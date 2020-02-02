2020-02-02T14:04:38+03:00
Общество

Диагноз Лизы - «инопланетянка»

Редкая хромосомная поломка сделала Лизу существом лишь внешне похожим на обычных людей, путь ее развития непредсказуем и тем интересен, но не по карману многодетной семье
Ярослава ТАНЬКОВА
Поделиться:
У Лизы обнаружили лишнюю поломанную хромосому.У Лизы обнаружили лишнюю поломанную хромосому.Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Лизе было уже три года, когда мама протягивала руки к ней, стоящей столбиком у стены, и просила: «Ну же, шагай ко мне!» После чего Лиза отпускала стену и просто падала маме на руки. Она не могла понять, как это – переставлять ноги, произносить слова, что делать с игрушками и как надеть колготки. При этом она была абсолютно спокойна и, с точки зрения медиков, здорова. Мозг в норме, травм нет. Одно слово – инопланетянка! Но это не диагноз и не понятно, что лечить?- Мы ходили на различные обследования, как на работу – вспоминает мама. - Доктора ставили и отметали ошибочные диагнозы, а потом просто пожимали плечами. «С вашей девочкой что-то странное…»

Обычное для человека развитие остановилось в 11 месяцев. До этого Лиза хорошо ела, много спала, улыбалась и ничем нас не беспокоила. Сама научилась сидеть, ползать, а потом встала у опоры и задумалась! Дальше развитие не шло. Две старшие сестрички ходили в садик и школу, дружили, гуляли, а Лиза сидела дома одна. Она боялась других детей и все больше походила на тоненькую инопланетную сущность.

Все прояснилось после генетического анализа. У девочки обнаружили лишнюю поломанную хромосому. Внешне это никак не проявляется, но влияет на развитие. Восемь из десяти детишек с таким диагнозом мучаются эпилепсией. Многие не могут научиться говорить и ходить. У Лизы же эта странная поломка не убивает шанс на развитие, а просто делает его нестандартным.

«Мама дай шоколадку, дай мармеладного мишку!..» - пятилетняя Лиза бегает вокруг нас по коридору детского инклюзивного центра, и я с огромным трудом верю, что это и есть то самое инопланетное «растеньице», беззвучное и неподвижное.

- Все это – результат занятий в центре по специально подобранной для Лизы программе – рассказывает мама. – Поначалу было трудно. Я сидела на полу и переставляла за дочку ноги на беговой дорожке. А потом она пошла, побежала, сказала первое слово – «эфин» (дельфин)…

Сейчас Лиза учится играть. Ее развитие нетипично и специалисты не знают, с чем им придется столкнуться. Аутичные черты мешают девочке установить контакт с детьми, она до сих пор не умеет играть с игрушками, но в любой момент у Лизы могут проявиться особенные таланты и необычайные склонности к чему-либо. И для этого девочке нужно продолжать заниматься. А семье с тремя детьми очень сложно оплачивать дорогую реабилитацию. Годовой курс занятий для Лизы Кошевенко стоит 540 000 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Лизы Кошевенко. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда. www.golfstreamfond.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Песков заявил, что все члены бывшего правительства были трудоустроены
Песков назвал причину увольнения главы Чувашии
National Interest назвал пять самых грозных видов советских вооружений
Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах
В банках рассказали, как распознать телефонных мошенников
Новая Зеландия закроет въезд иностранцам, побывавшим в Китае
Росстат назвал регионы, население которых стремительно "вымирает"
В китайском Ухане достроили больницу для зараженных коронавирусом
Помпео призвал Казахстан делать выбор в пользу американских компаний
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2 февраля
Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения кафе в Новосибирске
Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе военного комитета Ливии
Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира
Лавров призвал бережнее относиться к идеям о пересмотре Договора об Антарктиде
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Германии
Врач-кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов
На Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу
Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая
В Китае шесть чиновников лишились работы из-за неэффективной борьбы с новым коронавирусом
В Подмосковье загорелся склад металлоизделий
Меган Маркл станет наставником в канадском свадебном реалити-шоу
Китай сообщил о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань
В США два человека были убиты во время перестрелки на похоронах
Коронавирус в Китае унес жизни 304 человек