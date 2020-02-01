"Я помню, что случилось со мной в прошлой жизни": 15 невероятных свидетельств реинкарнации

Честно говоря, мы сами не ожидали, что на статью о странных детских воспоминаниях будет столько откликов! В середине января мы опубликовали материал "Спросите у детей, что они помнят о прошлой жизни", в котором рассказывали об исследованиях зарубежных ученых. Западные исследователи полагают, что дети до пяти лет могут помнить свои прошлые жизни и зачастую даже рассказывают об этом, но взрослые либо не придают значения, либо считают такие разговоры фантазиями ребенка.

Мы предложили нашим читателям послушать, что необычного говорят их дети, либо вспомнить истории из своего детства. Мы получили множество примеров. А от некоторых свидетельств кровь в жилах стынет

Я НЕ УЧАСТВОВАЛ В ВОЙНЕ, ВОЙНА УЧАСТВУЕТ ВО МНЕ

Одна из американских исследовательниц Кэрол Боумэн занялась проблемами прошлых жизней у детей после того, как ее маленький сын Чейз рассказывал ей о том, что был чернокожим солдатом времён гражданской войны в США. В книге Боумэн «Прошлые жизни детей» приводится множество примеров необычных фобий. Например, как ребята в благополучной Америке, заслышав звук приближающегося самолета, прячутся под столы и стулья с криком "бомбить будут". Многие наши читатели тоже написали, что в прошлой жизни были военными.

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"Когда была маленькой, года 3-4, постоянно представлялась чужим именем. Сейчас не помню каким, но случай в памяти остался. Мама приводит меня в садик, там новая воспитательница, спрашивает, как меня зовут. Я называю ей то, другое имя, мы несколько дней так общаемся, однажды мама меня забирает из садика и называет меня моим настоящим именем - Наташа. Воспитательница: "Как Наташа?" А она говорит, что она... Мамин ответ: "Да не слушайте вы ее!", а мне говорит: "Кончай придуриваться". А я не придуривалась, меня ТАК звали, что я могла поделать. И еще из той же жизни. Мне года 4. Я всем говорю, что у меня есть муж и двое детей. Взрослые хохочут. Помню общий праздник во дворе, взрослые сидят за столом. Мне говорят: "Наташка, ну-ка иди сюда, расскажи про мужа и детей". И я рассказываю. Мне 4 года, откуда, что взялось? Какой муж, какие дети? Но знаю, что ТА женщина погибла в войну, попала в облаву. Мне столько раз снились ужасы военные, как я пряталась. Так что верю я в это явление. Даже не верю, а знаю, что так и есть".

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"Ходила в детский сад. Две игровые площадки были разделены метровым палисадником. И мне приспичило прыгать с бордюра на бордюр. И вдруг я увидела себя солдатом с оружием в руках, перепрыгивающим через траншею. Стало страшно. На следующий день я опять пошла перепрыгивать газон, но уже ничего не увидела. Мне было меньше пяти лет, в моей памяти это осталось. Когда стала старше, то узнала в школе, что в этом месте проходили ожесточённые бои. Я была совсем мала, телевизора в конце 50-х у нас ещё не было, о войне в семье при мне не говорили. Взрослым я ничего не рассказала".

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"Моя племянница, когда была маленькая, говорила, что она была медсестрой и ее убило в окопе. Пошла учиться на медсестру, прекрасно ставила диагнозы, но потом ушла из этой профессии, потому что "ненавидит эту работу...". А мой сын всегда прятался под креслом, когда летел именно вертолет. И с ужасом смотрел вверх, еле выманивала его оттуда. Не самолет и не шум с улицы, а именно вертолет различал".

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"Когда мне было лет 5 мне приснился страшный сон. Я мужчина, идёт война, я бегу по мосту с винтовкой, в меня стреляют пуля попадает мне в грудь,чувствую боль, падаю, понимаю, что я умираю. Проснулась я в поту и плача. Ну и сон,я подумала. Прошли года, мы переехали на новую квартиру. Мне 13 лет. Снится тот же самый сон, во сне я понимаю что уже эти краски и сюжет я видела и знаю что будет дальше.Также просыпаюсь в шоке. Проходит ещё много лет и мне снится тот же самый сон уже в третий раз. Вот это да! Я думаю, что в прошлой жизни я была мужчиной, военным и погибла на войне".

Возможно, дети любят играть в войну не просто так.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ЧЕМ РАССКАЖУТ РОДИНКИ

Исследователь реинкарнации Ян Стивенсон считал, что след о предыдущей жизни хранит тело человека. Следами прошлой жизни, вернее, характера смерти в прошлой жизни, могут быть родинки необычной формы, находящиеся местах пулевого ранения; шрамы или врожденные аномалии. Собирая свои истории, Стивенсон заметил, что довольно большое количество исследованных им детей, имеют отметины, которые сами же дети связывают с опытом прошлой жизни. Например, индийский мальчик Рави, который говорил, что ему перерезали горло убийцы, родился с полосой, идущей поперек шеи, напоминавшей длинный шрам от ножевой раны.

В примерах, приведенных нашими читателями, отметины на теле тоже играют ключевую роль.

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"Двоюродный брат жены, младше её лет на 16-17, года в четыре постоянно рассказывал о том как его сбили в воздушном бою. Он называл своё звание, фамилию, имя, тип самолёта. Все считали его фантазёром, проверить невозможно (70-е годы). Ну а мне часто снился сон, что я в казачьей облаве с шашкой наголо. На левом боку у меня с ранних лет шрам напротив сердца, про форме напоминающий пулевое отверстие..."

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"А я всегда знала, что меня сожгли во время ВОВ. Мне часто снятся сны, но этот я помню с детства. Мне приснилось, что горит деревня, а я стою за полем на окраине леса и удивляюсь, как мне удалось спастись. А потом я посмотрела на свои руки, а они горят, но боли нет, и я понимаю, что меня тоже нет. После этой статьи, особенно про метки на теле, мне стало страшно. У меня на спине огромное белое родимое пятно с рваными краями, которое очень напугало мою маму, когда она увидела меня после родов. Пятно почти не видно, так как у меня светлая кожа. Но оно не краснеет, когда я в бане, и не темнеет от загара".

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"Так все и есть. И реинкарнация существует , и я помню свою прошлую жизнь . Последние секунды. Меня убили выстрелом из ружья в спину . И родинка сейчас у меня на спине на том самом месте куда вошла пуля".

Родинки на теле человека могут открыть много тайн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДРУГИЕ СТРАННЫЕ СЛУЧАИ

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"С четырехлетнего возраста мне несколько раз снился сон, где на телеге лежат окровавленные тела, и будто бы это тела моих родителей. Этот кошмар возвращался ко мне время от времени.С возрастом я стала понимать, что этот сон очень странен: в моей жизни не было впечатлений, которые могли породить этот сон. В возрасте четырех лет я росла в совершенно лучезарной обстановке в городе в частном доме. Молодые мои родители сами построили дом, телевизора у них ещё не было,деревенских телег в округе тоже не было, мордобоев в семье с кровопролитиями тоже не было. Я всегда боялась увидеть этот сон, и всё же он мне снился и снился". "И я многое помню из той жизни, даже частично перешло в эту жизнь... Супруга слушает, но недоверчиво... Кстати, с ней знакомился, как со старой знакомой... Мне 61, в молодости телевизоров не было, а я вспомнил старые коричневые вагоны-теплушки. И что люди на крышах каких-то зданий на пароходе-барже ехали куда-то".

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"Моя дочь сказала первое слово в полгода (представляю уйму комментариев, что такого не может быть. МОЖЕТ!). В полтора уже спокойно говорила предложениями. Где-то в год и восемь месяцев мы зашли к соседям, дети стали играть, пришёл муж соседки с "Жигулёвским" (другого не было) пивом и копчёной скумбрией. Пригласил к столу. Пиво я терпеть не могла, но сосед плеснул ложку пива на дно стакана, чтобы можно было чокнуться. Прибегает на кухню моё чадо и спрашивает: что ты пьёшь? Я протягиваю ей свой стакан со словами: попробуй, ты знаешь, что это? Дочь выпивает и говорит: это пиво. Мой черёд удивляться: откуда ты знаешь? Ответ меня потряс: когда-то давно я была дядей. Любила вино и пиво, водку не пила. Много курила, потому и умерла. С этими словами дочь убежала продолжать игру, а я осталась потрясённой. Не мог ребёнок в таком возрасте такое придумать, слишком мал возраст".

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"А у меня сын в 7 месяцев четко сказал "Дай сахар", мы с мужем стояли к нему спиной, и услышав это оба оглянулись. Звук "Р" он произнес правильно, звонко. Потом этот же звук произносил слегка картавя, чуть чуть грассируя. Мне кажется, что дети очень многое помнят из прошлой жизни, потом, взрослея, это все забывают".

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"У меня два внука. За младшим не замечали. А старший иногда выдает такое, что нам с его отцом - моим сыном - остается только тихо переглядываться. Ощущение, что волосы на голове шевелятся. Ну НЕ МОЖЕТ ребенок в его возрасте знать и ВНЯТНО судить о таких вещах. А скептикам напомню аксиому Коула: "Общая сумма разума на планете постоянна... А население растет...".

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"Когда мне было года три, я пытался рассказать маме о своей какой-то другой прошлой жизни. Мои попытки начинались с фразы - "Мама, вот когда у меня были другие мама и папа...". Но мама очень сердилась и сразу прерывала меня. Как она впоследствии объясняла, она была очень возмущена, поскольку с рождения на оставляла меня одного ни на минуту, какие могут быть еще другие мама и папа. А я недоумевал, почему мама сердится, я ведь точно помню ту свою другую жизнь. Потом это прошло. Что я хотел рассказать, я уже не помню, это как то сразу забылось. И мама тоже не знает, поскольку так и не дала мне возможности рассказать то, что я хотел".

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"Пару раз было до умопомрачения. В одной из стран, где я не был НИ РАЗУ ДО ЭТОГО, вдруг ощутил, что уже здесь был: все было знакомо, любой поворот тропы парка я знал, что должно быть за поворотом...Потом думал, что у Сенкевича в детстве в передаче видел...Но уж больно было все детально и...страшно и неприятно. Напрягаю мозг беспомощно, жену замучил восклицаниями "Я здесь уже был!"

Часто воспоминания приходят во сне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И АБХАЗСКАЯ ГАДАЛКА

Прочитав огромное количество свидетельств разных людей, автор этой статьи решил привести собственное воспоминание. В детстве у меня было отчетливое воспоминание о том, что меня ослепили. Это воспоминание, кроме того, повторялось во снах, где самым большим удивлением было - почувствовать, что это не больно, но очень страшно.

Я пытался рассказать об этом родителям, но они говорили что-то вроде "не выдумывай".

Потом я забыл об этом кошмаре. Но много лет спустя по работе поехал в Абхазию. И там одна из сотрудниц отеля, где я остановился, рассказала о необычной "гадалке с попугаями", к которой "ходит весь город".

- Она гадает так, что все ахают, - заверила сотрудница отеля.

И я пошел на рынок. Не буду описывать особенности этого своеобразного рынка. О нем ни в сказке сказать, ни пером описать. Наконец, я нашел лоток, снизу доверху сплошной стеной заставленный клетками с попугаями. Волнистые, корелла (птица семейства какаду), неразлучники и маленькие пестрые птички, кажется, амадины. Продавал пропитого вида мужик в усах и кожаной порезанной куртке.

- Ты погадать? Заходи, - неожиданно позвал мужской голос откуда-то из-за клеток.

Усатый дядька отодвинул самые большие клетки с попугаями и я нырнул в узкое полутемное пространство.

За клетками сидела претолстая женщина с коричневым морщинистым лицом, очень голубыми глазами, голубым цветочком в седых волосах и с мужским голосом.

Запах от женщины исходил такой, что было удивительно, как не сдохли попугаи.

Тетка кивнула на табуретку перед собой, а когда я сел, задрала юбку до колена, обнажив несвежие панталоны и велела приложить колено к ее колену.

Гадалка очень точно назвала мою профессию, вернее, три имеющиеся, описала город, откуда я родом, рассказал о родителях, назвала важное событие из детства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До этого момента я веселился, но когда она начала говорить, веселье пропало. Гадалка очень точно назвала мою профессию, вернее, три имеющиеся, описала город, откуда я родом, рассказал о родителях, назвала важное событие из детства. Словом, не оставила сомнений в том, что владеет какими-то знаниями. Она говорила о прошлом и о будущем. Но больше всего меня поразил ее рассказ о том, кем я был в прошлой жизни.

- Ты проживаешь одну из последних своих жизней. В прошлой ты был очень властным и богатым восточным мужчиной. Он умер лет в пятьдесят", - сказала тетка.

- Каков был характер смерти, - попытался уточнить я.

- Насильственная, - ответила гадалка. - Не могу сказать точно, что там сделали, но точно вижу ослепление.

Как говорится, хотите верьте, хотите нет. Может быть, это просто фантазии, но, как минимум, в интерпретации тетки они звучали весьма интересно. А в сочетании с моим собственным воспоминанием - еще наводили на мысли о том, что на свете есть многое, что и не снилось нашим мудрецам.

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