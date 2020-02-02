Диагноз Лизы - «инопланетянка»

Лизе было уже три года, когда мама протягивала руки к ней, стоящей столбиком у стены, и просила: «Ну же, шагай ко мне!» После чего Лиза отпускала стену и просто падала маме на руки. Она не могла понять, как это – переставлять ноги, произносить слова, что делать с игрушками и как надеть колготки. При этом она была абсолютно спокойна и, с точки зрения медиков, здорова. Мозг в норме, травм нет. Одно слово – инопланетянка! Но это не диагноз и не понятно, что лечить?- Мы ходили на различные обследования, как на работу – вспоминает мама. - Доктора ставили и отметали ошибочные диагнозы, а потом просто пожимали плечами. «С вашей девочкой что-то странное…»

Обычное для человека развитие остановилось в 11 месяцев. До этого Лиза хорошо ела, много спала, улыбалась и ничем нас не беспокоила. Сама научилась сидеть, ползать, а потом встала у опоры и задумалась! Дальше развитие не шло. Две старшие сестрички ходили в садик и школу, дружили, гуляли, а Лиза сидела дома одна. Она боялась других детей и все больше походила на тоненькую инопланетную сущность.

Все прояснилось после генетического анализа. У девочки обнаружили лишнюю поломанную хромосому. Внешне это никак не проявляется, но влияет на развитие. Восемь из десяти детишек с таким диагнозом мучаются эпилепсией. Многие не могут научиться говорить и ходить. У Лизы же эта странная поломка не убивает шанс на развитие, а просто делает его нестандартным.

«Мама дай шоколадку, дай мармеладного мишку!..» - пятилетняя Лиза бегает вокруг нас по коридору детского инклюзивного центра, и я с огромным трудом верю, что это и есть то самое инопланетное «растеньице», беззвучное и неподвижное.

- Все это – результат занятий в центре по специально подобранной для Лизы программе – рассказывает мама. – Поначалу было трудно. Я сидела на полу и переставляла за дочку ноги на беговой дорожке. А потом она пошла, побежала, сказала первое слово – «эфин» (дельфин)…

Сейчас Лиза учится играть. Ее развитие нетипично и специалисты не знают, с чем им придется столкнуться. Аутичные черты мешают девочке установить контакт с детьми, она до сих пор не умеет играть с игрушками, но в любой момент у Лизы могут проявиться особенные таланты и необычайные склонности к чему-либо. И для этого девочке нужно продолжать заниматься. А семье с тремя детьми очень сложно оплачивать дорогую реабилитацию. Годовой курс занятий для Лизы Кошевенко стоит 540 000 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Лизы Кошевенко. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда. www.golfstreamfond.ru