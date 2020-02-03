Кейт Миддлтон в старом платье и Скарлетт Йоханссон с ошеломляющим декольте: самые красивые наряды премии BAFTA-2020

В лондонском Альберт-Холле прошла 73-я ежегодная церемония вручения премий Британской киноакадемии и телевизионных искусств. В этот раз она получилась особенно представительной: в столицу Великобритании съехались все ведущие голливудские звезды, которые в этом году претендуют на Оскар. И то, как раздали награды британские кинокритики, очень показательно – скорее всего, американские киноакадемики будут с ним солидарны.

Лучшим британским фильмом по версии BAFTA стала историческая драма Сэма Мендеса «1917». И это вполне предсказуемо: эксперты туманного Альбиона просто не могли оставить без награды масштабную киноэпопею о том, как Британия воевала в Германии во время Первой мировой войны. Лучшим актером тоже ожидаемо стал Хоакин Феникс – актер уже собрал впечатляющий урожай наград за свою роль в фильме «Джокер» и, скорее всего, возьмет за нее и «Оскар». Лучшей актрисой кинокритики признали Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди» - экранизации биографии актрисы Джуди Гарланд. Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль в картине "Однажды в... Голливуде". Актер умудрился и тут напомнить про свой развод с Анджелиной Джоли, связав его с Брекситом.

- Привет, Британия, я слышал, ты теперь одинока? Добро пожаловать в наш клуб! – пошутил новоиспеченный холостяк на тему «развода» Англии и Евросоюза.

Модные критики уже назвали красную дорожку BAFTA-2020 самой красивой за всю историю премии. Голливудские звезды показали сногсшибательные наряды и драгоценности на миллионы долларов. Не менее обсуждаемой, чем заокеанские знаменитости, стала королевская чета - герцог и герцогиня Кембриджские. Принц Уильям и Кейт Миддлтон каждый год становятся гостями BAFTA, и в этот раз не нарушили традицию.

Принц Уильям с женой Кэтрин.Фото: EAST NEWS

Кейт приехала на церемонию в прелестном белом платье, расшитом золотыми розами. Наряд не новый – впервые это платье модного дома Alexander McQueen она надевала в Малайзии во время официального турне по Юго-Восточной Азии. То, что Кэтрин надела старое платье, очень показательно. На фоне Мегзита и обвинений Меган Маркл в расточительстве Кейт лишний раз подчеркнула – мол, я не такая, я-то экономлю средства британской короны и не трачу их попусту на свой гардероб.

Самым красивым нарядом церемонии, по единодушному мнению, стало платье Скарлетт Йоханссон. Прелестный розовый наряд с перьями и бахромой был явно создан в стиле 20-х годов прошлого века – золотой эпохи джаза. Глубокое декольте обнажило грудь актрисы, а ее изящную шею подчеркнули бриллиантовые сережки, качающиеся в такт ее движениям.

Скарлетт ЙоханссонФото: REUTERS

Актриса похвасталась впечатляющим декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рене Зеллвегер также выбрала розовый цвет и надела атласное платье с октрытыми плечами.

Рене ЗеллвегерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса получила приз за лучшую женскую роль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон в последнее время не баловала нас яркими красками, предпочитая черно-белые наряды. Но в этот раз она выбрала шелковое платье лилового цвета – и попала с ним в десятку.

Шарлиз ТеронФото: REUTERS

Звезда «Твин Пикса» Лора Дерн получила премию как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Брачная история». Лора тоже сделала ставку на яркий цвет и смотрелась очень эффектно в своем бархатном платье.

Лора ДернФото: REUTERS

А вот Марго Робби, номинировавшаяся за фильм «Скандал», напротив, была сама скромность - вся в черном. Спереди платье было закрытым, но стоило актрисе повернуться спиной, как взглядам гостей церемонии открылся эффектный вырез сзади.

Марго РоббиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Зато сзади наряд Марго был с открытой спиной.Фото: REUTERS

Самым откровенным на красной дорожке стало платье Лили-Роуз Депп – дочки актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради. Девушка нарядилась в кружевной комбинезон, поверх которого она надела абсолютно прозрачную комбинацию.