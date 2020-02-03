2020-02-02T22:41:08+03:00
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Любовь Толкалина: Хорошо быть беременной, пусть и понарошку

Актриса рассказала «Комсомолке» о работе в новом сериале «Поздний срок», в котором она исполняет роль успешной журналистки
Егор АРЕФЬЕВ
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Героиня Толкалиной приезжает в Москву и покоряет сердце главного редактора популярной газеты, которого играет Александр Лазарев-младший. Фото: Первый каналГероиня Толкалиной приезжает в Москву и покоряет сердце главного редактора популярной газеты, которого играет Александр Лазарев-младший. Фото: Первый канал
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Что может быть интереснее, чем просто мелодрама? Правильно, мелодрама про журналистов. Сериал «Поздний срок» (Первый канал) как раз об этом - здесь нас ждет сюжетец в духе «Москва слезам не верит» про селфмейд-вумен, которая покоряет и Москву, и популярнейшую газету, и, разумеется, сердце главного редактора. Роль журналистки Леры Соколовой, стремящейся к успеху любой ценой, досталась Любови Толкалиной.

- Юная провинциалка приезжает в столицу с мечтой работать с гением журналистики, становится его правой рукой и заодно катализатором в разрушении его семьи, - говорит Толкалина. - У них свадьба, и, казалось бы, жизнь удалась. И, когда от судьбы не ждешь крутых виражей, Лера вдруг встает перед сложнейшим моральным выбором. Многолетняя борьба за жизнь мужа, который лежит в коме, за сохранение его дела, и неожиданная беременность в том возрасте, в котором обычно уже нянчат внуков. Ее ждут проблемы с законом, убийцами мужа, его сыном от первого брака - начинается настоящая война в мирное время!

- Звучит жутковато...

- Это проект, после которого я взяла паузу и уже целый год не входила в кадр. Трудность для меня заключалась еще и в том, что во всех экшен-сценах я должна была играть беременную женщину, а приключения героини полностью шли вразрез с ее положением. Но, боже мой, какое чудо и радость быть беременной, хотя бы понарошку! Каждый день мне надевали маленький ватный животик, и по телу сразу разливались необъяснимое тепло и счастье.

- Мужчинам в сериале, видимо, пришлось полегче. Кто с вами снимался?

- Мои партнеры - Александр Лазарев-младший (играет мужа героини) и Кирилл Гребенщиков (следователь Олег Ильин). Кирилл не общается с прессой, и мало кто знает, что в жизни он человек остроумнейший: пишет стихи, блистательно шутит... Александр Лазарев-младший - энциклопедических знаний человек, много рассказывал о своей работе в картинах «Тобол» и «Союз Спасения». С недавних пор я руковожу маленьким театром (театр «Собор» в помещениях палат гетмана Мазепы в Колпачном переулке. - Ред.), мы делаем спектакли в жанре документальной драмы. И я с нетерпением ждала наших с Сашей съемочных дней, предвкушая разговоры о малоизвестных фактах истории России.СЮЖЕТ

Начало 2000-х. Молодая выпускница журфака Лера Соколова (Любовь Толкалина) приезжает покорять Москву. И ей это удается: Леру замечает главный редактор известной на всю страну газеты, мэтр журналистики Юрий Смирнов (Александр Лазарев-младший). А вскоре между ними закручивается роман. Проходят годы. Кажется, что Лера добилась всего, к чему стремилась, - руководит собственным информационным агентством, Смирнов теперь ее законный муж. И только самые близкие знают, какую цену ей пришлось за это заплатить. Ведь Смирнов после покушения уже пять лет находится в коме...

«Поздний срок». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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