2020-02-01T12:57:38+03:00
В мире

Нарядили лошадь и порвали два флага: как Великобритания праздновала выход из ЕС

Наш обозреватель Галина Сапожникова рассказывает о прошедшей ночи
Галина САПОЖНИКОВА
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Британия отпраздновала Брексит.Британия отпраздновала Брексит.Фото: REUTERS
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- А ну живо убери свой телефон и вали отсюда! – рыкнула на меня женщина-офицер, когда я пыталась сфотографировать ее лошадь.

Ну у вас и манеры, леди. Всего-то полчаса, как вышли из Евросоюза, и тут же забыли про политкорректность…

Поэтому лошади на моих фото будут запечатлены не в профиль и даже не в анфас, а исключительно со спины, уж простите.

Это не журналистский каприз: конную полицию на лондонские улицы выпускают перед беспорядками. Судя по тому, что улица Уайтхолл, которая упирается в Парламентскую площадь, была перекрыта полицейскими машинами, там явно намечалось что-то интересное.

У Букингемского дворца, который в газетах обещали пышно раскрасить лучами в цвета британского национального полотнища, вообще ничего не было Фото: Галина САПОЖНИКОВА

У Букингемского дворца, который в газетах обещали пышно раскрасить лучами в цвета британского национального полотнища, вообще ничего не былоФото: Галина САПОЖНИКОВА

Это было важно, потому что сообщать читателям «КП», как именно происходил выход Великобритании из ЕС, было решительно нечего. Информации на один абзац: толпы народа собрались в назначенное время перед резиденцией премьер-министра, это правда. Дружно прокричали «Ура», когда стрелка спроецированных на здание часов, щелкнув, перескочила ровно на 23-00. Два раз пальнули в небо фейерверками (прикиньте, а: у нас та Тишинской площади в Москве в новогоднюю ночь салютов было раз в 50 больше!-Г.С.). Потом слабо погудели из проезжающих мимо машин – гораздо нежнее, чем гудят наши болельщики. И уже минут через 20 стали расползаться по пабам, замотавшись в британские флаги.

Главный мышелов британских премьеров кот Ларри в ожидании Брексита.Часы, выведенные проектором на здание резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне, начали обратный отсчет до выхода страны из Европейского союза в пятницу вечером. Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров, тоже вышел проверить, сколько времени осталось до Брексита.

У Букингемского дворца, который в газетах обещали пышно раскрасить лучами в цвета британского национального полотнища, вообще ничего не было, кроме поднятого флага, свидетельствующего о том, что Ее величество ночевало во дворце. Может, королева в это время уже легла спать и не хотела никакой цветомузыки.

Последний отсчет до Брексита на Даунинг стрит. Фото: REUTERS

Последний отсчет до Брексита на Даунинг стрит.Фото: REUTERS

Нет, врать не буду: британский народ, конечно Брекзиту, радовался – но в несколько раз меньше, чем, например, победе национальной сборной по футболу. И крики о том, что британцы-де теперь свободны казались, уж простите, несколько фальшивыми и наигранными. Кто их, скажите на милость и когда «оккупировал» и загонял в ЕС? Сами зашли-сами вышли.

Короче, в эту историческую ночь, ради которой я примчалась в Лондон, ничего фантастического не произошло, кроме того, что один флаг ЕС публично сожгли, а один втоптали в грязь.

Лидер Партии Брексита Найджел Фарадж празднует победу. Фото: REUTERS

Лидер Партии Брексита Найджел Фарадж празднует победу.Фото: REUTERS

Надо было ехать в Оксфорд, где живут противники Брекзита – там, говорят, были похороны ЕС, гораздо более зрелищные, чем лондонский праздник.

Или в Шотландию с Северной Ирландией – рассказывают, что тамошние жители тоже праздновали выход Великобритании из ЕС, но своеобразно, с намеком на свое независимое будущее.

В общем, единственный у меня за эту ночь трофей: неудачное фото полицейской лошади и открытие, что перед беспорядками на их морды надевают прозрачные очки, как у спецназовцев. Важный опыт…

Прямая трансляция: Первое утро Лондона после выхода из ЕС.Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу в 1973 году и спустя 47 лет стала первым государством-членом, вышедшим из ЕС.

Улицы Лондона украшены британскими флагами. Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Улицы Лондона украшены британскими флагами.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Утром меня разбудил звонок друзей из Москвы: как все прошло? И что изменилось в лондонском воздухе?

Докладываю: впервые за несколько последних дней выскочило солнце. Соловьи поют так, что мешают писать этот текст. И это не образ: можете проверить это на погодных сайтах в режиме онлайн.

В Брюсселе в здании Еропарламента снимают британские флаги. Фото: REUTERS

В Брюсселе в здании Еропарламента снимают британские флаги.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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