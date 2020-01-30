2020-01-30T19:34:18+03:00
Общество

Пассажир о снятии с рейса Ксении Собчак: Она не скандалила, но ее забрали полицейские

Телеведущая должна была лететь из Москвы в Санкт-Петербург, но рейс задержали на 1,5 часа
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Ксения СобчакКсения СобчакФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новость о том, что 38-летнюю телеведущую Ксению Собчак сняли с самолета в столичном аэропорту «Внуково», должна была быть скандальной, но артистка вышла сухой из воды. В соцсетях появилось видео, где Ксения Анатольевна собирает свои вещи и направляется к выходу, где стоят стюардессы. Некоторые поспешили написать, что Собчак устроила скандал и ее сняли с рейса, из-за чего еще и произошла задержка вылета самолета на 2,5 часа. «КП» выяснила, что случилось в самолете авиакомпании «Россия».

- Рейс SU 6034 из Внуково в Санкт-Петербург был задержан, в том числе в связи с добровольным отказом одного из пассажиров от полета, - рассказал «Комсомольской правде» официальный представитель авиакомпании «Россия».

Как пояснили пассажиры рейса Москва-Санкт-Петербург, задержка в 1,5 часа не понравилась многим, ведь лететь в северную столицу около 50 минут.

- Мы зашли в самолет, вылет должен был быть в 15.40. Мы сидели час-полтора, а потом некоторые стали возмущаться. Ксения Собчак сказала, что ей уже нет смысла никуда лететь, потому что она опоздала на съемку. И она попросила, чтобы ее просто выпустили из самолета, и она поедет по своим делам в Москве, - рассказал Николай, пассажир самолета.

Как объяснили в авиакомпании, просто так выпустить Ксению Собчак не могли. Причем это касалось не только звездного статуса телеведущей, такая процедура ждала бы любого пассажира, который бы в последний момент сказал, что ему нужно выйти из самолета. В связи с этим последовал осмотр самолета – таковы требования техники авиационной безопасности, а это - дополнительная задержка рейса еще на час.

- В соответствии с процедурами по авиационной безопасности при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места службой авиационной безопасности аэропорта. В соответствии со стандартными процедурами пассажир передается работникам полиции, - рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия».

Ксению Собчак сняли с рейса Москва- Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет
Об этом и многом другом экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы рассказал нашим радиоведущим Надане Фридрихсон, Александру Гамову и Сергею Мордану
Новости 24
США работают над размещением в Ираке ракет Patriot
Мировой рекорд: Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков в Instagram
Путин о принятии поправок к Конституции: только после того, как люди скажут свое слово
Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении некоторых валютных операций
Путин поручил разработку новых основ политики местного самоуправления
Около 70 россиян находятся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском порту
Бегемоты наркобарона разрушают экосистему Южной Америки
«Все разногласия зафиксированы»: Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Японский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к Луне
Умерла Светлана Агеева, актриса из фильма «Операции "Ы"»
AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса
В Совфеде рассказали, почему Россию снова вернули в ПАСЕ
СК возбудил второе уголовное дело против отца, бросившего детей в Шереметьево
Cуд арестовал второго обвиняемого по делу журналиста Голунова
Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit
Морская пена высотой около метра заполонила улицы Каталонии
Экс-совладелец банка «Открытие» объявлен в розыск
«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США
Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме