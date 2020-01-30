Индексация социальных выплат и пособий с февраля затронет 15 миллионов россиян

Правительство страны решило, на сколько повысить выплаты, пособия и компенсации в 2020 году. Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина. Прибавку льготники начнут получать с февраля.

Ежегодная индексация прописана в законе. Но чтобы определить, на сколько повысить выплаты, чиновникам приходится дожидаться окончательных данных за прошлый год. Дело в том, что прибавка должна равняться росту цен за предыдущий год. В 2019-м, по данным официальной статистики, продуктовая корзина подорожала на 3%, стало быть и выплаты увеличивают на столько же.

- Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030, - сказано в правительственном постановлении.

Федеральные льготы получает больше 15 миллионов человек. Среди них ветераны Войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, Герои СССР и России, семьи с маленькими детьми, люди, получившие травмы на производстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757742" frameborder="0"></iframe> Соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля.

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