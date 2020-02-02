Анатолий Карпов - Василию Березуцкому: Еще Ботвинник говорил, что человек может достичь успехов в шахматах, только если он абсолютно здоров

По меткому выражению легендарного немецкого футболиста и тренера Франца Бэкенбауэра, футбол - это шахматы в движении. И действительно, можно вспомнить немало примеров успешного совмещения таких, казалось бы, разных видов спорта. Самый яркий из них - норвежский гроссмейстер Симен Агдестейн, который побеждал за шахматной доской трех чемпионов мира и каких: Таля, Спасского и Карпова! Знаменитый футбольный тренер Алекс Фергюсон приглашал Агдестейна на просмотр в свою тогдашнюю команду, правда, еще не «Манчестер Юнайтед», а в официальных играх за сборную Норвегии он забил гол и отдал несколько передач, в том числе с будущими чемпионами мира итальянцами! Но и на этом Агдестейн не остановился и, можно сказать, взрастил в Норвегии нынешнего шахматного короля Магнуса Карлсена, который тоже любит погонять футбольный мяч.

В гостях на Радио «КП» у шахматного тандема Анатолия Карпова и Альберта Миннуллина побывала футбольная семья Березуцких: Василий с женой Ольгой и сыном Вовой. В ходе увлекательной беседы вскрылись новые футбольно-шахматные факты.

Карпов:

- У меня с футболом в жизни многое связано. Я был почетным гостем на чемпионате мира в Испании в 1982 году. Видел все главные матчи. И на стадионе видел, как Марадона рукой забил решающий мяч в том матче, где у Аргентины не все складывалось. Когда он сказал, что это была рука бога.

Березуцкий:

- Я впервые встречаю человека, который видел это вживую. На стадионе было видно, что он играл рукой? На видео до сих пор это спорный момент.

Карпов:

- Судья, может, невнимательно смотрел. Зрители-то видели. Причем, там гул раздался, когда гол засчитали.

Березуцкий:

- Интересная информация, которую я в жизни никогда бы не узнал.

- Недавно «Барселону» начал тренировать Кике Сетьен. А потом в сети появились фото, как он играет в шахматы в сеансе одновременной игры с Карповым...

Карпов:

- У меня в прошлом году была интересная программа вместе с крупнейшей спортивной газетой Испании «Марка». Я даже получил престижную в Европе спортивную премию. Шахматный вечер проходил в памятном мне театре Лопе де Вега в Севилье, где в 1987 году я играл матч на первенство мира с Каспаровым. Там и состоялся сеанс, одним из участников которого был Сетьен, тренировавший тогда местный «Бетис».

- Говорят, что он расставляет по полю футболистов, как шахматные фигуры. Насколько хорош за доской новый наставник Месси?

Карпов:

- Упорно держался, закончил одним из последних. Но куда-то торопился и сразу убежал, только поблагодарил за партию.

- Василий, а что вас с шахматами связывает?

Березуцкий:

- Прежде всего сын, который обожает шахматы. Я связан не очень, хотя в детстве, как и все советские мальчики, играть умел и любил. С братом мы играли постоянно, хотя мой уровень оценивать, конечно, сложно.

Ольга:

- Расскажу историю, после которой в жизни Вовы гармонично переплелись шахматы и футбол. Мы привели сына в детскую школу ЦСКА. После первой тренировки все родители ждали рекомендаций от тренера. И он неожиданно сказал: отдавайте детей на шахматы.

Вова:

- Я начал играть еще в садике. Потом приехал на турнир Карпова и выиграл!

- Кто научил тебя играть?

- Я учился играть в шахматной школе «Интеллект». Потом приезжал к дедушке и бабушке и мы играли.

- По папиной или по маминой линии?

Березуцкий:

- У меня папа очень любит шахматы. И мамин дед академик обожает.

Ольга:

- Это мозг нашей семьи. Он был у истоков создания в СССР первых микросхем. Шахматы и бильярд тогда входили в обязательную программу любого ученого.

- Когда начал обыгрывать папу?

Вова:

- Лет в шесть-семь.

Березуцкий:

- Папе сейчас обидно, но что поделаешь…

- Так кем же станет Березуцкий-младший: шахматистом или все-таки футболистом?

Березуцкий:

- Это зависит от него. В его девять лет я даю ему право выбора. Всегда поддержку его в любых начинаниях. Самое главное – желание. Но мне не очень хочется, чтобы он становился профессиональным спортсменом. Это тяжелейший труд.

- Василий, вы недавно вернулись из Голландии, где вместе с братом алексеем Березуцким работали в тренерском штабе Леонида Слуцкого в клубе «Витесс». Как там было?

Березуцкий:

- Спокойно, там не такая большая страна как у нас. Перелетов нет, все в автобусной доступности. Самый большой переезд два с половиной часа. И каждый день ты имеешь возможность возвращаться домой.

- Чем их футбол отличается от нашего?

Березуцкий:

- К футболу там относятся в более расслабленной форме, чем у нас, люди просто наслаждаются и играют в футбол, это факт. У нас тренер может прикрикнуть, давить иногда на молодых футболистов. Там такого нет.

Карпов:

- Отношения между тренерами и футболистами в Голландии другие? У нас более жесткая система?

Березуцкий:

- У нас есть система иерархии, там к этому относятся нейтрально. Каждый человек личность, никто не позволяет друг к другу относиться с пренебрежением. Это удивило, впечатлило и очень понравилось.

Карпов:

- А как с голландским справлялись?

- Нам не удалось осилить. Помогала жестикуляция...

Карпов:

- В Голландии есть город Схевенинген. И в шахматах есть известный схевенингенский вариант. Когда я там был, мне рассказывали, как голландцы ловили немецких шпионов именно на произношении названия города. Если ты с детства не владеешь голландским, то четко произнести «схевенинген» гортанно практически невозможно.

Березуцкий:

- И такое произношение не только у этого города. Это реально для нас, россиян, очень сложно. Хотя очень интересный язык.

Ольга:

- Лучше всех голландский язык давался нашей трехлетней дочери Насте. До сих пор фразы на нем выдает. На английском тоже заговорила через два месяца.

- Настю строго воспитываете? В сладостях ограничиваете?

Березуцкий:

- Обязательно. Тот же подход, что и с Вованом.

- Будете отдавать ее в спорт? В синхронное плавание, например, как мама?

Ольга:

- Только если для общего развития. Когда я тренировалась, можно было до определенного возраста заниматься не в ущерб учебе, при этом находиться на хорошем уровне. Меня отдавали в спорт для здоровья.

Вова:

- Я хотел бы добавить про спорт для сестры. Я за то, чтобы она пошла в теннис.

- Василий, вы завершили карьеру, поработали тренером, сейчас вернулись в систему ЦСКА. Продолжаете поддерживаете форму?

Березуцкий:

- Обязательно. Минимум 3-4 раза в неделю занимаюсь спортом.

- Шахматистам ведь тоже необходимы физические упражнения, зарядка?

Карпов:

- Даже не в зарядке дело. Еще Ботвинник говорил, что человек может достичь успехов в шахматах, только если он абсолютно здоров. Иначе не вынести концентрацию в течение пяти часов, пока идет партия. И я занимался спортом: теннисом, лыжами, плаванием…

Березуцкий:

- В футболе тоже очень важна концентрация, Умение держать концентрацию в течение полутора часов на поле отличает спортсменов более высокого уровня от низкого. Не такая уж большая разница в качествах, а вот ошибки случаются только из-за потери концентрации.

- Вы видите себя главным тренером?

Березуцкий:

- Мне хочется найти такое дело для себя, чтобы я с удовольствием ходил на работу. И сейчас я пытаюсь найти себя. Если ты не улыбаешься с утра, значит работа не в радость, это мешает. Надеюсь, что у меня будет в этой жизни возможность заниматься тем, чем мне нравится.

Карпов:

- А как в футболе переход происходит - от знаменитого футболиста к тренеру?

Березуцкий:

- Тяжело. Но есть образовательные учреждения, которые в этом помогают. Надо прочитать много учебников, чтобы выучиться. В моем понимании это не так сложно, потому что мы с братом Алексеем доиграли до такой точки, когда возраст уже сильно поджимал. Это была данность, при которой не было выбора. Есть футболисты, которые заканчивают раньше, тогда это намного сложнее. В мои 36 это было легко и понятно. И без проблем.

Карпов:

- Система подготовки тренеров у нас и за рубежом отличаются?

Березуцкий:

- Везде лицензии, ты начинаешь с С, потом В и А. И система подготовки у нас общая. Лицензии европейские.

Карпов:

- А какой-нибудь уровень мастерства необходим, чтобы стать тренером?

Березуцкий:

- Не обязательно. Есть много примеров, когда люди не играли на высоком уровне, но становились великими тренерами. Конечно, футбольный бэкграунд в этом помогает. Опыт, понимание, что чувствуют футболисты на поле, выполняя какие-то действия. Но все равно главное - любить футбол.

- Когда вы с братом отказались играть за сборную России на домашнем чемпионате мира, вероятно, это был самый уникальный случай в истории....

Березуцкий:

- Это решение было принято нами за год до чемпионата. И если бы не большое количество травм центральных защитников, нас никто обратно и не позвал бы. Мы посчитали, что раз мы приняли решение, то надо заканчивать. И не думать об этом впоследствии. И это лучше для российского футбола.

- А в шахматах бывало ли подобное?

Карпов:

- В шахматах не принято говорить, что вот я заканчиваю спортивную карьеру. Это не Алла Пугачева и не эстрада, где можно десять раз заканчивать карьеру. В шахматах люди играют, пока хватает сил. Главное – чтобы было желание. У нас есть уникальные примеры. Мигель Найдорф, например, еще в 80 лет играл в турнирах с участием лучших гроссмейстеров. Корчной в 70 лет выигрывал международные турниры и даже чемпионат Швейцарии. Все зависит от физической формы и состояния головы.

- Ольга, когда вы только познакомились с Василием, у вас была проблема отличить его от Алексея?

Ольга:

- Думаю, это была не только моя проблема, но и большинства болельщиков. Вопрос насущный и часто задаваемый. Сейчас проблем нет. Когда я познакомилась с Васей, мы сидели вместе и общались. Он предупредил меня, что сейчас приедет его брат Алексей. Мол, мы близнецы, не пугайся. Он меня психологически постарался подготовить, но это не помогло. Я не знаю, есть ли еще на свете такие похожие близнецы. Первая встреча с его братом это было что-то! Увидеть точно такого же человека!

Березуцкий:

- Слушаю и обалдеваю! Я уникален!

Ольга:

- Но у меня были такие смешанные чувства ровно до того момента, пока его брат не заговорил. И все, я сразу ощутила, что это два разных человека.

- А на поле их, пока номером не повернутся, не отличишь…

- Я отличу и без номера. По походке, по манерам.

Березуцкий:

- А вот Вова, когда был маленький, путал. Как-то мы сидели на кухне и он переходил от меня к Леше на колени, потому что думал, что папа там. А потом обратно возвращался ко мне. Он сделал это раз двенадцать. Мы долго смеялись. Это происходит со всеми детьми, когда нас путают. Мы к этому привыкли. Иногда с незнакомыми людьми возникают казусы, мы ничего сделать с этим не можем. Хотя я не думаю, что мы сильно похожи с Лешей. В детстве, понятно, мы были совсем одинаковые. Но сейчас мы разные. Годы и образ жизни берет свое.

- А братьев Комбаровых проще отличить?

Березуцкий:

- Они часто играли в разных командах. К тому же один левша, другой правша. Один защитник, другой все время полузащитник. Для меня это странно. Вроде однояйцевые близнецы, и такая большая разница.

- В футболе есть еще братья Миранчуки. А в шахматах были такие династии?

Карпов:

- Были, конечно. Три сестры Полгар. Правда, они разновозрастные. В Индии три сестры Хадилкар. Причем, все в первом составе сборной Индии играли. Это самые знаменитые. А у нас еще сестры Косинцевы из Архангельска. Два гроссмейстера и обе выигрывали Олимпиаду со сборной России.

- За недавним матчем за женскую шахматную корону следили? Наша Горячкина чуть не обыграла чемпионку мира из Китая. Сравняла счет в матче в последней партии, но потом уступила на тай-брейке.

Карпов:

- Жалко, что Саша не использовала всех возможностей, но она показала крепкий спортивный характер. Мне особенно приятно, что она имеет отношение к моей школе. Ее семья жила в Салехарде, и Саша стала самым юным гроссмейстером в мире в 13 лет. И первым гроссмейстером за Полярным кругом.