Театральные династии: дочь Апексимовой, сын Ароновой и другие дети знаменитых артистов пошли по стопам родителей

Хороши или плохи актерские династии - на эту тему критики не перестают спорить. Общественность обожает обсуждать, на ком из детей знаменитых артистов природа отдохнула, а где, наоборот, видно, что яблоко недалеко упало от талантливой яблоньки. Тем временем актерские дети продолжают поступать в театральные вузы, оканчивать их и устраиваться в театры.

28-летний актер Театра имени Вахтангова Владислав Гандрабура играет на одной сцене, а иногда в одних спектаклях со своей мамой, любимицей публики Марией Ароновой. И хотя в юности он вроде бы не собирался становиться артистом, а учился в колледже на повара, но в итоге поступил в Театральный институт имени Щукина. И после был принят в театр.

28-летний актер Театра имени Вахтангова Владислав Гандрабура играет на одной сцене, а иногда в одних спектаклях со своей мамой, любимицей публики Марией Ароновой. Фото: vakhtangov.ru

На вахтанговской сцене начинающий артист поначалу перебивался эпизодическими ролями: то сыграет Квартального («За двумя зайцами»), то Стражника («Медея»). Но довольно быстро он утвердился как острохарактерный актер.

Зрители уже оценили комедийный дар Владислава, его природное обаяние, врожденный артистизм. Справедливости ради надо заметить, что Вахтанговский театр с детства был для него родным. Сейчас он занят в пяти спектаклях.

«Мадемуазель Нитуш»

Где: Театр им. Вахтангова.

Когда: 6, 7, 13, 24 февраля.

Цена билетов: 400 - 5200 руб.

30 января в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Lё Тартюф. Комедия» Мольера, где в роли мудрой и терпеливой Эльмиры - актриса Дарья Авратинская. Ее спокойную и робкую дочь Мариану играет 23-летняя Полина Куценко.

30 января в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Lё Тартюф. Комедия» Мольера, где в роли мудрой и терпеливой Эльмиры - актриса Дарья Авратинская.Фото: Екатерина Цветкова

С Полиной все понятно - по фамилии можно догадаться, чья она дочь (конечно, Гоши Куценко, а ее мама, кстати, актриса Мария Порошина). А вот что касается Дарьи, то сразу и не поймешь, что ее родители тоже популярные актеры - Ирина Апексимова и Валерий Николаев. Авратинская - фамилия прабабушки Дарьи, которую она взяла специально, чтобы избежать ненужных сравнений с родителями.

Спокойную и робкую дочь Эльмиры Мариану играет 23-летняя Полина Куценко.Фото: Екатерина Цветкова

Сейчас 26-летняя Дарья играет в нескольких постановках Театра на Таганке. Причем не в массовке, а в главных ролях. То она Снегурочка из одноименной постановки, то Алиса из «Беги, Алиса, беги», то Нина Заречная из «Чайки», то Принцесса из «Старой, старой сказки»… То, что Даша талантливая и молодая, понятно без слов. Но и то, что ее мама Ирина Апексимова работает директором этого театра почти пять лет, тоже нельзя не принимать во внимание. И хотя Дарья говорит, что ей просто везет, что ее утверждают на роль каждый раз после успешного прохождения кастинга, некоторые скептики все-таки полагают, что это мама подарила ей комфортные условия для работы и прекрасный репертуар. Кстати, в нескольких спектаклях Дарья играет вместе с Апексимовой.

«Lё Тартюф. Комедия»

Где: Театр на Таганке.

Когда: 21 февраля.

Цена билетов: 1000 - 3000 руб.

Сын другой популярной актрисы Театра имени Вахтангова, Лидии Вележевой (кстати, семь лет назад в труппу этого театра влился ее муж Алексей Гуськов), 31-летний актер Владимир Гуськов поступил после окончания театрального института в Театр имени Маяковского. На днях состоялась премьера спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, где на сцене Владимир партнерствует с 29-летней Полиной Лазаревой, представительницей другой знаменитой театральной династии. В Театре имени Маяковского играет бабушка Полины - народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Внучка и бабушка часто играют в одних постановках. Полина говорит, что дома у нее есть «авторитетные репетиторы». Она подробно разбирает свои роли и со Светланой Владимировной, и со своим папой, актером Александром Лазаревым-младшим.

Владимир Гуськов с Полиной Лазаревой. Фото: mayakovsky.ru

«Старший сын»

Где: Театр им. Маяковского.

Когда: 14, 25 февраля.

Цена билетов: 900 - 6000 руб.

В театре «Практика» вышел спектакль «Посадить дерево», где главные роли исполняют Михаил и Николай Ефремовы. Они и в постановке - отец и сын. Михаил объяснил семейный дуэт так: «Я давно не виделся с Николаем, захотелось мне с ним поиграть, и ему захотелось поиграть со мной. Вот как-то так все сложилось». На премьере была мама 28-летнего Николая Ефремова, актриса Евгения Добровольская, которая сказала, что довольна работой сына. Ну а что же еще могла сказать любящая мать?

«Посадить дерево»

Где: спектакль идет на разных площадках (см. на сайте театра «Практика»).

Когда: 3, 13, 24 февраля.

Цена билетов: 1000 - 10 000 руб.