Останется ли Россия без бананов

Продовольственное подразделение ООН бьет тревогу. В ближайшие годы может резко сократиться мировое производство бананов. Причина - плантации губит особо прожорливый грибок. Так называемой панамской болезни подвержен самый популярный в мире культурный сорт бананов - кавендиш. Именно он в основном и продается во всех супермаркетах мира, включая наши. При оптимистичном варианте развития событий - если распространение грибка удастся сдержать - в ближайшие годы, по прогнозу аналитиков, цены на бананы могут подняться почти на 10%. При плохом - бананы вообще окажутся в дефиците.

Достаточно взглянуть на полки любого российского магазина, чтобы понять, что для нас это очень плохая новость. За последнее десятилетие банан чудесным образом превратился в один из самых популярных в России фруктов (вообще биологи говорят, что на самом деле это ягода - но это уже детали). И большую часть года - самый демократичный по цене. Вот, например, данные Росстата за декабрь 2019 года. Кило бананов в среднем по стране стоило 75 рублей, яблок - более 90 руб., апельсинов - около 103 руб.

Что же мы делать будем, если неутешительные прогнозы об исчезновении бананов окажутся правдой? И как дошли до жизни такой, что родные яблоки у нас стоят дороже латиноамериканских бананов?

КАК МЫ СТАЛИ ТАКИМИ

В СССР, если кто помнит, бананы были скорее экзотикой. Если они вдруг и появлялись на полках магазинов, то обычно полузелеными - а потом их надо было держать на подоконнике или в шкафу, чтобы дозрели. С тех пор прогресс шагнул далеко вперед. Сейчас бананы на полках мы видим такими, как будто они только что с плантации. На самом деле ничего подобного, это плоды современных технологий. Бананы так и собираются недозрелыми, потом их везут на специальных судах, где в трюме поддерживается определенная температура, а уже здесь их в специальных камерах быстренько доводят до созревания.

Несмотря на такие сложности, как объясняют эксперты, банановый бизнес - один из самых оптимизированных. В коммерческих целях по всему миру в основном выращивается один и тот же сорт (сейчас это тот самый кавендиш). Это позволяет поставить дело на поток, не размениваясь на детали, и зарабатывать на объемах при достаточно низких ценах.

Прогресс в банановом деле совпал с нашими внутренними сложностями.

- В начале 90-х у нас еще были крупные промышленные предприятия по садоводству, - рассказывает председатель комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты РФ Петр Чекмарев. - Но по мере того, как специализированные хозяйства потихоньку приватизировались, многие сады оказались заброшены. К тому же так совпало, что прошли сильные морозы, большое количество садов погибло. А новые не высаживали - не до того тогда было. И производство фруктов сильно упало.

Зато объем импорта бананов к нам с 2001 по 2013 год вырос вдвое, с 616 тыс. тонн в 2001-м до 1337 тыс. тонн в 2013 году (это был рекорд). И если в начале 2000-х среднестатистический россиянин съедал чуть больше 4 кг бананов в год, то сейчас - 8 - 9 кг.

ПРОЖИВЕМ ЛИ БЕЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Не все плохо: традиционных яблок мы по-прежнему из всех фруктов едим больше всего - 18 - 19 кг в год на россиянина. Но это с учетом того, что яблоки в отличие от бананов у многих растут на даче или рядом с деревенским домом и обходятся, считай, бесплатно. Безземельные горожане тут в гораздо худшем положении. К тому же и дачные плоды доступны не круглый год. Вот и получается, что в магазинах больше всего покупают-таки бананов. На них, по оценкам экспертов, приходится примерно 25% рынка, на яблоки - чуть меньше 20%, еще примерно по 10% - на апельсины и мандарины.

- Если прекратятся поставки из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (сейчас большая часть бананов приезжает к нам из Эквадора. - Ред.), возможны два варианта развития событий, - констатирует Ирина Нагайцева, представитель Ассоциации Руспродсоюз. - Во-первых, увеличение поставок из стран Юго-Восточной Азии: Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Шри-Ланки. Во-вторых, переход на яблоки и апельсины.

Вопрос, по какой цене?

- Цены в любом случае сдерживаются низкими доходами населения. Если учитывать цены по акциям, в некоторых торговых сетях яблоки бывают даже дешевле бананов, - успокаивает Нагайцева.

КСТАТИ

Фруктовая безопасность

В конце января президент утвердил новую версию доктрины продовольственной безопасности. В отличие от предыдущей доктрины, действовавшей с 2010 года, в нынешней уделили внимание и фруктам. И теперь наряду с ростом производства зерна, мяса-молока, картошки и сахара Россия должна заняться и самообеспечением яблоками-грушами-виноградом. Для фруктов и ягод показатель самообеспеченности в сравнении с другими продуктами установлен достаточно низкий - отечественного продукта должно быть не менее 60%. Но с учетом нынешних объемов импорта тех же яблок (см. графику) и эта цифра вызывает удивление.

- Один гектар закладки яблоневого сада - это сегодня от 1,5 до 3 млн рублей. Хочешь посадить 100 га - нужно где-то найти 250 - 300 млн рублей. Плюс сразу строить хранилище. Но работа по восстановлению садов уже ведется в течение последних примерно 10 лет. На это дело выделяются хорошие субсидии. Уже есть и технологии, и новые сорта, которые на второй год дают продукцию, и современнейшие по мировым меркам сады - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, - говорит Петр Чекмарев. - Будем надеяться, что в течение 3 - 5 лет будут и дешевые, в основном свои, яблоки.

Тут есть загвоздка: поскольку первоначальные вложения в свои фруктовые сады нужны огромные (см. выше), отечественные яблочки зачастую получаются не такие дешевые как хотелось бы. Но эксперты утешают: у наших производителей дело уже становится на поток, урожаи растут (см. графику) - а стало быть, со временем продукция подешевеет.

Будем надеяться, что в течение еще хотя бы 3 - 5 лет нас не перестанут снабжать дешевыми бананами.