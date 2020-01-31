Любовь с позолотой

Аня лечится от депрессии. Живет она при этом в 120-метровой квартире в центре, имеет домработницу и личного водителя, а из проблем у нее - только недостаточно белые зубы и неумение парковаться. Анина мама уверена, что все эти депрессии новомодные от скуки, и настоятельно рекомендует дочке устроиться на работу. Самой же Ане кажется, что живет она, как птичка в золотой клетке, и виной всему черствый, холодный супруг-миллионер.

Возможно, многие женщины мечтали бы оказаться на Анином месте и страдать не от безденежья и отчаяния, а от черствости супруга. В конце концов это не самый страшный недостаток. Как говорится, если ты миллионер, будь хоть черствым, хоть старым и пьющим, главное - будь. Именно так когда-то думала сама Аня. Поэтому и вышла замуж не за любимого, а за богатого.

К замужеству готовилась с детства

Ее родители без конца ругались, а мама, скосив глаза на папу, обычно говорила, что любовь, мол, зла, полюбишь и козла. Поэтому Аня с детства категорически не хотела ни любви, ни мужа-неудачника. И хотя ссорились предки скорее в шутку, а потом шли отмечать примирение в кафе или в кино, денег в доме вечно было в обрез. Поэтому Аня мечтала найти богатого мужа и больше никогда не волноваться о том, сколько стоит новое платье и на что она поедет в очередной отпуск. Она запретила себе влюбляться в симпатичных и веселых парней, ее интересовали только достаток и перспективы.

Но в маленьком провинциальном городке, где жила Аня, ей попадались исключительно владельцы торговых палаток и валютчики. Пришлось после школы ехать в Москву: именно там водились все богачи и красавцы, именно там жил будущий Анин муж.

«А в свадебное путешествие поедем на Бали!»

Уже через месяц она познакомилась в ночном клубе с симпатичным Романом, который оказался совладельцем фирмы (это она из его визитки узнала) и подвез Аню до дома на своем новеньком «Лексусе».

«Это судьба! - тут же защелкало в голове у девушки. - Красивый! Богатый! Непьющий! Свободный! В свадебное путешествие поедем на Бали...»

Они начали встречаться и через год поженились. Аня потом часто шутила, что выйти замуж по расчету для нее было нетрудно, ведь у нее математический склад ума.

Приходилось отчитываться за каждый рубль

- Моя мечта исполнилась, но радовалась я недолго, - признается Аня. - Мы действительно съездили на Бали, как я хотела, и новых платьев я себе накупила. Но через два года замужества я поняла, что больше не принадлежу себе. Роман пропадал на работе, а я не имела права делать ничего без его ведома. Меня везде сопровождал водитель, разве что в туалет со мной не ходил. А за каждый потраченный рубль приходилось отчитываться перед Романом. Работать он мне не разрешает, сидеть в соцсетях - тоже, ревнует.

Казавшаяся райской жизнь, состоящая лишь из шопинга и походов в фитнес-клуб, Ане вскоре наскучила, а никакой другой она себе позволить не могла. Попыталась устроиться на работу - без диплома не приняли, захотела открыть собственный салон красоты - муж не дал денег, сказал, не окупится. Вот и начала потихоньку сходить с ума от безделья. Стала выдумывать себе несуществующие проблемы: лишний вес, любовниц супруга...

Еще и прозрение наступило: поняла, что завидует своим родителям, ведь они живут хоть и не в роскоши, зато в любви, поддерживают друг друга. Говорит, что и она так же хочет - чтобы с настоящей любовью, от которой мурашки по телу и блестят глаза. Но при этом не может сама себе ответить на вопрос: а что если муж при этом будет бедным? Ну не готова она к такому повороту сюжета.