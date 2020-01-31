2020-01-31T17:16:48+03:00
Наука

Коронавирус: опасения дилетанта

Похоже, нам что-то не договаривают
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Шарики с пупырышками - такие они новые вирусы. Выглядят снаружи, как старые, но внутри - какие-то другие.Шарики с пупырышками - такие они новые вирусы. Выглядят снаружи, как старые, но внутри - какие-то другие.
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Карта, с помощью которой медики в режиме реального времени иллюстрируют ситуацию с распространением нового коронавируса 2019-nCoV по миру, стала одним из самых популярных ресурсов в интернете. Люди полагают, что данные, которые лежат в ее основе, сильно занижены. Но и от таких на душе становится как-то неспокойно. Число заболевших стремительно растет — растет с ускорением. На 30 января 2020 года их стало 9776. Пару дней назад - едва превышало 6 тысяч.

Текущая ситуация с распространением вируса отражается на специальной карте.

Текущая ситуация с распространением вируса отражается на специальной карте.

С 30 января 2020 года иным стал масштаб графика роста числа зараженных новым вирусом (левый нижний угол карты). Специалисты, ответственные за карту, растянули деления на временной шкале ( ось Х), а на оси Y, наоборот, укоротили. От чего кривая заболеваемости зрительно стала более пологой. И не такой удручающей. Прежде она походила на очень крутую параболу — как минимум на Х в третьей, а то и в четвертой степени. То есть быстро стремилась к бесконечности, выражаясь математически. А это приводило к выводу — по крайней мере теоретическому, что весьма скоро количество зараженных будет исчисляться миллиардами. Короче, рискуют заболеть все - 7 858 772 994 человека. По прогнозам, такой численности достигнет население Земли к концу нынешнего года.

Так выглядит новый график динамики распространения вируса со временем.

Так выглядит новый график динамики распространения вируса со временем.

Прежний график выглядел гораздо страшнее, хотя по сути был тем же, что и новый.

Прежний график выглядел гораздо страшнее, хотя по сути был тем же, что и новый.

Могут ли заразиться все? Исключить такой исход не позволяют имеющиеся данные. Точнее отсутствие чего-либо определенного, сообщает портал ScienceAlert.

Инкубационный период? Представления приблизительные: то ли 3 дня, то ли все 14. И то не факт.

Скольких может заразить один инфицированный в среднем? И тут разброс. Кто-то сообщает о 1,4 до 3,8 человек, кто-то о 5 и более.

Четкого описания симптомов, характерных исключительно для новой инфекции, нет. Но есть подозрение, что болезнь какое-то время может протекать и без симптомов, но быть уже заразной.

И начет генома нового вируса ясности нет — то ли он расшифрован, то ли нет. А без этого можно ли предсказать дальнейшее поведение заразы? Однако предсказывают: мол, беспокоиться не о чем.

Успокаивая, эксперты отделываются общими словами. И объясняют, что грипп, к примеру, куда опаснее нынешнего заболевания, вызванного новым коронавирусом. Убивает от 230 до 650 тысяч человек в год. А жизнь продолжается - при том, что многие чихают. Но тогда почему от вируса гриппа никто еще не «отгораживался» так, как от этого 2019-nCoV? Границы закрывают. Под масками прячутся. Устраивают повальные «обыски» на транспорте. Вылавливают китайцев по всему миру. А число заболевших растет.

Вдруг о новом вирусе нечто известно только посвященным - такое, о чем нам лучше не знать. Чтобы не паниковать. А мы и не паникуем. Верим в науку, которая что-нибудь придумает.

Грипп страшнее, чем коронавирус, но меры против последнего почему-то круче. Вот она чума XXI века?

Грипп страшнее, чем коронавирус, но меры против последнего почему-то круче. Вот она чума XXI века?

Смущает, правда, то, что вакцины от новой заразы до сих пор нет, равно, как и лекарств. Надежда пока одна - на собственный иммунитет. Он, похоже, помогает. Поскольку есть выздоровевшие. Это — радует. Тревожит другое — опять же цифры.

Посмотрим еще раз на карту. На 30 января 2020 года исцелились 187 человек. Умерли — 213. Получается, что на одного выздоровевшего — больше одного скончавшегося. Какова, стало быть, смертность? Превышает 50 процентов.

Пока же смертность считают так: делят число умерших на число заболевших. В этом случае, на 30 января она составляла (213 : 9776 х 100%) 2,17 процента.

Но даже при такой вроде бы мизерной угрозе могут погибнуть более 170 миллионов человек.

Успокаивает одно: все эпидемии когда-нибудь заканчиваются. И эта — китайская — не конец света.

Кстати, ВОЗ признала вспышку коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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