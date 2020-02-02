2020-02-02T16:34:59+03:00
Происшествия

Источники в Федерации бокса: Георгий Кушиташвили случайно задел плечом росгвардейца и не посчитал нужным извиниться

«Комсомолке» удалось выяснить подробности драки и задержания боксера в Москве
Ника ИВАНОВА
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Кушиташвили не нападал на росгвардейца.Кушиташвили не нападал на росгвардейца.Фото: Instagram.com
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По словам анонимных собеседников «КП», всему виной - горячая южная кровь призера чемпионата России-2019. Якобы боксер, который был с товарищем, случайно задел представителей Росгвардии и не посчитал нужным извиниться. Правоохранителей такое неуважение задело. Началась потасовка. И Кушиташвили разбил нос полицейскому.

Впрочем, его сослуживцы не остались в долгу и, недолго думая, задержали вспыльчивого спортсмена и его спутника - Овика Оганнисяна. В ходе обыска и проверки документов у Кушиташвили нашли меньше грамма кокаина. Источники «КП», близкие к Федерации бокса России, подтверждают этот факт, но не ясно, кому принадлежал наркотик и принимает ли его сам боксёр.

Известно, что Георгий планировал выступить на Олимпиаде этого года в Токио от Грузии, поскольку не прошёл первенство России (стал лишь вторым в своей весовой категории - Ред.).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже прокомментировал случившееся.

- Если информация подтвердится, то жестоко накажем наших спортсменов, а Росгвардии вынесем благодарность за работу, — заявил он.

К слову, инцидент произошёл в последний день всероссийского боксерского форума в Калининграде. Там, помимо прочего, поощрили крупными денежными сертификатами лучших тренеров и спортсменов страны.

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Чемпион России по боксу в полутяжелом весе и участник прошлогоднего Чемпионата мира Георгий Кушиташвили попытался скрыться от сотрудников Росгвардии вместе со своим приятелем. Это произошло в субботу, 1 февраля, в Хамовниках на Фрунзенской набережной, куда молодые люди приехали на такси. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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