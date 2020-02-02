В Новосибирске обрушилась кровля кафе: под завалами могут находиться люди

В Новосибирске обрушилась кровля кафе, в котором находились люди. По данным местного МЧС, под завалами могут находиться до десяти человек. Спасатели достали из под обломков двоих человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

- В раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 квадратных метров. По словам очевидцев, под завалами могут находиться до 10 человек. Извлечены два человека, их состояние удовлетворительное, - сообщили ТАСС в МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, раздевалка из сэндвичпанелей была пристроена к кафе. Специалисты выясняют все обстоятельства обрушения кровли.

На месте происшествия работают 80 человек. Они проверяют информацию очевидцев о людях, которые могут находится под завалами.

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