Новый КоАП: за распитие штрафы повысят, а за народную медицину - отменят

Министерство юстиции РФ опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Его разрабатывали с марта 2019 года по поручению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, который потребовал чтобы КоАП был более понятным.

В проекте нового КоАП сокращено число административных правонарушений. В частности, по сравнению с предыдущей редакцией Кодекса исчезли такие статьи как: «Незаконное занятие народной медициной», «Нарушение сроков хранения рекламных материалов» и «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства».

Однако остались все наиболее «ходовые» статьи предыдущего Кодекса, и по некоторым из них наказание будет ужесточено.

Так, за публичное распитие алкоголя в общественных местах штраф может возрасти до 2500 рублей (было до 1500 рублей). А за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность - до 3000 рублей (было до 1500 рублей).

В статье о незаконной миссионерской деятельности добавлен пункт о возможности административного выдворения из страны иностранных нарушителей и штрафа для них до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке особо отмечено, что после 1 января 2021 года прежние неисполненные административные наказания будут подлежать пересмотру.