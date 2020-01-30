2020-01-30T13:30:27+03:00
Экономика

Индексация социальных выплат и пособий с февраля затронет 15 миллионов россиян

Прибавка составит 3%
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Ежегодная индексация прописана в законе.Ежегодная индексация прописана в законе.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Правительство страны решило, на сколько повысить выплаты, пособия и компенсации в 2020 году. Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина. Прибавку льготники начнут получать с февраля.

Ежегодная индексация прописана в законе. Но чтобы определить, на сколько повысить выплаты, чиновникам приходится дожидаться окончательных данных за прошлый год. Дело в том, что прибавка должна равняться росту цен за предыдущий год. В 2019-м, по данным официальной статистики, продуктовая корзина подорожала на 3%, стало быть и выплаты увеличивают на столько же.

- Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030, - сказано в правительственном постановлении.

Федеральные льготы получает больше 15 миллионов человек. Среди них ветераны Войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, Герои СССР и России, семьи с маленькими детьми, люди, получившие травмы на производстве.

Соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мишустин раскритиковал подчиненных: Не пугайте народ снижением прожиточного минимума

Досталось им и за скандал с «передачей данных силовикам» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российский потребитель предпочитает качество
Неждат Син, председатель Ассоциации Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона, заявил Россияне знают и ценят хвысокое качество продуктов. Этот вывод я могу сделать на основании 25 летнего опыта работы в этом секторе
Новости 24
Официальный курс евро в пятницу вырос на 74 копейки
На обложке Elle France появилась женщина-раввин
В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров
Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу Голунова
Маргарита Симоньян: "Хочу поклониться военным и лично Шойгу за спасение нашей Вафы"
Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
На химфаке МГУ произошло сильное задымление
"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса
РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию
Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT
Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным
Совфед поддержал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Совфед одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ
Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%