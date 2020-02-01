Анатолий Карпов: «Изнасилование, возможно, было. Но был ли насильником Эдуард Стрельцов, до сих пор не доказано»

Весной в российский прокат выходит фильм «Стрельцов». Главного героя – футболиста, который должен был стать мировой звездой, а получил 12 лет за изнасилование, - в нем играет Александр Петров. И все, кто знал легенду «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, в нетерпении и тревоге: фильмы о спорте вообще снимать тяжело, а в истории с мутным судебным процессом до сих пор множество белых пятен.

В 1990-х была организована специальная комиссия по реабилитации Стрельцова, которую возглавлял знаменитый Анатолий Карпов. Журналист «КП» встретился с 12-кратным чемпионом мира по шахматам, чтобы еще раз вспомнить детали детали, который десятилетиями обсуждал весь Советский Союз.

Афиша фильма "Стрельцов". Роль легенды советского футбола сыграл Александр Петров.

ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА УНИЧТОЖЕНО

- Анатолий Евгеньевич, вы сами держали в руках дело Стрельцова?

- Нет. Его в нашей комиссии изучал заслуженный юрист РФ Сухомлинов. Он собрал выписки, нашел множество несостыковок и противоречий в показаниях свидетелей и потерпевшей, нарушений в процессуальных действиях следователей. Но после того, как нас в очередной раз отфутболили из Генпрокуратуры, там они все равно решили почистить архивы и личное дело Стрельцова было уничтожено.

- Как уничтожено?

- Дело находилось в архивах ФСИН Тульской области, поскольку именно там Стрельцов заканчивал отбывать наказание. И оно было уничтожено под девизом расчистки архивов. Как это могло произойти, никто не может дать ответа. Но реабилитировать Стрельцова и снять с него судимость стало невозможным.

- Что там было такого, от чего стоило избавляться?

- Когда юристы стали поднимать материалы, выяснилась одна редчайшая вещь: биологические характеристики Стрельцова и хозяина дачи Караханова, где все происходило, полностью совпали. Группа крови, характеристики других биологических материалов… Такое встречалось в судебной практике, но очень и очень редко. На одном только этом обстоятельстве можно было строить как защиту Стрельцова тогда, так и сейчас добиваться реабилитации.

«Я ЕМУ ПРОЩАЮ»

- Но все-таки, что произошло на даче Караханова той майской ночью 1958-го года?

- Сейчас этого не знает никто. Все были пьяными в таком состоянии, что ничего не помнили. На даче помимо Стрельцова и офицера милиции Караханова, были футболисты Борис Татушин и Михаил Огоньков, а с ними три девушки (Ирина Попова, Тамара Тимошук – прим. авт.), в том числе и та мадам, которая подала заявление потом на Стрельцова (Марина Лебедева – прим. авт). Что было в той комнате ночью, никто не помнит. Известно лишь, что на дачу она поехала добровольно, что в комнату со Стрельцовым пошла добровольно, а утром та самая мадам была с синяками. Откуда у нее эти синяки - доподлинно неизвестно. Роль Караханова, с учетом совпадения биологических следов, непонятна. Изнасилование, возможно и было. Но был ли насильником Эдуард Стрельцов, считаю, до сих пор не доказано. А потом эта девушка утром вернулась домой и родители заставили ее написать заявление.

Эдуард Стрельцов в молодости.

Из показаний Ирины Поповой:

«Сидя на террасе, я никакого крика не слышала. Войдя в комнату, я сказала Караханову, что со Стрельцовым кто-то лежит на кровати… Мы легли в этой же комнате на полу, и тут я увидела, что Стрельцов с Л. выполняют половой акт. Уточняю: это было во второй раз, а первый раз я заметила это будучи на террасе. Тогда я вышла… В машине были Тамара и Огоньков, я им рассказала, что видела, а Огоньков сказал, что это не наше дело… Я не заметила никакого сопротивления со стороны Марины, возможно, она меня не видела… Слышала, как Марина говорила Стрельцову, что ей неудобно и у ней болят ребра».

Выписка опубликована в книге «Трагедия великого футболиста»

Из показаний Тамары Тимошук:

«Я не думала, что Стрельцов сделает что-то плохое Марине, так как она сама пошла с ним. Ира сказала мне с Огоньковым, что Марина лежит со Стрельцовым, и была очень возмущена этим, точнее, сказала, что «Марина со Стрельцовым вовсю живет» и, обняв его, спит».

Выписка опубликована в книге «Трагедия великого футболиста»

- Сын Стрельцова рассказывал, что якобы перед смертью его отец сказал такую фразу: «Не я должен был отвечать за это».

- Не слышал, но допускаю, что так и было.

- В книгах по материалам дела Стрельцова утверждается, что был повторный половой акт Стрельцова с потерпевшей Мариной Лебедевой, и уже по обоюдному согласию. А через несколько дней Лебедева написала заявление в прокуратуру с просьбой прекратить дело, с формулировкой «Я ему прощаю». Но именно такая формулировка ничего не меняла.

- Да, действительно. Но мне удивительно, что рядом таким футболистом, как Эдуард Стрельцов, не нашлось грамотного юриста, который бы подсказал правильную формулировку. Но к тому времени все уже завертелось. На утро после того, как та мадам подала первое заявление на Стрельцова, Екатерина Фурцева была уже у Хрущева. Там и было принято решение снять трех футболистов, и Стрельцова в их числе, с рейса на Стокгольм, где начинался чемпионат мира. Команда была деморализована, турнир провалила, но я до сих пор не знаю: возможно, футбольная звезда Стрельцова была более яркой, чем звезда Пеле.

Фильм "Стрельцов" выйдет на киноэкраны 16 апреля 2020 г.

Из заявления потерпевшей по делу Стрельцова Марины Лебедевой:

«Прокурору Мытищинского района

Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, т. к. я ему прощаю».

Выписка опубликована в книге «Трагедия великого футболиста»

МЕСТЬ ФУРЦЕВОЙ

- Есть три основных версии, почему Стрельцова «закрыли» так быстро и решительно. Первая – месть Екатерины Фурцевой, вторая – месть начальников «Динамо» и ЦСК Министерства обороны, которые не смогли переманить игрока из «Торпедо», и третья – за Стрельцовым и другими футболистами накопилось столько уже провинностей, что надо было устроить показательное наказание. Вы придерживаетесь первой?

- Я думаю, что было все вместе, но два других обстоятельства только лишь усилили позиции Фурцевой. Есть множество свидетельств, как на одном из приемов в Кремле в начале 1957 года Стрельцов и Екатерина Алексеевна пересекались. Якобы Фурцева действительно хотела выдать за футбольную звезду свою дочь, что-то спросила на счет этого. Стрельцов резко ответил. Дословно слов никто не знает, но что-то типа «У меня уже есть невеста». Возможно, слова были более грубыми. Так что обиду министр культуры затаила, и когда представилась возможность, Фурцева сыграла решающую роль с судьбе Стрельцова. Но для меня удивительно, что человек такого государственного мышления могла сотворить такое не только с одним футболистом, а со всей сборной СССР. Зачем нужно было убирать из состава, возможно, лучшего на тот момент футболиста мира по такому мутному обвинению и с такими неясными доказательствами?

- Была версия, что боялись как бы Стрельцов не убежал заграницу во время чемпионата мира.

- Надуманная версия. Появилась она только потом. Не было никаких оснований подозревать Стрельцова в намерении не возвращаться в СССР.

ЖДУ ВЫХОДА ФИЛЬМА

- Вы сами были знакомы со Стрельцовым?

- Шапочно. Когда он уже вышел и все равно блестяще играл за «Торпедо», я был уже мастером международного класса. Но все равно мы были в разных «весовых категориях» по линии спорта, да и разница в возрасте у нас была существенной. С другой стороны, с Львом Ивановичем Яшиным мы были в дружеских отношениях.

- Вы были в тульской тюрьме, где отбывал наказание Стрельцов?

- Я каждый день в детстве ходил мимо нее на занятия шахматами. И очень живо себе представлял, как Стрельцов в последние месяцы своего заключения ходил тренироваться на стадион. Я уж не знаю, под конвоем или нет, но ясно было, что он собирается возвращаться в футбол, и поэтому ему разрешили тренироваться на поле.

- А потом вам же приходилось бывать в этой тюрьме?

- Много позже, по линии моей шахматной программы в колониях. Но культа Стрельцова там нет, и камеру, где сидел легендарный футболист, мне не показывали.

Стрельцов - Трейлер Фильм 2020..

- Скоро выходит фильм про Эдуарда Стрельцова. Ждете?

- Да, очень интересно, как там все покажут. Я вообще с большим интересом смотрю исторические ленты о спорте. «Легенда №17» мне понравилась, хотя я видел какие-то исторические преувеличения и надуманные истории, ведь я знал многих хоккеистов и Харламова в том числе, мы в Новогорске одновременно проводили сборы. Но, возможно, в таких фильмах должно быть место художественному вымыслу, подчеркивающему основную линию. А вот в фильме про Яшина мне не понравились, как показаны некоторые моменты. Мы ведь дружили, я приезжал к нему на ту операцию в Израиль, которая оказалась роковой для Льва Ивановича.

- Может и про чемпиона мира Анатолия Карпова пора снять фильм?

- Он будет, съемки скоро начнутся. Более того, я даже знаю актера, который будет играть меня. Но не скажу – пока это секрет.

Почему Стрельцов должен был стать великим футболистом

Эдуард Стрельцов действительно мог стать крупнейшей звездой мирового футбола. Возможно, даже ярче чем Пеле. Почему? Дальше только факты.

- Дебютировал в «Торпедо» в 16 лет. В том сезоне провел 24 матча, забил 4 гола.

- В 17 лет сыграл и за сборную СССР. И в первом же матче за один только тайм забил три гола Швеции. Во втором матче за сборную тоже оформил хет-трик в ворота команды Индии.

- В 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

- На Олимпиаде-56 вытащил сборную СССР в финал: его гол и голевая передача сделали результат в полуфинальной игре с Болгарией. В финале ОИ не играл – тренеры поставили в состав Симоняна. Тот потом отдавал свою золотую медаль Стрельцову – Эдуард не взял: «Я еще молодой, выиграю еще». Не угадал.

- В 1957 году вывел сборную СССР на чемпионат мира – на одной ноге обыграл Польшу в решающем матче.

- В 1957 году номинирован на «Золотой мяч». Занял 7-е место в голосовании.

- В 1958 году в свои неполные 21 должен был стать главным открытием чемпионата мира. Но когда в Москве сидел под стражей, на ЧМ-58 короновали Пеле.

Грехи Эдуарда Стрельцова

Восходящая звезда советского футбола Эдуард Стрельцов был совсем не святым. К истории с изнасилованием за ним числилось уже немало провинностей, и чуть было не возбужденное уголовное дело по статье «хулиганство». Прошлые грехи, возможно, и стали причиной решения посадить Стрельцова на максимальный срок.

- Хорошо известна нашумевшая история, когда Стрельцов и Иванов загуляли и опоздали на поезд, в котором сборная СССР отправлялась на матч с Польшей. Администраторы впихнули футболистов в такси и велели гнать в Можайск. А сами стали искать выходы на министра путей сообщения . Тот приказал приостановить состав в Можайске, где футболистов забросили в вагон. История имела продолжение: во время игры Стрельцов получил серьезную травму, но вернулся на поле буквально на одной ноге, и забил решающий гол, который вывел сборную на чемпионат мира.

- Незадолго до обвинения в изнасиловании на Стрельцова собирались завести дело по статье «Хулиганство». История мутная. По словам футболиста, он шел по улице, когда на него выскочил как-то человек, ударил по лицу и постарался скрыться в одной из квартир. Стрельцов погнался за ним, вломился в чужое жилище, и тут подоспевшая милиция скрутила игрока. Был большой скандал, но его удалось замять в том числе и потому, что жители квартиры не стали заявлять о большом ущербе.