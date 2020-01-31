2020-01-30T18:23:57+03:00
Общество

Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Поделиться:
Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills RussiaФото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia
Изменить размер текста:

Его предметом выступило объединение и координация усилий сторон, направленных на совершенствование системы подготовки профессиональных кадров и повышение роли профессиональной подготовки в социально-экономическом развитии Российской Федерации. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

По словам Роберта Уразова, Всемирный банк поддерживает и активно принимает участие в исследовательских проектах Союза. «Так, представители Всемирного банка одними из первых поддержали идею Союза об использовании методологии WorldSkills для международного бенчмарка национальных систем СПО, проявляли активность в мероприятиях деловой программы WorldSkills Kazan 2019, включая пленарное заседание конференции и саммит министров, участие в которых принял Хайме Сааведра, руководитель Глобальной практики Банка в области образования, а также делились экспертизой в рамках глобального исследования “Mission: Talent”, послужившего основой для Казанской декларации о навыках», − рассказал Уразов.

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

Цель сотрудничества − взаимодействие сторон в рамках совместных программ, обмена знаниями и опытом в области развития профессионального образования и навыков, подготовки кадров в международном профессиональном сообществе. Участники меморандума планируют обмениваться информацией и проводить взаимные консультации по вопросам, касающихся их работы по развитию навыков профессионального образования.

«Всемирный банк в рамках международных исследований и программ стремится привлечь внимание государств к проблемам несоответствия получаемых навыков требованиям рынка труда. Я рад, что наше будущее сотрудничество с WorldSkills начинается в России, поскольку вижу большой потенциал для совместной работы как в сфере реализации совместных исследований, так и распространении накопленного в России опыта по всему миру», − заявил Рено Селигманн.

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

В дальнейшем Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и МБРР договорились обсудить организацию совместных мероприятий − форумов, конференций, семинаров, рабочих встреч и создание рабочих, совещательных и экспертных групп. Стороны планируют заниматься разработкой исследований и различных инициатив по приоритетным направлениям их работы по развитию навыков профессионального образования, участвовать в реализации образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня компетенций и развитие навыков молодых специалистов.

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Новости 24
Из сектора Газа выпустили три ракеты в сторону Израиля
Слухи о первом заболевшем «китайским коронавирусом» в Москве не подтвердились
Обвинение сестрам Хачатурян переквалифицируют с убийства на самооборону
Стало известно, какую зарплату будет получать Медведев в новой должности
ВОЗ объявил режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса
«Кто бы сомневался»: Путин иронично отреагировал на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
«Не хватает слов»: жена погибшей легенды баскетбола Коби Брайанта впервые нарушила молчание
Стала известна причина возвращения в аэропорт Внуково самолета авиакомпании Utair
Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом нового типа
Режиссер Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Чемпионка Франции по фигурному катанию обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
В США зарегистрировали передачу коронавируса от человека к человеку
Суд в Москве арестовал пятого обвиняемого по делу Голунова
Захарова назвала аморальными слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны
«Злоба берет»: Поклонская отреагировала на подаренный блокадникам батон
Толстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жиру