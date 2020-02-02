2020-02-02T14:03:21+03:00
Общество

Я крымская «няш-мяш», а не злючий прокурор: Поклонская снялась в «голливудской» фотосессии

Депутат Госдумы призналась, что позирование перед камерой позволяет чувствовать себя звездой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Наталья призвала мужчин дарить своим любимым сертификаты на фотосессииНаталья призвала мужчин дарить своим любимым сертификаты на фотосессииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская решила напомнить своим подписчикам, что она не просто какой-то парламентарий, а красивая женщина и выложила в социальных сетях снимки с новой фотосессии, которую сама же назвала "голливудской".

На фотографиях едва можно узнать политика, которого раньше часто можно было увидеть в кителе, а в последние годы - в деловом костюме. Наталье сделали броский макияж, слегка накрутили волосы, и вот перед нами уже совсем другой человек.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", - написала Поклонская у себя на странице в Facebook.

Поклонская предстала в новом образе

Поклонская предстала в новом образе

Она призналась, что получила огромное удовольствие от позирования перед камерой, и призвала мужчина дарить своим любимым женщинам такие возможности.

"Очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", - добавила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что готова к критике, если у кого-то возникнет такая потребность, и пообещала выложить еще больше снимков в новом образе. К слову, подписчикам Натальи изменения пришлись по вкусу.

"Хотел написать, да все слова уже украдены! Вы, Наталья Владимировна, прекрасны", - прокомментировал пост Александр Оксамитный.

"Браво! Взрослеете, Наталья! Имидж прокурора-генерала с лицом шестиклассницы: устарел и поднадоел. Здесь: зрелая женщина, вызывающая не только интерес, но и заслуживающая уважение", - написал Григорий Логвиненко.

Однако нашлись и те, кому образ полюбившейся японцам "няш-мяш", понравился больше.

"Фотошоп вам не к лицу, однозначно. Самое красивое лицо, это чистое лицо с добрым взглядом", - высказал свое мнение Андрей Лесник.

К слову, всего полгода назад стало известно о разводе Поклонской с ее вторым мужем, Иваном Соловьевым. Пара прожила вместе чуть меньше года, но супруги не сошлись характерами. Наталья рассказывала о расставании в интервью сайту kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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