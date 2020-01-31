Новый мужчина экс-супруги Аршавина – о футболисте: «Выселяет детей на улицу как бомжей и собак из трусости и жажды расплаты»

Вокруг футболиста Андрея Аршавина снова кипят нешуточные страсти. 38-летний спортсмен, когда-то оставивший гражданскую жену Юлию Барановскую ради петербурженки Алисы Казьминой, опять попал в эпицентр скандала. Накануне трехлетия своей дочери Есении спортсмен и его мама потребовали, чтобы Алиса с тремя детьми выселилась из таун-хауса, где она жила после развода с Аршавиным. Квартира записана на маму футболиста Татьяну Аршавину. Она-то и отправила бывшей невестке требование до 1 марта 2020 года освободить жилплощадь. Причем, как следует из бумаги, выселиться из квартиры должны не только дети Казьминой от первого брака, которые два года жили вместе с мамой и ее новым мужем, но и родная дочка Аршавина.

Далее события развивались как в плохом сериале. Алиса опубликовала в Инстаграме требование о выселении со словами «Подарок на день рождения дочке от папы» и поделилась снимком сидящих у порога детей: «Готовимся на выход, папа». Бывшая свекровь Алисы, мама Аршавина, сообщила журналистам: «Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки». Сам Андрей Аршавин отмалчивается и новость о выселении детей не комментирует. Зато за него это делают подписчики в Инстаграме. В комментариях на страничке Алисы они бурно обсуждают ситуацию и напоминают экс-супруге Аршавина, что вообще-то она недавно объявила о том, что у нее есть новый мужчина, с которым она обручилась. Мол, почему она с детьми не идет жить к новому избраннику?

kazmina_alisia__mb Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки

И тут на сцену выступил новый мужчина Алисы. Жених Казьминой публично обратился к Аршавину через Инстаграм. Алиса опубликовала его слова на своей странице. Избранник 37-летней Казьминой высказался по поводу того, что он думает о поведении ее бывшего мужа, назвав его поступок «трусостью им жаждой расплаты».

- Кем бы я ни был для Алисы сейчас, любимым мужчиной, другом, мужем и так далее, - написал он. - Вчерашний пост письма большая часть нашего доброго населения немного неправильно поняла. Ни один уважающий себя мужчина не собирается здесь не просто жить, а даже оставаться ночевать или заезжать днём. Несмотря на то, как они договорились между собой (по крайней мере, при мне Андрей кричал «это уже не мой дом, и я сюда не вернусь»). Но это не важно. Важна бумага, которую Алиса получила вчера. Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак… Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу… Да хоть 100 домов у неё или у нас будь. Он со своей дочерью не может так поступать. Ещё хуже - не со своим детьми, за которых он взял ответственность, забрал у другого папы, девочка его папой называла. А большая часть людей вчера писали про алименты, бумеранги, вспоминали первую супругу (Юлию Барановскую – Ред.). Которая отсудила все, в отличии от Алисы. Андрея чем-то обидела Алиса, наверное, что не приползла, что за измены по голове не гладила...

kazmina_alisia__mb На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа

Своего нового избранника экс-супруга Аршавина тщательно скрывает, и только публикует в Инстаграме снимки своей и его рук с обручальными кольцами на пальцах. Недавно Алиса поделилась в соцсети фотографией из свадебного салона, где она выбирала белое платье – видимо, она готовится к новой свадьбе. Как следует из эмоциональной речи ее жениха, ему 53 года. Сама Алиса упоминала, что встречается с «серьезным и состоятельным мужчиной». Не исключено, что именно ее новые отношения и подтолкнули Аршавина к решительным действиям.

Фолловеры в Инстаграме разделились на два лагеря: одни считают, что футболист не прав и должен обеспечить по крайней мере собственную дочь жильем. Другие считают, что Алисе нужно, наконец, прекратить скакать от одного мужчины к другому, начать работать и обеспечивать детей самой - как это сделала Юлия Барановская.

«История стара как мир, бывший муж узнаёт, что у бывшей жены появился кавалер, знаю много историй, когда они выгоняли или пытались выгнать своих бывших жен, детей. Странно от такого человека, как Аршавин, было ожидать чего-то другого. Он Юлю с тремя его детьми оставил без жилья и алиментов (это только через год она решилась судиться), а Алису с одним его ребёнком вообще в расчёт не берет. По-хорошему, переписал бы эту квартиру на Есению, и жил бы себе спокойно»; «Сколько можно за чужой счёт жить?? Надо самой арбайтен! Это и наука и для других девок - охотниц до чужих бабок! Не капли жалости к таким нет!», «Алиса, переезжайте к новому мужу - разве это не выход?Аршавину нет дела до ваших и своего же дитя, это же очевидно», «Я так понимаю, пост от имени нового мужчины? Так почему бы вам и не позвонить, не выяснить все как мужчина с мужчиной, к чему эти простыни в Инстаграме? Писанину разводить каждый горазд, реальных поступков мало, к сожалению», - пишут подписчики Казьминой в комментариях.

Алиса скрывает имя и лицо своего нового избранника. Как следует из поста, мужчине 53 года. Фото: Инстаграм.

К дискуссии примкнула даже жена футболиста Павла Мамаева Алана: «Алис, ну ты реально ещё надеешься, что у него есть сердце? – обратилась она к Казьминой. - Ну мудак же. Ты все ещё веришь что он поступит по мужски? Просто силы тратить и нервы. Если они уже это решили, обратной дороги нет. И общественное мнение им пофиг. Там только деньги важны. Плевать им на детей, на своих-то, а на чужих и подавно».

Сейчас Андрей Аршавин по суду, который состоялся в июле 2019 года, платит Алисе алименты на дочку - 1/8 своего заработка. Плюс, до 11 февраля 2020 года, пока Есении не исполнится 3 года, он ежемесячно перечисляет Казьминой денежное содержание – 64 400 рублей.

К слову, первый муж Алисы, от которого она ушла к Аршавину, тоже человек не бедный – питерский бизнесмен Алексей Казьмин руководил такими компаниями, как «Севтрансстрой», «Выборгская целлюлоза», «СИБУР-Портэнерго» и «Стройтрансгаз-М». Наверняка он тоже платит Алисе приличные алименты на двоих детей и, конечно, не оставит ее без жилья в трудной ситуации. После развода с Алисой он тоже устроил свою личную жизнь и женился на двоюродной сестре Ксении Собчак – бизнес-вумен Алле Усовой.

Недавно Алиса сфотографировалась в свадебном салоне: судя по всему, экс-супруга Аршавина готовится к новой свадьбе. Фото: Инстаграм.

Напомним, бывший игрок «Зенита» развелся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, Аршавин и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией. Как признавалась вторая жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных походов Андрея налево, которые она устала терпеть. После развода Алиса не раз жаловалась, что Аршавин не платит алименты на дочь, и ей не на что жить.

Ради Казьминой Аршавин расстался с гражданской женой Юлией Барановской, оставив ее с тремя детьми. Теперь в Инстаграме подписчики то и дело напоминают Алисе о законе бумеранга, который «прилетел» ей за то, что она увела чужого мужа из семьи с детьми.