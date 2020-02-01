Патриарх предложил упомянуть в Конституции Бога

1 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 11-летнюю годовщину интронизации. На трапезе после праздничной службы в храме Христа Спасителя предстоятель Русской православной церкви предложил свою поправку в Конституцию.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог, - призвал Святейший. - Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?

Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом».

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Ярослав НИЛОВ, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов: «Мы усилим веру или критику?»

- После 70 лет навязывания культа воинствующего атеизма в нашей стране много неверующих, достаточно активных. Внесением изменений в преамбулу мы что породим? Усилим веру или наоборот усилим критику и дадим повод негативно высказываться о происходящих изменениях? При этом подчеркиваю, что я - человек верующий, и будет ли в преамбуле упомянут Бог или нет, мне все равно - это мое личное дело, я верил и буду верить.

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед: «Традиционные конфессии России идею поддерживают»

- Это правильная идея. Причем Патриарх выступил одним из последних духовных лидеров на эту тему. Первым это предложение озвучил православный меценат Константин Малофеев, а следом его поддержали и представители других традиционных конфессий России.

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