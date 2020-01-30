2020-01-30T19:13:38+03:00
В мире

Чешские программисты уволили министра, чтобы сэкономить стране 16 млн евро

60 айтишников-добровольцев бесплатно разработали сайт для правительства
Мария БЕРК
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Программисты бесплатно за два выходных дня написали программный код сайта, на который предполагалось потратить 16 миллионов евро.Программисты бесплатно за два выходных дня написали программный код сайта, на который предполагалось потратить 16 миллионов евро.
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Скандальная история началась, когда Министерство транспорта Чехии объявило закрытый тендер на разработку интернет-магазина и двух мобильных приложений для продаж разрешений на проезд по платным автомагистралям. Стоимость работ оценили в 16 млн евро (около 400 млн чешских крон). Тендер выиграла компания Asseco Central Europe, которой предстояло помимо создания сайта заниматься его поддержкой в течение четырех лет.

Проведение закрытого конкурса возмутило все чешское IT-сообщество. Стоимость госконтракта назвали расточительством. Подлил масла в огонь владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек. Он назвал тендер абсурдным и сказал, что всю работу можно выполнить качественно всего за пару дней и за меньшие деньги.

- Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство, - сказал Вондрачек.

Он кинул клич среди программистов, предложив им провести хакатон — марафон, во время которого айтишники могли сообща разработать необходимое приложение для правительства. Откликнулись на призыв более 300 человек. В итоге 60 специалистов-добровольцев собрались в пражском офисе Actum Digital и за два выходных дня написали программный код сайта Ferznamka.cz.

Уже утром в понедельник новый сайт заработал в тестовом режиме. Он пока не подключен к госсистеме и оплатить проезд по автомагистралям еще невозможно, но все желающие могут приобрести на сайте символические жетоны. Вырученные средства от их продажи пойдут на благотворительность.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который приезжал в выходные к программистам, отправил министра транспорта Владимира Кремлика в отставку. Новый конкурс по доработке и поддержке нового сайта, а также созданию мобильных приложений будет открытым, а стоимость контракта будет в разы меньше — 25% от изначальной суммы (4 млн евро).

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: REUTERS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.Фото: REUTERS

- Эта ситуация тянет на политическую игру. Хотели сместить министра транспорта и устроили такую популистскую историю, - говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Не стоит радоваться, что все в мире IT стоит так дешево. Это не так. Те программисты, которые создали сайт, не несут ответственности за то, как он будет работать. Основная стоимость контракта — это не написание кода сайта. Стоимость контракта включает себя стоимость обслуживания (в данном случае в течение четырех лет) и штрафные санкции, если что-то не работает. А это серьезная сумма. Здесь идет речь о сборах платежей за проезд, суммы там могут быть любыми, плюс страхование рисков… Я не уверен, что 4 млн евро — это справедливая цена.

Впрочем и в России случаются скандалы с заоблачными ценами на госконтракты. На днях Минэкономразвития объявило тендер на разработку отечественного аналога GitHub – крупнейшего хранилища кодов от Microsoft. На российский сервис планируют копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Стоимость контракт а — 2,1 млрд рублей (более 30 млн евро). Еще один крупный IT-проект — создание российского аналога «Википедии» - «Большой российской энциклопедии». Стоимость проекта — около 2 млрд рублей. Чуть скромнее запросы у Минкульта. Они проводят конкурс по разработке музейных мультимедиа-гидов по 48 музеям России. Начальная цена — 32 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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