Чешские программисты уволили министра, чтобы сэкономить стране 16 млн евро

Скандальная история началась, когда Министерство транспорта Чехии объявило закрытый тендер на разработку интернет-магазина и двух мобильных приложений для продаж разрешений на проезд по платным автомагистралям. Стоимость работ оценили в 16 млн евро (около 400 млн чешских крон). Тендер выиграла компания Asseco Central Europe, которой предстояло помимо создания сайта заниматься его поддержкой в течение четырех лет.

Проведение закрытого конкурса возмутило все чешское IT-сообщество. Стоимость госконтракта назвали расточительством. Подлил масла в огонь владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек. Он назвал тендер абсурдным и сказал, что всю работу можно выполнить качественно всего за пару дней и за меньшие деньги.

- Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство, - сказал Вондрачек.

Он кинул клич среди программистов, предложив им провести хакатон — марафон, во время которого айтишники могли сообща разработать необходимое приложение для правительства. Откликнулись на призыв более 300 человек. В итоге 60 специалистов-добровольцев собрались в пражском офисе Actum Digital и за два выходных дня написали программный код сайта Ferznamka.cz.

Уже утром в понедельник новый сайт заработал в тестовом режиме. Он пока не подключен к госсистеме и оплатить проезд по автомагистралям еще невозможно, но все желающие могут приобрести на сайте символические жетоны. Вырученные средства от их продажи пойдут на благотворительность.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который приезжал в выходные к программистам, отправил министра транспорта Владимира Кремлика в отставку. Новый конкурс по доработке и поддержке нового сайта, а также созданию мобильных приложений будет открытым, а стоимость контракта будет в разы меньше — 25% от изначальной суммы (4 млн евро).

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.Фото: REUTERS

- Эта ситуация тянет на политическую игру. Хотели сместить министра транспорта и устроили такую популистскую историю, - говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Не стоит радоваться, что все в мире IT стоит так дешево. Это не так. Те программисты, которые создали сайт, не несут ответственности за то, как он будет работать. Основная стоимость контракта — это не написание кода сайта. Стоимость контракта включает себя стоимость обслуживания (в данном случае в течение четырех лет) и штрафные санкции, если что-то не работает. А это серьезная сумма. Здесь идет речь о сборах платежей за проезд, суммы там могут быть любыми, плюс страхование рисков… Я не уверен, что 4 млн евро — это справедливая цена.

Впрочем и в России случаются скандалы с заоблачными ценами на госконтракты. На днях Минэкономразвития объявило тендер на разработку отечественного аналога GitHub – крупнейшего хранилища кодов от Microsoft. На российский сервис планируют копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Стоимость контракт а — 2,1 млрд рублей (более 30 млн евро). Еще один крупный IT-проект — создание российского аналога «Википедии» - «Большой российской энциклопедии». Стоимость проекта — около 2 млрд рублей. Чуть скромнее запросы у Минкульта. Они проводят конкурс по разработке музейных мультимедиа-гидов по 48 музеям России. Начальная цена — 32 млн рублей.