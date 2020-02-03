Четверть 11-классников делают домашнюю работу по всем предметам с мамами и папами

Родители школьников сегодня вовлечены в школьную жизнь чуть ли не больше, чем сами дети! И речь идет не только о помощи с домашкой. Какие дополнительные расходы ложатся на мам и пап школьников, выяснили эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

С МИРУ ПО НИТКЕ - РЕБЕНКУ НА УРОКИ

Исследователи опросили почти 1700 семей и выяснили, что в России почти четверть родителей нанимают своему ребенку репетиторов.

- Возможности сильно зависят от места проживания, - уточняет один из авторов исследования Елена Авраамова, заведующая лабораторией исследований социального развития РАНХиГС. - Кружки и секции доступны только 25 процентам жителей села, а в крупных городах их посещает свыше половины детей.

Даже в семьях с низким достатком почти 13 процентов находят деньги на репетиторов. В обеспеченных семьях - в каждом третьем случае.

ПАПЫ РЕШАЮТ, А ВЫПУСКНИКИ СДАЮТ

Неужели в школах так плохо учат? Не совсем.

- Сегодня родители верят в необходимость раннего развития своих детей и стремятся создать для этого все условия еще до поступления ребенка в школу, - уверена Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. - Возможностей дополнительного дошкольного образования становится все больше.

Активность мам и пап потихоньку спадает по мере взросления их детей. В начальных классах в школьной жизни участвует почти половина родителей. А вот к выпускному - всего 7 процентов! То же самое и с помощью в домашках.

- 70 процентов опрошенных родителей восьмиклассников помогают детям с уроками по важным предметам. А 45 процентов вообще делают с ними домашнюю работу регулярно, - приводит цифры Татьяна Клячко. - К 11-му классу свыше половины родителей помогают детям по самым важным предметам и четверть - по всем.

- Присутствие репетиторов особенно заметно в 6-м классе, когда период адаптации к условиям обучения в основной школе уже пройден и родители видят проблемы в успеваемости, - рассказывает Елена Авраамова. - Вторая волна обращений к репетиторам - подготовка к экзаменам в 9 - 11-х классах.

Две трети родителей стараются отправить своих чад на дополнительные занятия. Причем бесплатно туда записывают только треть детей. И это не только творческие кружки и секции, но и целенаправленная подготовка к экзаменам (см. табличку о репетиторах).

Исследователи признают: предыдущие поколения уделяли дополнительным занятиям и кружкам куда меньше внимания! И гораздо реже готовы были за это платить.