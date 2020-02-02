"Нашествие одержимых моими волосами": располневшая Ветлицкая разобралась с бесцеремонными поклонниками

Первое выступление Натальи Ветлицкой после 15-летнего перерыва вызвало небывалый ажиотаж. Поклонники звезды 90-х не только разобрали ее пение на ноты, но и вторые сутки обсуждают блестящее платье-халат и лаковые ботфорты артистки. Но больше всего ей досталось за розовые волосы и укладку с начесом. Прошлись хейтеры танком и по "поплывшейю" фигуре некогда изящной знаменитости. Впрочем, как говорится, не на ту напали.

Наталья Ветлицкая много лет была секс-символом сначала советской, а потом и российской эстрады. Длинноногая красавица разбила не одно сердце. О ее громких романах и влиятельных поклонниках до сих пор судачат в светской тусовке.

На днях певица выступила на концерте в честь 50-летнего юбилея своего бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова. Звезда призналась ему в любви. После шоу она заявила, что симпатичный мужчина подарил ей "удивительный букет".

Однако публику заинтересовали не признания артистки, а ее внешний вид. Блог певицы сейчас напоминает разворошенный улей. Подписчики принялись высказывать упреки в адрес красавицы. Многие отметили, что их кумир сильно поправилась. Однако больше всего придирок было к розовым волосам звезды.

n_vetlitskaya Что-то я сильно утомилась за все эти дни...

Сначала пользователи обратились с вопросами к стилисту исполнительницы Вадиму Галаганову. Тот пояснил, что Наталья никак не может выйти из забытых трендов "нулевых". А потом и вовсе огорошил признанием - из-за капризов артистки он перестал с ней работать.

Многие напрямую спросили Ветлицкую о ее ссоре с Вадимом. На что та ответила вопросом на вопрос: "А кто такой Галаганов?". А когда подписчица написала: "Стилист вроде какой-то. Или дизайнер", артистка процитировала строчку из стихотворения Марины Цветаевой: "О сколько их упало в эту бездну...". И кокетливо добавила: "Всех и не упомнишь".

kp_star_onlinekp Наталья Ветлицкая вернулась на сцену и в Россию. Певице 55 лет. Она поправилась и одета в стиле 70-80-х. Совсем уж винтажно

А потом посетовала: "Прям какое-то нашествие одержимых моими волосами. Люди, спасайте, цунами не за горами!".

После чего приняла радикальное решение. Звезда решила бороться с бесцеремонными поклонниками проверенным способом. Она стала удалять неугодные ей комментарии. На вопрос, зачем она так поступает, Наталья ответила: "Что хочу, то и делаю", "Я вообще никому ничем не обязана".

Обиженные пользователи принялись доказывать певице, что она неправильно ведет себя. Ветлицкая ответила им эмоционально. "Инста - это мрак, конечно, адское местечко. Говорят, нынче новолуние, вот и набежали", - осадила она злопыхателей.