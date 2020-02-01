2020-02-01T18:01:23+03:00
История современности

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Ельцина: День рождения Бориса Николаевича мы начали отмечать в Москве, а продолжили в Екатеринбурге

1 февраля - 89 лет со Дня рождения Первого Президента России [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Владимир Шевченко вспоминает о Ельцине.Владимир Шевченко вспоминает о Ельцине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

- Алло, Владимир Николаевич! Сегодня же День рождения Бориса Николаевича... Кстати, помнится, Президент России N 1, как он себя называл, говорил, что проживет до 100 лет. Но - если мы о нем вспоминаем - значит, память о нем жива.

- Да - да.

- Насколько мне известно, есть "традиция 1 февраля", которую чтут в семье Ельцина, которую соблюдают его соратники и ближайшее окружение...

- Да, обычно 1 февраля, в полдень, мы приезжали на Новодевичье кладбище, где похоронен Борис Николаевич. После этого члены семьи - которые в это время находились в Москве - приглашали друзей на обед.

На этот раз поступили по-другому. В 10 утра были на кладбище. Там - (у мемориала) - уже стояла корзина цветов от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Собралось много людей, которые работали с Борисом Николаевичем, которые помнят его. Возложили цветы...

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Ельцина: «День рождения Бориса Николаевича мы начали отмечать в Москве, а продолжили в Екатеринбурге». 1 февраля 89 лет со Дня рождения Первого Президента России

00:00
00:00

Все было очень коротко, потому что после этого мы сели в самолёт и полетели в Екатеринбург, где сейчас и находимся.

Здесь - тоже: и руководство области, и простые люди... Все собрались у памятника. Также было возложение цветов. После этого - небольшой концерт. И потом полетим домой.

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Ельцина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола ЕльцинаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы ведь, как обычно, сопровождаете семью Бориса Николаевича.

- Да, во всех этих мероприятия - и в Москве, и в Екатеринбурге - участвуют и Наина Иосифовна Ельцина, и обе дочери - Татьяна Борисовна и Елена Борисовна, и внук первого президента - Иван.

- Мне - как журналисту, который также работал с первым президентом - интересно: а кто был из его соратников?

- Ну, у меня там были свои задачи, я всех не фиксировал... Приезжал бывший глава Администрации президента Сергей Филатов, бывший управляющий делами Павел Бородин... Были адъютанты, которые с Борисом Николаевичем также работали.

- В том числе - и Анатолий Кузнецов.

- Конечно.

- Какие-то слова произносились в этот день?

- Нет-нет, на кладбище - никаких слов. Так, между собой вспоминают.

- Доступ на кладбище - в Москве, к памятнику - в Екатеринбурге - обычно не перекрывают?

- Ни в коем случае. Никогда. Там же всегда полно народу. Сегодня поменьше - мы рано приехали. А так - больше.

- А Наина Иосифовна пекла - специально к этому дню - свои фирменные пирожки с капустой? Я сейчас вспомнил - мы, журналисты Кремлевского пула, в 1996-м освещали поездку Ельцина в Екатеринбург, тогда супруга президента и нас такими пирожками подкармливала.

- Не знаю, как насчёт пирожков с капустой... Но печенье своё знаменитое она с собой привезла и в Екатерибург - угощать своих подруг.

- Спасибо огромное. Привет Наине Иосифовне.

- Есть, Саш. Пока...

- Все, обнимаю. Счастливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Минобороны РФ рассказали подробности предстоящей эвакуации россиян из Китая
"Россия отказала в посадке": Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Коронавиурс во Вьетнаме: Страна приостановила авиасообщение с Китаем
"Коронавирус не живет так долго": ВОЗ заявила о безопасности писем и посылок из Китая
"Оголтелый шовинизм": В Госдуме прокомментировали заявления Климкина о "клинической смерти" ПАСЕ
В Тюмени у студентки из Китая выявили коронавирус
Палестина разорвала отношения с США и Израилем и-за "сделки века"
"Читайте мантры": Далай-лама рассказал, как надо бороться с коронавирусом
Гидрометцентр: В Москве похолодание сменится оттепелью
Правила получения шенгенских виз изменятся со 2 февраля
Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из Китая
В Москве телеведущего обокрали на парковке
Коронавирус в Таиланде: Власти страны отложили эвакуацию граждан из Китая из-за роста числа желающих уехать
Лукашенко рассказал об особенностях «белорусской диктатуры» и поблагодарил Попмпео за визит в Минск
Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай: деньги за билет вернут в полном объеме
Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк
Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Во Внуково экстренно сел самолет Москва-Сочи
В Верховной раде пригрозили свержением Зеленского
В министерстве труда опровергли информацию об изменениях правил увольнения
США стала второй страной, объявившей ЧС из-за коронавируса
С 1 февраля торговые автоматы вместо чека будут выдавать QR-код
В Таиланде коронавирусом заразился таксист, который вез зараженного человека в больницу