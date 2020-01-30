«Я эту женщину не знаю»: Евгения Плющенко удивили слова Марины Девятовой об их «романе»

Финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3» и исполнительница народных песен Марина Девятова внезапно заявила, что у нее был роман с легендарным фигуристом, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

По словам Девятовой, они встретились с Евгением в 2007 году на церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр. Евгений Плющенко был послом сочинской олимпийской заявки, а Девятова пела знаменитую «Катюшу».

По словам Девятовой, они встретились с Евгением в 2007 году на церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игрФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

36-летняя Девятова утверждает, что роман с Евгением начался стремительно. Мол, она была так влюблена, что готова была идти за спортсменом на край света. Артистка говорит, что чуть ли не сорвала свое выступление на «Славянском базаре», чтобы быть рядом с Евгением Плющенко, который находился в Германии, готовился к операции по удалению мениска в Мюнхене.

- Но Женя меня успокоил, - вздыхала певица. - Сказал, чтобы я даже не думала покидать фестиваль. Все будет хорошо, и он справится сам.

Как рассказывает Девятова, впоследствии их встречи с Евгением Плющенко стали редкими и отношения завершились. Впрочем, Евгений Плющенко поделился в эксклюзивном интервью kp.ru, что даже не знаком с Мариной Девятовой.

-Я эту женщину знать не знаю, - сказал двукратный олимпийский чемпион. - Может, ей это во сне приснилось. Возможно, мы где-то пересекались, но на уровне «Здрасьте, здрастьте, пока, пока». В жизни такой поток людей, что я ее даже не заметил. Занимается она народным творчеством. Но хотелось бы, чтобы народное творчество не переходило на личности, которых не было в ее жизни. Видимо, ей привиделось, но выдавать желаемое за действительное…Тем более именно в это время я начал встречаться с Яной. Мозаика никак не складывается

Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Сашей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, Евгений Плющенко женат на продюсере и телеведущей Яне Рудковской. У Яны от первого брака двое сыновей. У Евгения от предыдущего союза тоже есть сын. Плюс ко всему звездная пара воспитывает общего сына Александра и мечтает о пополнении в семье.