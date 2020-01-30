Любитель астрономии сделал радиотелескоп из мусора

Диву даешься, как прогресс делает все более доступными самые тонкие технологии. Лет пятнадцать назад и подумать было нельзя, что простой человек сделает свой радиотелескоп. Нужны были приемники, охлаждаемые жидким гелием, огромное поле для гигантских антенн… Проект тянул на сотни тысяч долларов. Лет десять назад вдруг появились первые любительские радиотелескопы. И все равно это дело оставалось уделом единиц. А теперь до чего докатились? В Австралии сделали радиотелескоп из старых коробок. И это работает!

На Западе делать что-либо из отходов – модно и в тренде. Спасаем планету! Конечно, таким способом планету не спасешь. Слишком много мусора мы производим. И потом, все, что ты делаешь из мусора, рано или поздно возвращается в мусор (а куда еще). Тем не менее, если ты модный, бери старые коробки, пластиковые бутылки и прочий хлам – и внимание публики тебе обеспечено.

В Австралии сделали радиотелескоп из старых коробок. И это работает! Фото: Vanessa Chapman

На фотографии мы видим сооружение, которое на скорую руку сварганили из сущего мусора. Изнутри обложили фольгой. Это и есть антенна. Вы думаете, что радиотелескоп – это непременно тарелка, как у спутникового телевидения, только огромная. Необязательно. Можно обойтись таким вот «рупором». А рупор можно сделать, как показал пример австралийской любительницы Ванессы Чепмен, из того, что под рукой. Внутри рупора – старая жестяная банка, в которую вставлен кусок проволоки. Это приемная часть. Рупор собирает волны в банку, далее волна оказывается на проволоке, и, собственно, все. От проволоки – кабель, он идет к приемнику.

Ключевая история тут, конечно, приемник, который стоит несколько долларов, и ничего охлаждать жидким гелием не надо. Дело в том, что в 2010е появилась технология, при которой всю работу приемника производит персональный компьютер. Причем любой, даже старый. А что тут особенного? Взять радиотелескоп условного 1975 года. В нем тоже был компьютер, на лампах, на перфокартах. Такой слабый, что любой наш смартфон сильнее в тысячи раз. Так почему не заменить все это богатство ноутбуком?

Ноутбук принимает сигнал, декодирует его, а главное, накапливает, то есть делает ту работу, которая была камнем преткновения для радиоастрономии и на старых технологиях решалась едва-едва. Сигналы-то из космоса очень слабые. А если накопить, так их и видно. Это как в фотографии: если темно, фотоаппарат с длинной выдержкой накопит свет. Даже слабому компьютеру ничего не стоит накопить и усреднить.

Изнутри обложили фольгой. Это и есть антенна. Фото: Vanessa Chapman

И что же удалось услышать Ванессе Чепмен? Излучение нашей галактики. Наша галактика набита водородом. Это – самый распространенный элемент. Конкретный атом водорода миллиарды лет летает, ничего не производит. Но вдруг раз, и случайно излучит радиоволну на длине 21 см. Поскольку атомов триллионы и триллионы, суммарное излучение очень даже заметно. В чем тонкость и прелесть таких наблюдений. Мы живем в одном рукаве галактики. А вокруг – другие рукава. И все это причудливо движется и вращается. Принимая сигнал из другого рукава, ты сразу видишь, как движется тот рукав относительно твоего. И можешь сделать свою карту галактики, координаты в центурии фактически. Как, вот с помощью этого ужасного сооружения из старых коробок? Да!

На волне 21 см одно время пытались связываться с инопланетянами. Мол, раз водород – самый распространенный элемент, все инопланетяне додумаются использовать именно эту длину волны для связи. Но ничего не получилось. Или инопланетян нет, или идея с самого начала была так себе. Шумновато на волне водорода во вселенной, много естественных помех.