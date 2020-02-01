2020-02-01T13:09:02+03:00
Звезды

«Это не она!»: 55-летнюю Ветлицкую не узнали поклонники

После 16 лет молчания певица выступила на юбилее Димы Маликова
Алина ЧЕРНОВА
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55-летняя Наталья Ветлицкая выглядит прекрасно.55-летняя Наталья Ветлицкая выглядит прекрасно.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В 90-е годы у Димы Маликова был яркий роман с певицей Натальей Ветлицкой. Но две звезды не смогли ужиться под одной крышей.

- Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды, таким вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина – не такой зацикленный на себе. Она дала мне это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку. Наташа была яркой, талантливой девушкой. После нашего разрыва ее творчество пошло вверх. Песня «Мне моя душа на исходе дня пропоет о том, что любовь прошла», которую я написал для Наташи, получилась немного автобиографичной, - рассказывал Дмитрий Маликов журналу «Ок!».

Потом у Натальи появилась другая личная жизнь. Певица родила дочь и уехала на ПМЖ в Испанию. В своих соцсетях артистка подчёркивала, что не хочет возвращаться в Россию. Однако в прошлом году появились слухи, что у Ветлицкой финансовые трудности, поэтому она возвращается-таки в Россию и на эстраду.

В минувшую пятницу Наталья после 16-летнего перерыва выступила на 50-летии Димы Маликова.

- Это не она! - удивились поклонники артистки, разглядывая видео с ее выступления.

Икона стиля 90-х выглядела хорошо, но сделала весьма странную укладку с начёсом, которая сделала ее неузнаваемой. Картину дополнил наряд в стиле 70-х: блестящее платье-халат и такие же блестящие сапоги.

Безусловно, в свои 55 Наталья выглядит прекрасно: ухоженное красивое лицо, стройная фигура. Но наряд и укладку певицы специалисты уже назвали «модным провалом».

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Наталья #Ветлицкая все-таки вернулась на сцену и в Россию. Певице 55 лет, выглядит хорошо. Правда одета в стиле 70-х, 80-х. Совсем уж винтажно. А ведь какая раньше модница была. Вы пойдёте на концерты Ветлицкой? #kpru видео @olenin
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ИСТОЧНИК KP.RU

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