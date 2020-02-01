Партия Прилепина взяла Телеграф

Если бы из окон здания, где проходил съезд, который некоторые восторженные наблюдатели окрестили историческим, не были видны кремлевские башни (в архитектурном смысле), то вполне можно было бы подумать, что мероприятие проходит в Донецке. Знакомые лица бывших ополченцев, экс-советников главы, бывшего министра связи ДНР, музыкантов, приезжавших с концертами в воюющие республики, в том числе - героическая Юля Чичерина. Вадим Самойлов и задал тон собрания, исполнив на открытии один из своих военных хитов, в припеве которого были и «за Донбасс», и «бомбил ИГИЛ», и «на Берлин».

Были опасения, что не выйдя за рамки донецкой повестки, мероприятие будет похоже на ветеранский междусобойчик, не очень понятный съехавшимся из регионов единомышленникам известного писателя.

Захар Прилепин выступил с программной речьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но Захар Прилепин вышел на сцену и выступил с программной речью, дав понять, что собирается в политику в масштабах всей страны. Да и планеты, чего уж там. Вот лишь некоторые идеологические тезисы:

«Мы исходим из того, что при любых трансферах власти, необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России – как политической, территориальной и культурной цельности...

... Наша задача – влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости...

... Бог есть. Родина одна. Семья – союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках – норма. Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная - норма...

...Россия должна леветь в экономике и праветь во внешней политике. Это и есть русский баланс...

...Мы обязаны выбить всю пошлость с государственных телеканалов, а все желающие и впредь смотреть двухполых птиц в новогодние ночи, будут смотреть их по кабельному телевидению...

...Рискну сказать, что мы – лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть...

... Запад – уникальная цивилизация. Мы любим Запад. Вместе с тем. Политические элиты Запада – при первой возможности - обманут и кинут. Только так и никак иначе. Русофобия – способ жизни западных элит, политических и медийных, во все времена...»

Серьезность своих намерений Прилепин подтвердил, не уходя со сцены, на «детекторе лжи».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезность своих намерений Прилепин подтвердил, не уходя со сцены, на «детекторе лжи». Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков допросил коллегу по театру с пристрастием, и залу лишь оставалось констатировать колебания сердечного ритма будущего партийного лидера, которые выводились на большой экран: «Видно, что тема близка сердцу опрашиваемого», - трогательно хлопая ресницами комментировала специалист-полиграфолог. Было бы странно, если бы Захар говорил о вещах, ему претящих.

Партия «За правду» выросла из созданного всего три месяца назад одноименного общественного движения.

«Я за 10 лет как писатель объехал всю страну 33 раза по кругу. Я в каждом городе – от Калининграда до Владивостока - собираю полный зал людей, как правило, это люди 35-55 лет. Они говорят: мы не хотим уже ни за кого голосовать, некому верить. Придумай нам какое-нибудь дело, - объяснял Прилепин в интервью Радио «Комсомольская правда» свое решение создать партию. - Я хочу, чтобы большинство имело возможность делать то, что считает нужным. Чтобы большинство могло декларировать свои убеждения».

Первые проекты движения в субботу представил один из идеологов партии, политолог Александр Казаков. Среди них, к примеру, правозащитный центр, в котором будет оказываться помощь русским патриотам. Судя по тому, что возглавил его бывший сиделец по «одесскому делу» Евгений Мефедов, речь идет о политзаключенных. Или ополченцах, которых российская Фемида иной раз пытается выдать на расправу Украине. Впрочем, сам Мефедов заверил, что на помощь могут рассчитывать русские патриоты по всему миру. Еще один проект Движения может возглавить актер Стивен Сигал, с недавнего времени работающий послом мира при МИДе России: «Я хочу наладить отношения между Россией и США, - сказал он. - Хочу, чтобы не было пропаганды, помогать другим доносить правду о вас и о вашей стране». Еще господин Сигал хочет не допустить размещения вооружений в космосе, и это можно только поприветствовать.

Стивен Сигал вошел в политсовет партии, но от участия в выборах в Госдуму отказался.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер, к слову, вошел в политсовет партии, но от участия в выборах в Госдуму отказался. Впрочем, если новые поправки в Конституцию будут приняты (в разработке которых участвует и Прилепин), он этого сделать и не сможет - если не откажется от американского паспорта и своей заморской недвижимости.

Между тем, делегатам для голосования представили кандидатуру на должность председателя партии - она была одна. Захар Прилепин был избран единогласно. Почти также единодушно проголосовали за его первых заместителей - политолога Александра Казакова (в прошлом - советника главы ДНР) и сенатора Александра Бабакова. Еще одним первым замом должен стать Ахра Авидзба, известный командир ополчения «Абхаз», сыгравший не последнюю роль в недавней очередной революции в Абхазии. Но на съезд он не приехал. И вопрос его назначения отложили.

В политсовет партии вошли 25 человек, среди которых - политологи Семен Багдасаров и Сергей Михеев, певцы Алексей Поддубный и Юлия Чичерина, дочь актера Ивана Охлобыстина... Сам он в партию вступать не стал, но будет выполнять функции советника председателя. С правом присутствия на заседаниях ЦК.

Как и положено в современный век соцсетей, в блогах начали гадать, чей проект партия «За правду» и чьим спойлером она будет на предстоящих выборах в Госдуму. Сам Прилепин на них собирается, как на бой. И сколько бы копий не сломалось сейчас в спорах как о личности самого лидера партии, так и о зависимости ее от кого бы то ни было, новая политсила способна встряхнуть застоявшееся российское политическое болото. И сделать нынешнюю политическую жизнь ярче, а выборы - непредсказуемей. А судить можно только по делам.

Лидером движения стал Захар Прилепин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН