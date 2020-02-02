Я крымская «няш-мяш», а не злючий прокурор: Поклонская снялась в «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская решила напомнить своим подписчикам, что она не просто какой-то парламентарий, а красивая женщина и выложила в социальных сетях снимки с новой фотосессии, которую сама же назвала "голливудской".
На фотографиях едва можно узнать политика, которого раньше часто можно было увидеть в кителе, а в последние годы - в деловом костюме. Наталье сделали броский макияж, слегка накрутили волосы, и вот перед нами уже совсем другой человек.
"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", - написала Поклонская у себя на странице в Facebook.
Поклонская предстала в новом образе
Она призналась, что получила огромное удовольствие от позирования перед камерой, и призвала мужчина дарить своим любимым женщинам такие возможности.
"Очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", - добавила депутат.
Парламентарий подчеркнула, что готова к критике, если у кого-то возникнет такая потребность, и пообещала выложить еще больше снимков в новом образе. К слову, подписчикам Натальи изменения пришлись по вкусу.
"Хотел написать, да все слова уже украдены! Вы, Наталья Владимировна, прекрасны", - прокомментировал пост Александр Оксамитный.
"Браво! Взрослеете, Наталья! Имидж прокурора-генерала с лицом шестиклассницы: устарел и поднадоел. Здесь: зрелая женщина, вызывающая не только интерес, но и заслуживающая уважение", - написал Григорий Логвиненко.
Однако нашлись и те, кому образ полюбившейся японцам "няш-мяш", понравился больше.
"Фотошоп вам не к лицу, однозначно. Самое красивое лицо, это чистое лицо с добрым взглядом", - высказал свое мнение Андрей Лесник.
К слову, всего полгода назад стало известно о разводе Поклонской с ее вторым мужем, Иваном Соловьевым. Пара прожила вместе чуть меньше года, но супруги не сошлись характерами. Наталья рассказывала о расставании в интервью сайту kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU