Рузвельт прилетел в Крым на 5 минут раньше Черчиля

«Не получены белые перчатки. Не получена посуда. Не получен салютный боезапас. Вместо 70 кортиков получено 30 - нет в порту. Тыл не дает наших корабельных ковров. Прошу принять меры в отношении тыла, иначе я буду поставлен в тяжелое положение при организации приемов и встреч» - пишет в рапорте будущий главком ВМФ СССР, будущий создатель отечественного ракетно-ядерного флота, а зимой 1945-го - командующий эскадрой Черноморского флота вице-адмирал Сергей Горшков.

Даты на этом документе не видно, поэтому непонятно, сколько осталось до этих самых исторических встреч и приемов, которые войдут в историю как Ялтинская конференция. В начале февраля 1945 года в Крыму состоялся, как сказали бы сегодня, саммит лидеров СССР, США и Великобритании, на котором определялся будущий послевоенный миропорядок. Накануне 75-летия этого события Минобороны рассекретило документы, которые рассказывают о том, что осталось за кадром - как напряженно велась подготовка к конференции в условиях продолжающейся войны.

Этот снимок, на котором американские моряки осматривают советский крейсер, подписан "Друзья".Фото: Министерство обороны РФ

«Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го Отдельного краснознаменного батальона морской пехоты», - скачут машинописные буквы по боевой директиве штаба Черноморского флота. Для обеспечения безопасности на полуостров перебазируются истребительные авиаполки, артиллерийские дивизионы, проводятся учения ПВО.

В директиве командующему ВВС ЧФ генерал-полковнику Ермаченкову предписывается создать из состава истребительной авиации Черноморского флота Северной и Южной групп ВВС для прикрытия побережья, аэродромов Саки, Сарабуз и Севастополя:

«Возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли и порты южного побережья Крыма, - указывается в Боевом приказе №-01/оп, – Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налетов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолетов днем и ночью, методом перехвата, патрулирования в зонах и дежурством на земле всего боевого состава».

Американские офицеры осматривают торпедное оружие советского крейсера.Фото: Министерство обороны РФ

В другом документе идет речь об обороне с моря: «Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы, – организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок. Нести постоянный корабельный дозор в море на подходах к указанному участку». Предусмотрена даже помощь при вынужденной посадке самолета на воду - под эти цели выделен эскадренный миноносец «Незаможник».

А параллельно будущее место встречи мировых лидеров приводят в порядок после тяжелейших боев. Ремонтируют взлетно-посадочную полосу аэродрома, наводят лоск на достопримечательностях, по которым будут водить делегации.

«Организовать размещение и расквартирование Штаба, генеральского состава, прилетающих гостей, всех подразделений и служб», - говорится в плане мероприятий по приему высоких гостей.

В нем - отработка организации почетных караулов, выделение переводчиков, назначение офицеров-экскурсоводов, а также политически подкованных бойцов и офицеров, которые будут непосредственно общаться со своими западными коллегами. На фотографиях, опубликованных Минобороны, - совместные посиделки за столом, на концертах, на Графской пристани и у памятника погибшим кораблям...

Товарищеская встреча советских и американских моряков в Доме ВМФ.Фото: Министерство обороны РФ

Среди документов - поименный список всех прилетевших: от солдата до генерала, от летчика до повара. Судя по расписанию прилетов И Рузвельт и Черчиль летели на американских самолетах С-54 (Douglas C-54 «Skymaster»). Причем, борт первого приземлился на 5 минут раньше самолета британского премьера. Сопровождение прибывающих самолетов также было возложено на авиацию Черноморского флота.

Связью гостей обеспечивала также советская сторона. Вот как охарактеризовал различия между британскими и американскими связистами советский офицер:

«По американским кораблям – знание и умение пользоваться русскими сочетаниями, вольность в эфире и многословность. По английским кораблям – исключительная четкостью работы на ключе, исключительная лаконичностью при применении международного кода».

Встреча Уинстона Черчилля в аэропорту.

Судя по тому, что в организационном плане Ялтинская конференция прошла без сучка и задоринки, в отношении тыла по рапорту вице-адмирала Горшкова все-таки были приняты исчерпывающие меры.

Документы выложены в спецразделе на сайте Минобороны: http://yalta-conf1945.mil.ru/