2020-02-01T20:01:33+03:00
Звезды

«Капризная дама»: От Натальи Ветлицкой ушёл стилист

Стали понятны причины модного провала звезды 90-х
Игорь ПОЛЯКОВ
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Стилист намекнул, что не смог сработаться с Ветлицкой, потому что она застряла в подзабытых трендах «нулевых»Стилист намекнул, что не смог сработаться с Ветлицкой, потому что она застряла в подзабытых трендах «нулевых»Фото: Instagram.com
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Неудачное выступление 55-летней Натальи Ветлицкой смакует блогосфера.

Певица, которая в начале «нулевых» ушла со сцены, родила дочь и уехала на ПМЖ в Испанию, решила вернуться в Россию и на эстраду. Хотя раньше нелестно отзывалась о российском шоу-бизнесе и о нашей стране в целом.

Говорят, Ветлицкая вернулась из-за финансовых трудностей.

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Артистка выступила на 50-летии своего бывшего возлюбленного Димы Маликова.
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Артистка выступила на 50-летии своего бывшего возлюбленного Димы Маликова.

В целом 55-летняя дива выглядела хорошо: идеальная кожа, стройная фигура. Но вот беда - пела под фонограмму, с трудом в неё попадая.

Поклонники певицы с трудом ее узнали из-за странной укладки с начёсом и блестящего платья-халат, добавившего стройной артистке лишние кило.

Стилисту певицы Вадиму Галаганову даже сделали выговор, мол, почему он был так жесток с некогда самой стильной артисткой.

На что Галаганов ответил, что он давно покинул команду Натальи.

Стилист намекнул, что не смог сработаться с певицей, потому что она застряла в подзабытых трендах «нулевых».

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Наталья #Ветлицкая все-таки вернулась на сцену и в Россию. Певице 55 лет, выглядит хорошо. Правда одета в стиле 70-х, 80-х. Совсем уж винтажно
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Потом выяснилось, что команду Ветлицкой покинули ещё несколько человек. Мол, дама, конечно, красивая, но капризная.

Сама же Наталья предпочитает не обращать внимания на сплетни и готовится к сольникам, которые пройдут осенью 2020 года.

Ветлицкая посчитала удачным своё первое выступление после долгого молчания.

- Ну что, как говорят «с почином!», - пишет в своём Инстаграме певица. - Не могу сказать, что после 13-ти лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко ....По сути это, как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Но несмотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я всё же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам! Без вас это было бы невозможно. Так же хочу поблагодарить всех присутствующих здесь и бывших вчера на концерте, за добрые слова, аплодисменты и моральную поддержку. Вы тоже оказали мне неоценимую помощь. Отдельное спасибо симпатичному незнакомцу за вчерашний удивительный букет чёрных калл. А слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 лет назад. И в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику! Всем хорошего дня! Обнимаю! -обратилась к поклонникам и репортёрам обиженная критикой певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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