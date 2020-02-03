«Это девочка!»: Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Малышку назвали необычным именем – Озиан. Сразу после родов в палату к Милле пришла вся ее семья: муж, режиссер Пол Андерсон и две старших дочери - 12-летняя Эва и 4-летняя Дэшиел. Все вместе они сфотографировались на память и поделились снимком в Инстаграме.

На фото Милла выглядит совсем не как голливудская звезда – она обычная уставшая мамочка, прижимающая к груди свою новорожденную дочку. Но, тем не менее, от фото так и веет искренностью и счастьем: муж Йовович нежно обнимает ее и дочек, а младшие девочки радуются, что у них появилась младшая сестренка.

millaismyworld Welcome to the world #Osian !!! Congratulations family Jovovich-Anderson She is si cute @millajovovich !!! #millajovovich #millaj

Беременность далась Милле нелегко: актриса жаловалась, что сильно поправилась, и что она чувствует себя настоящей слонихой. Йовович рассказывала, что набрала почти 25 кило. Но больше всего Миллу пугала угроза выкидыша, ведь в 43 года его вероятность возрастает. К тому же предыдущая беременность актрисы закончилась трагически – она потеряла ребенка.

Новость о своей беременности (которая, к слову, была незапланированной) Йовович рассказала в Инстаграме в августе прошлого года, когда срок был 13 недель. По словам голливудской звезды, когда она узнала, что беременна, то испытала одновременно огромную радость и дикий ужас. После выкидыша Йовович с большим трудом вышла из депрессии, и она очень боялась, что все повторится снова. Милла признавалась, что она не хотела привязываться к ребенку раньше времени. И всю беременность была очень осторожной: она перестала заниматься спортом и избегала всего, что могло бы привести к трагическим последствиям.

- Я суперпараноик и очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу, - рассказывала она в Инстаграме.

За время беременности Милла поправилась почти на 25 кило.Фото: EAST NEWS

Милла шутит, что несомненный плюс в ее положении – это увеличившаяся грудь. В обычном состоянии актриса не может похвастаться выдающимся бюстом, но во время беременности он увеличивается на несколько размеров.

Вероятно, Пол Андерсон надеялся, что Милла подарит ему сына. Но судьба распорядилась иначе, и у них родилась третья девочка. Голливудская актриса с русскими корнями и американский режиссер, автор «Обители зла» женаты десять лет, а вместе они уже целых семнадцать лет.