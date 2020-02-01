2020-01-31T00:05:36+03:00
Спорт

Анатолий Карпов: «Изнасилование, возможно, было. Но был ли насильником Эдуард Стрельцов, до сих пор не доказано»

Весной в российский прокат выходит фильм о футболисте, который должен был стать мировой звездой, а получил 12 лет тюрьмы
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Весной в российский прокат выходит фильм «Стрельцов». Главного героя – футболиста, который должен был стать мировой звездой, а получил 12 лет за изнасилование, - в нем играет Александр Петров. И все, кто знал легенду «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, в нетерпении и тревоге: фильмы о спорте вообще снимать тяжело, а в истории с мутным судебным процессом до сих пор множество белых пятен.

В 1990-х была организована специальная комиссия по реабилитации Стрельцова, которую возглавлял знаменитый Анатолий Карпов. Журналист «КП» встретился с 12-кратным чемпионом мира по шахматам, чтобы еще раз вспомнить детали детали, который десятилетиями обсуждал весь Советский Союз.

Афиша фильма "Стрельцов". Роль легенды советского футбола сыграл Александр Петров.

Афиша фильма "Стрельцов". Роль легенды советского футбола сыграл Александр Петров.

ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА УНИЧТОЖЕНО

- Анатолий Евгеньевич, вы сами держали в руках дело Стрельцова?

- Нет. Его в нашей комиссии изучал заслуженный юрист РФ Сухомлинов. Он собрал выписки, нашел множество несостыковок и противоречий в показаниях свидетелей и потерпевшей, нарушений в процессуальных действиях следователей. Но после того, как нас в очередной раз отфутболили из Генпрокуратуры, там они все равно решили почистить архивы и личное дело Стрельцова было уничтожено.

- Как уничтожено?

- Дело находилось в архивах ФСИН Тульской области, поскольку именно там Стрельцов заканчивал отбывать наказание. И оно было уничтожено под девизом расчистки архивов. Как это могло произойти, никто не может дать ответа. Но реабилитировать Стрельцова и снять с него судимость стало невозможным.

- Что там было такого, от чего стоило избавляться?

- Когда юристы стали поднимать материалы, выяснилась одна редчайшая вещь: биологические характеристики Стрельцова и хозяина дачи Караханова, где все происходило, полностью совпали. Группа крови, характеристики других биологических материалов… Такое встречалось в судебной практике, но очень и очень редко. На одном только этом обстоятельстве можно было строить как защиту Стрельцова тогда, так и сейчас добиваться реабилитации.

«Я ЕМУ ПРОЩАЮ»

- Но все-таки, что произошло на даче Караханова той майской ночью 1958-го года?

- Сейчас этого не знает никто. Все были пьяными в таком состоянии, что ничего не помнили. На даче помимо Стрельцова и офицера милиции Караханова, были футболисты Борис Татушин и Михаил Огоньков, а с ними три девушки (Ирина Попова, Тамара Тимошук – прим. авт.), в том числе и та мадам, которая подала заявление потом на Стрельцова (Марина Лебедева – прим. авт). Что было в той комнате ночью, никто не помнит. Известно лишь, что на дачу она поехала добровольно, что в комнату со Стрельцовым пошла добровольно, а утром та самая мадам была с синяками. Откуда у нее эти синяки - доподлинно неизвестно. Роль Караханова, с учетом совпадения биологических следов, непонятна. Изнасилование, возможно и было. Но был ли насильником Эдуард Стрельцов, считаю, до сих пор не доказано. А потом эта девушка утром вернулась домой и родители заставили ее написать заявление.

Эдуард Стрельцов в молодости.

Эдуард Стрельцов в молодости.

Из показаний Ирины Поповой:

«Сидя на террасе, я никакого крика не слышала. Войдя в комнату, я сказала Караханову, что со Стрельцовым кто-то лежит на кровати… Мы легли в этой же комнате на полу, и тут я увидела, что Стрельцов с Л. выполняют половой акт. Уточняю: это было во второй раз, а первый раз я заметила это будучи на террасе. Тогда я вышла… В машине были Тамара и Огоньков, я им рассказала, что видела, а Огоньков сказал, что это не наше дело… Я не заметила никакого сопротивления со стороны Марины, возможно, она меня не видела… Слышала, как Марина говорила Стрельцову, что ей неудобно и у ней болят ребра».

Выписка опубликована в книге «Трагедия великого футболиста»

Из показаний Тамары Тимошук:

«Я не думала, что Стрельцов сделает что-то плохое Марине, так как она сама пошла с ним. Ира сказала мне с Огоньковым, что Марина лежит со Стрельцовым, и была очень возмущена этим, точнее, сказала, что «Марина со Стрельцовым вовсю живет» и, обняв его, спит».

Выписка опубликована в книге «Трагедия великого футболиста»

- Сын Стрельцова рассказывал, что якобы перед смертью его отец сказал такую фразу: «Не я должен был отвечать за это».

- Не слышал, но допускаю, что так и было.

- В книгах по материалам дела Стрельцова утверждается, что был повторный половой акт Стрельцова с потерпевшей Мариной Лебедевой, и уже по обоюдному согласию. А через несколько дней Лебедева написала заявление в прокуратуру с просьбой прекратить дело, с формулировкой «Я ему прощаю». Но именно такая формулировка ничего не меняла.

- Да, действительно. Но мне удивительно, что рядом таким футболистом, как Эдуард Стрельцов, не нашлось грамотного юриста, который бы подсказал правильную формулировку. Но к тому времени все уже завертелось. На утро после того, как та мадам подала первое заявление на Стрельцова, Екатерина Фурцева была уже у Хрущева. Там и было принято решение снять трех футболистов, и Стрельцова в их числе, с рейса на Стокгольм, где начинался чемпионат мира. Команда была деморализована, турнир провалила, но я до сих пор не знаю: возможно, футбольная звезда Стрельцова была более яркой, чем звезда Пеле.

Фильм "Стрельцов" выйдет на киноэкраны 16 апреля 2020 г.

Фильм "Стрельцов" выйдет на киноэкраны 16 апреля 2020 г.

Из заявления потерпевшей по делу Стрельцова Марины Лебедевой:

«Прокурору Мытищинского района

Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, т. к. я ему прощаю».

Выписка опубликована в книге «Трагедия великого футболиста»

МЕСТЬ ФУРЦЕВОЙ

- Есть три основных версии, почему Стрельцова «закрыли» так быстро и решительно. Первая – месть Екатерины Фурцевой, вторая – месть начальников «Динамо» и ЦСК Министерства обороны, которые не смогли переманить игрока из «Торпедо», и третья – за Стрельцовым и другими футболистами накопилось столько уже провинностей, что надо было устроить показательное наказание. Вы придерживаетесь первой?

- Я думаю, что было все вместе, но два других обстоятельства только лишь усилили позиции Фурцевой. Есть множество свидетельств, как на одном из приемов в Кремле в начале 1957 года Стрельцов и Екатерина Алексеевна пересекались. Якобы Фурцева действительно хотела выдать за футбольную звезду свою дочь, что-то спросила на счет этого. Стрельцов резко ответил. Дословно слов никто не знает, но что-то типа «У меня уже есть невеста». Возможно, слова были более грубыми. Так что обиду министр культуры затаила, и когда представилась возможность, Фурцева сыграла решающую роль с судьбе Стрельцова. Но для меня удивительно, что человек такого государственного мышления могла сотворить такое не только с одним футболистом, а со всей сборной СССР. Зачем нужно было убирать из состава, возможно, лучшего на тот момент футболиста мира по такому мутному обвинению и с такими неясными доказательствами?

- Была версия, что боялись как бы Стрельцов не убежал заграницу во время чемпионата мира.

- Надуманная версия. Появилась она только потом. Не было никаких оснований подозревать Стрельцова в намерении не возвращаться в СССР.

ЖДУ ВЫХОДА ФИЛЬМА

- Вы сами были знакомы со Стрельцовым?

- Шапочно. Когда он уже вышел и все равно блестяще играл за «Торпедо», я был уже мастером международного класса. Но все равно мы были в разных «весовых категориях» по линии спорта, да и разница в возрасте у нас была существенной. С другой стороны, с Львом Ивановичем Яшиным мы были в дружеских отношениях.

- Вы были в тульской тюрьме, где отбывал наказание Стрельцов?

- Я каждый день в детстве ходил мимо нее на занятия шахматами. И очень живо себе представлял, как Стрельцов в последние месяцы своего заключения ходил тренироваться на стадион. Я уж не знаю, под конвоем или нет, но ясно было, что он собирается возвращаться в футбол, и поэтому ему разрешили тренироваться на поле.

- А потом вам же приходилось бывать в этой тюрьме?

- Много позже, по линии моей шахматной программы в колониях. Но культа Стрельцова там нет, и камеру, где сидел легендарный футболист, мне не показывали.

Стрельцов - Трейлер Фильм 2020..

- Скоро выходит фильм про Эдуарда Стрельцова. Ждете?

- Да, очень интересно, как там все покажут. Я вообще с большим интересом смотрю исторические ленты о спорте. «Легенда №17» мне понравилась, хотя я видел какие-то исторические преувеличения и надуманные истории, ведь я знал многих хоккеистов и Харламова в том числе, мы в Новогорске одновременно проводили сборы. Но, возможно, в таких фильмах должно быть место художественному вымыслу, подчеркивающему основную линию. А вот в фильме про Яшина мне не понравились, как показаны некоторые моменты. Мы ведь дружили, я приезжал к нему на ту операцию в Израиль, которая оказалась роковой для Льва Ивановича.

- Может и про чемпиона мира Анатолия Карпова пора снять фильм?

- Он будет, съемки скоро начнутся. Более того, я даже знаю актера, который будет играть меня. Но не скажу – пока это секрет.

Почему Стрельцов должен был стать великим футболистом

Эдуард Стрельцов действительно мог стать крупнейшей звездой мирового футбола. Возможно, даже ярче чем Пеле. Почему? Дальше только факты.

- Дебютировал в «Торпедо» в 16 лет. В том сезоне провел 24 матча, забил 4 гола.

- В 17 лет сыграл и за сборную СССР. И в первом же матче за один только тайм забил три гола Швеции. Во втором матче за сборную тоже оформил хет-трик в ворота команды Индии.

- В 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

- На Олимпиаде-56 вытащил сборную СССР в финал: его гол и голевая передача сделали результат в полуфинальной игре с Болгарией. В финале ОИ не играл – тренеры поставили в состав Симоняна. Тот потом отдавал свою золотую медаль Стрельцову – Эдуард не взял: «Я еще молодой, выиграю еще». Не угадал.

- В 1957 году вывел сборную СССР на чемпионат мира – на одной ноге обыграл Польшу в решающем матче.

- В 1957 году номинирован на «Золотой мяч». Занял 7-е место в голосовании.

- В 1958 году в свои неполные 21 должен был стать главным открытием чемпионата мира. Но когда в Москве сидел под стражей, на ЧМ-58 короновали Пеле.

Грехи Эдуарда Стрельцова

Восходящая звезда советского футбола Эдуард Стрельцов был совсем не святым. К истории с изнасилованием за ним числилось уже немало провинностей, и чуть было не возбужденное уголовное дело по статье «хулиганство». Прошлые грехи, возможно, и стали причиной решения посадить Стрельцова на максимальный срок.

- Хорошо известна нашумевшая история, когда Стрельцов и Иванов загуляли и опоздали на поезд, в котором сборная СССР отправлялась на матч с Польшей. Администраторы впихнули футболистов в такси и велели гнать в Можайск. А сами стали искать выходы на министра путей сообщения . Тот приказал приостановить состав в Можайске, где футболистов забросили в вагон. История имела продолжение: во время игры Стрельцов получил серьезную травму, но вернулся на поле буквально на одной ноге, и забил решающий гол, который вывел сборную на чемпионат мира.

- Незадолго до обвинения в изнасиловании на Стрельцова собирались завести дело по статье «Хулиганство». История мутная. По словам футболиста, он шел по улице, когда на него выскочил как-то человек, ударил по лицу и постарался скрыться в одной из квартир. Стрельцов погнался за ним, вломился в чужое жилище, и тут подоспевшая милиция скрутила игрока. Был большой скандал, но его удалось замять в том числе и потому, что жители квартиры не стали заявлять о большом ущербе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Английской Лиги
Футбол, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Английской Лиги
Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Новости 24