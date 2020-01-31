Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования

Его предметом выступило объединение и координация усилий сторон, направленных на совершенствование системы подготовки профессиональных кадров и повышение роли профессиональной подготовки в социально-экономическом развитии Российской Федерации. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

По словам Роберта Уразова, Всемирный банк поддерживает и активно принимает участие в исследовательских проектах Союза. «Так, представители Всемирного банка одними из первых поддержали идею Союза об использовании методологии WorldSkills для международного бенчмарка национальных систем СПО, проявляли активность в мероприятиях деловой программы WorldSkills Kazan 2019, включая пленарное заседание конференции и саммит министров, участие в которых принял Хайме Сааведра, руководитель Глобальной практики Банка в области образования, а также делились экспертизой в рамках глобального исследования “Mission: Talent”, послужившего основой для Казанской декларации о навыках», − рассказал Уразов.

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

Цель сотрудничества − взаимодействие сторон в рамках совместных программ, обмена знаниями и опытом в области развития профессионального образования и навыков, подготовки кадров в международном профессиональном сообществе. Участники меморандума планируют обмениваться информацией и проводить взаимные консультации по вопросам, касающихся их работы по развитию навыков профессионального образования.

«Всемирный банк в рамках международных исследований и программ стремится привлечь внимание государств к проблемам несоответствия получаемых навыков требованиям рынка труда. Я рад, что наше будущее сотрудничество с WorldSkills начинается в России, поскольку вижу большой потенциал для совместной работы как в сфере реализации совместных исследований, так и распространении накопленного в России опыта по всему миру», − заявил Рено Селигманн.

Фото предоставлено Пресс-Служба WorldSkills Russia

В дальнейшем Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и МБРР договорились обсудить организацию совместных мероприятий − форумов, конференций, семинаров, рабочих встреч и создание рабочих, совещательных и экспертных групп. Стороны планируют заниматься разработкой исследований и различных инициатив по приоритетным направлениям их работы по развитию навыков профессионального образования, участвовать в реализации образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня компетенций и развитие навыков молодых специалистов.