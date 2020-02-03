За считаные месяцы в стране нарисовался режиссер со спилберговской нормой рентабельности. Еще в сентябре за Климом Шипенко значилось четыре не слишком слышных фильма про то, как поднять бабки и опуститься на бабки, и скромный успех «Салюта-7». 24 октября в прокат вышел «Текст», который «Афиша» по итогам уик-энда объявила провалом и в красках объяснила причины (потому что артист Петров народу надоел). За два месяца «Текст» отбился пятикратно вместе с надоевшим народу Петровым. На исходе года пришла очередь «Холопа». Только на момент подписания номера фильм окупился четырнадцать раз, принеся 46 миллионов долларов на вложенных три (второе место в истории по сборам, прокат не кончен, может догнать «Движение вверх»). В течение одного квартала капитализация фамилии Шипенко выросла вдесятеро.

На таких индустрия держится, а имена помнят плохо, снисходительно величая «крепкими ремесленниками». В советские времена оно и понятно: кассу делали жанровики, не лезшие в исторический спор славян с евреями, державников с лириками - у которых обоих только и был информационный ресурс. Кто знал, что Владимир Басов не только Дуремар, но и режиссер девяти (!) фильмов, окупившихся два и более раз («Битва в пути», «Тишина», «Щит и меч»)? Кто помнил Владимира Рогового («Офицеры», «Несовершеннолетние», «Баламут», «Женатый холостяк», ни один не ниже 27 миллионов билетов при планке окупаемости в 10)? Кому что-то говорит фамилия Вениамина Дормана («Ошибка резидента», «Пропавшая экспедиция», «Похищение «Савойи»), Юрия Егорова («Добровольцы», «Простая история», «Однажды двадцать лет спустя»), Александра Файнциммера («Овод», «Пятьдесят на пятьдесят», «Трактир на Пятницкой»)? Тем отраднее констатировать пополнение клуба авторов, которые всегда в прибылях и у кого на входе рубль, на выходе пять. Николай Лебедев («Звезда», «Волкодав», «Легенда № 17», «Экипаж 2»). Антон Мегердичев («Метро», «Елки 3», «Движение вверх»). Вот Шипенко теперь.

В «Тексте», кто не знает, студент отсидел семерочку за подброшенную наркоту, вышел, убил обидчика, забрал смартфон с полной палитрой его жизни и концами сбыта конфиската и неделю игрался в чужое «я», обеспечивая поставки, предотвращая аборты и успокаивая не свою, а трупову маму. Модные издания решили, что фильм про смартфон и моделирование реальности. Протестные - что про подброс наркотиков и невозможность жить в Этой стране. Человечное «Завтра» (если следить за рецензиями, выяснится, что «Завтра» - единственное последовательно человечное издание в стране, в которой жить нельзя) - что это про сохранение души убийцей, да, Достоевский. Вот люди и пришли - кто за душой, кто за второй реальностью, кто за народным гневом. Модные не забыли пнуть Петрова: им всегда невыносимо, когда кто-то популярен без их санкции, а сами способны назначить модными только финскую кантри-группу с тарелочками из Кайнилахти. Вот и на Петрова пришли: он, как в армии говорят, «лючший». И Шипенко такой. Лучшесть обоих удостоверил на Татьянин день «Золотой орел», причем по второму разу (один побеждал с «Салютом-7», другой - главной ролью в «Sпарте»).

Шипенко учился в Штатах и любит играть со сменой идентичностей, там эта тема популярна: полстраны из эмигрантов, каждый новую жизнь живет, сюжет амнезии и потеряшки хватает за сердце любого. Вот он и пересаживает этот канон к нам, со смертями и кровотоком: молодой русский зритель тоже полюбил играть в чужую богатую и опасную жизнь (в «Тексте» это весьма символично передано онанизмом перед дисплеем). И один только коллега Сосновский из «Российской газеты» углядел в сюжете напрашивающиеся аналогии с «Талантливым мистером Рипли», назвав свою виртуозную, хоть и недружественную рецензию «Талантливый мистер Петров». Правда, если богатая Америка всегда видела в Рипли только завистливого гаденыша, бедная и замордованная имущими классами Россия смотрит на мир именно его глазами. По крайней мере на роль социального мстителя режиссером приглашаются лучшие исполнители страны: Александр Яценко в «Кто я?» и Александр Петров в «Текст».

Притом аллюзии залакированы сугубо оригинальными сюжетными ходами. Когда в финале «Кто я?» выясняется, что стержень фильма - непринужденный и убедительный романчик с самой Жанной Фриске на набережной осенней Ялты - полностью выдуман провинциальным убийцей-лохом, который развел всех и больше не лох, хочется вернуться к титрам: как-как, вы сказали, фамилия режиссера?

Шипенко Клим Алексеевич. 36 лет. «Текст» - фильм № 6. Будут еще.

«ТЕКСТ»

Россия, 2019

Реж. Клим Шипенко

(посмотреть фильм можно на различных интернет-платформах)