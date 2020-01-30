Пассажир о снятии с рейса Ксении Собчак: Она не скандалила, но ее забрали полицейские

Новость о том, что 38-летнюю телеведущую Ксению Собчак сняли с самолета в столичном аэропорту «Внуково», должна была быть скандальной, но артистка вышла сухой из воды. В соцсетях появилось видео, где Ксения Анатольевна собирает свои вещи и направляется к выходу, где стоят стюардессы. Некоторые поспешили написать, что Собчак устроила скандал и ее сняли с рейса, из-за чего еще и произошла задержка вылета самолета на 2,5 часа. «КП» выяснила, что случилось в самолете авиакомпании «Россия».

- Рейс SU 6034 из Внуково в Санкт-Петербург был задержан, в том числе в связи с добровольным отказом одного из пассажиров от полета, - рассказал «Комсомольской правде» официальный представитель авиакомпании «Россия».

Как пояснили пассажиры рейса Москва-Санкт-Петербург, задержка в 1,5 часа не понравилась многим, ведь лететь в северную столицу около 50 минут.

- Мы зашли в самолет, вылет должен был быть в 15.40. Мы сидели час-полтора, а потом некоторые стали возмущаться. Ксения Собчак сказала, что ей уже нет смысла никуда лететь, потому что она опоздала на съемку. И она попросила, чтобы ее просто выпустили из самолета, и она поедет по своим делам в Москве, - рассказал Николай, пассажир самолета.

Как объяснили в авиакомпании, просто так выпустить Ксению Собчак не могли. Причем это касалось не только звездного статуса телеведущей, такая процедура ждала бы любого пассажира, который бы в последний момент сказал, что ему нужно выйти из самолета. В связи с этим последовал осмотр самолета – таковы требования техники авиационной безопасности, а это - дополнительная задержка рейса еще на час.

- В соответствии с процедурами по авиационной безопасности при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места службой авиационной безопасности аэропорта. В соответствии со стандартными процедурами пассажир передается работникам полиции, - рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия».