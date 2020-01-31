Коронавирус: Какие рейсы из России в Китай отменили, а какие будут летать и дальше

РЕЙСЫ ИЗ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» В КИТАЙ ОСТАЮТСЯ

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что с полуночи 1 февраля Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Однако в реальности все не так жестко, как звучит. Полеты между Россией и Китаем отменили очень выборочно.

Остаются регулярные рейсы в Китай из столичного аэропорта «Шереметьево». А это рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также китайских авиакомпаний - Air China в Пекин, China Southern в Гуанчжоу, China Eastern в Шанхай, Hainan Airlines в Пекин. Список, как видите, внушительный. Несколько городов Поднебесной, несколько перевозчиков, летай не хочу.

Все китайские рейсы сосредоточили в шереметьевском терминале F - по всей видимости, чтобы проще было контролировать ситуацию и проверять здоровье пассажиров.

Тем, кто лететь по купленным билетам теперь не хочет, «Аэрофлот» возвращает деньги, даже если тариф невозвратный. Речь идет о всех вылетах вплоть до 29 февраля. Но это по по желанию, можно и лететь.

А что тогда отменили?

Во-первых, рейсы на курортный остров Хайнань - их выполняли Azur Air, Nordwind, I Fly (собственно, после запрета на продажу туров они только вывозят отпускников, все россияне с Хайнаня должны вернуться на родину к 4 февраля).

Во-вторых, рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Пекин и Харбин (вылеты в Хайкоу, Сиань и Ордос перевозчик сам отменил еще раньше) и S7 из Москвы в Пекин и из Екатеринбурга в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Урумчи, а также в Гонконг.

Впрочем, на сайте S7 есть сообщение: «В настоящий момент S7 не получала никаких распоряжений от регулирующих органов о прекращении авиасообщения с КНР». S7 также готова вернуть все деньги за билеты в Китай с вылетом до 29 февраля.

В аэропорту Красноярска сотрудник Роспотребнадзора проверяет тепловизором прибывших пассажиров.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758062" frameborder="0"></iframe> В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

В ЕВРОПУ БЕЗ КИТАЙЦЕВ - НЕВЫГОДНО

Уханьский вирус «приземлил» и полеты из России в Европу. Какая связь? Китайцы часто используют российские аэропорты для транзита либо совмещают поездку - сначала к нам, потом по Европам, чтоб два раза не вставать.

В «Уральских авиалиниях» поняли, что без тургрупп из Китая нет смысла летать из Екатеринбурга в Париж, Рим и Мюнхен - и вообще сняли эти рейсы до конца марта (россиян с билетами на отмененные рейсы отправляют через Москву или Прагу). Как и рейсы между Владивостоком и японским городом Саппоро. Запрет на туристические поездки в Китае ввели с 27 января.

Граждане КНР часто используют российские аэропорты для транзита.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А КАК У НИХ?

Воздушное сообщение с Китаем полностью прекратили уже несколько стран. Решение было принято на государственном уровне, как в Италии, Грузии, Казахстане, либо сами авиакомпании перестали в Поднебесную. Это British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), Finnair (Финляндия), Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air (Южная Корея), Lion Air (Индонезия) и еще несколько.

Об изоляции Поднебесной говорить рано, но добраться туда и выбраться оттуда все сложнее.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

В каких популярных у российских туристов странах есть случаи коронавируса:

Таиланд (14 заболевших*), Япония (14), Сингапур (13), Франция (6), Эмираты (4), Вьетнам (5), Италия (2), Индия (1), Финляндия (1).

*По данным на 31 января.