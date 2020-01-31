Коронавирус: опасения дилетанта

Карта, с помощью которой медики в режиме реального времени иллюстрируют ситуацию с распространением нового коронавируса 2019-nCoV по миру, стала одним из самых популярных ресурсов в интернете. Люди полагают, что данные, которые лежат в ее основе, сильно занижены. Но и от таких на душе становится как-то неспокойно. Число заболевших стремительно растет — растет с ускорением. На 30 января 2020 года их стало 9776. Пару дней назад - едва превышало 6 тысяч.

Текущая ситуация с распространением вируса отражается на специальной карте.

С 30 января 2020 года иным стал масштаб графика роста числа зараженных новым вирусом (левый нижний угол карты). Специалисты, ответственные за карту, растянули деления на временной шкале ( ось Х), а на оси Y, наоборот, укоротили. От чего кривая заболеваемости зрительно стала более пологой. И не такой удручающей. Прежде она походила на очень крутую параболу — как минимум на Х в третьей, а то и в четвертой степени. То есть быстро стремилась к бесконечности, выражаясь математически. А это приводило к выводу — по крайней мере теоретическому, что весьма скоро количество зараженных будет исчисляться миллиардами. Короче, рискуют заболеть все - 7 858 772 994 человека. По прогнозам, такой численности достигнет население Земли к концу нынешнего года.

Так выглядит новый график динамики распространения вируса со временем.

Прежний график выглядел гораздо страшнее, хотя по сути был тем же, что и новый.

Могут ли заразиться все? Исключить такой исход не позволяют имеющиеся данные. Точнее отсутствие чего-либо определенного, сообщает портал ScienceAlert.

Инкубационный период? Представления приблизительные: то ли 3 дня, то ли все 14. И то не факт.

Скольких может заразить один инфицированный в среднем? И тут разброс. Кто-то сообщает о 1,4 до 3,8 человек, кто-то о 5 и более.

Четкого описания симптомов, характерных исключительно для новой инфекции, нет. Но есть подозрение, что болезнь какое-то время может протекать и без симптомов, но быть уже заразной.

И начет генома нового вируса ясности нет — то ли он расшифрован, то ли нет. А без этого можно ли предсказать дальнейшее поведение заразы? Однако предсказывают: мол, беспокоиться не о чем.

Успокаивая, эксперты отделываются общими словами. И объясняют, что грипп, к примеру, куда опаснее нынешнего заболевания, вызванного новым коронавирусом. Убивает от 230 до 650 тысяч человек в год. А жизнь продолжается - при том, что многие чихают. Но тогда почему от вируса гриппа никто еще не «отгораживался» так, как от этого 2019-nCoV? Границы закрывают. Под масками прячутся. Устраивают повальные «обыски» на транспорте. Вылавливают китайцев по всему миру. А число заболевших растет.

Вдруг о новом вирусе нечто известно только посвященным - такое, о чем нам лучше не знать. Чтобы не паниковать. А мы и не паникуем. Верим в науку, которая что-нибудь придумает.

Грипп страшнее, чем коронавирус, но меры против последнего почему-то круче. Вот она чума XXI века?

Смущает, правда, то, что вакцины от новой заразы до сих пор нет, равно, как и лекарств. Надежда пока одна - на собственный иммунитет. Он, похоже, помогает. Поскольку есть выздоровевшие. Это — радует. Тревожит другое — опять же цифры.

Посмотрим еще раз на карту. На 30 января 2020 года исцелились 187 человек. Умерли — 213. Получается, что на одного выздоровевшего — больше одного скончавшегося. Какова, стало быть, смертность? Превышает 50 процентов.

Пока же смертность считают так: делят число умерших на число заболевших. В этом случае, на 30 января она составляла (213 : 9776 х 100%) 2,17 процента.

Но даже при такой вроде бы мизерной угрозе могут погибнуть более 170 миллионов человек.

Успокаивает одно: все эпидемии когда-нибудь заканчиваются. И эта — китайская — не конец света.

Кстати, ВОЗ признала вспышку коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией.