- Алло, Владимир Николаевич! Сегодня же День рождения Бориса Николаевича... Кстати, помнится, Президент России N 1, как он себя называл, говорил, что проживет до 100 лет. Но - если мы о нем вспоминаем - значит, память о нем жива.

- Да - да.

- Насколько мне известно, есть "традиция 1 февраля", которую чтут в семье Ельцина, которую соблюдают его соратники и ближайшее окружение...

- Да, обычно 1 февраля, в полдень, мы приезжали на Новодевичье кладбище, где похоронен Борис Николаевич. После этого члены семьи - которые в это время находились в Москве - приглашали друзей на обед.

На этот раз поступили по-другому. В 10 утра были на кладбище. Там - (у мемориала) - уже стояла корзина цветов от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Собралось много людей, которые работали с Борисом Николаевичем, которые помнят его. Возложили цветы...

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Ельцина: «День рождения Бориса Николаевича мы начали отмечать в Москве, а продолжили в Екатеринбурге». 1 февраля 89 лет со Дня рождения Первого Президента России 00:00 00:00

Все было очень коротко, потому что после этого мы сели в самолёт и полетели в Екатеринбург, где сейчас и находимся.

Здесь - тоже: и руководство области, и простые люди... Все собрались у памятника. Также было возложение цветов. После этого - небольшой концерт. И потом полетим домой.

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола ЕльцинаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы ведь, как обычно, сопровождаете семью Бориса Николаевича.

- Да, во всех этих мероприятия - и в Москве, и в Екатеринбурге - участвуют и Наина Иосифовна Ельцина, и обе дочери - Татьяна Борисовна и Елена Борисовна, и внук первого президента - Иван.

- Мне - как журналисту, который также работал с первым президентом - интересно: а кто был из его соратников?

- Ну, у меня там были свои задачи, я всех не фиксировал... Приезжал бывший глава Администрации президента Сергей Филатов, бывший управляющий делами Павел Бородин... Были адъютанты, которые с Борисом Николаевичем также работали.

- В том числе - и Анатолий Кузнецов.

- Конечно.

- Какие-то слова произносились в этот день?

- Нет-нет, на кладбище - никаких слов. Так, между собой вспоминают.

- Доступ на кладбище - в Москве, к памятнику - в Екатеринбурге - обычно не перекрывают?

- Ни в коем случае. Никогда. Там же всегда полно народу. Сегодня поменьше - мы рано приехали. А так - больше.

- А Наина Иосифовна пекла - специально к этому дню - свои фирменные пирожки с капустой? Я сейчас вспомнил - мы, журналисты Кремлевского пула, в 1996-м освещали поездку Ельцина в Екатеринбург, тогда супруга президента и нас такими пирожками подкармливала.

- Не знаю, как насчёт пирожков с капустой... Но печенье своё знаменитое она с собой привезла и в Екатерибург - угощать своих подруг.

- Спасибо огромное. Привет Наине Иосифовне.

- Есть, Саш. Пока...

- Все, обнимаю. Счастливо.