правильное решение. Именно оно помогает многим юным барышням избежать судьбы Дианы Шурыгиной.

Но прошли годы, гормональный фон моих ровесников устаканился, они снова превратились в хомо сапиенс. И я потихоньку сняла доспехи. Потихоньку, потому что мужчины, которые принимают простую улыбку за сексуальный призыв, попадаются на моем пути и по сей день.

Однако замечаю, что многие женщины боятся снять покер-фейс всю жизнь – не только до тридцати-сорока, но и сильно после. Мужчины вокруг женятся, стареют, вымирают – а она так и сидит в маске Артемиды-девственницы. И выдумывает волшебные сказки про «женский магнетизм», который якобы «особый дар природы» и так далее.

Но вернемся к вашей подруге, Вика: она, видимо, человек такой – эмоционально гибкий. Чует, кому улыбнуться, а кого отшить. А может быть, она и вообще маску Артемиды не надевала? Может, ее вообще с самого начала все устраивало.

Это вы, друзья, только что прочитали бесплатный краткий курс по настоящей женственности, за который «тренеры» и «коучи» трясут тысячи рублей.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Согласны с Викой? Или со мной? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru