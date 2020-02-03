2020-02-03T16:46:20+03:00
Наука

Коронавирус: заболевших в 10 раз больше?

В Университета Гонконга вычислили истинное число инфицированных 2019-nCov
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Научные и официальные данные сильно расходятся.Научные и официальные данные сильно расходятся.
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Вирусологи из Университета Гонконга усомнились в официальной статистике — им показалось заниженным число зараженных новым коронавирусом 2019-nCov. Ученые, ведомые профессором Габриэлем Люнгом (Gabriel Leung) прикинули, сколько их должно быть на самом деле. Составили математическую модель, в которой приняли, что один больной передает инфекцию 2 - 3 здоровым— это еще не самое худшее. Учили, что количество зараженных удваивается каждые 6,4 дня, что очаги распространения инфекции множатся — ими становятся весьма крупные города и в самом Китае и за его пределами. Результаты, опубликованные 31 января 2020 года в журнале The Lancet, на который ссылается портал ScienceAler, свидетельствуют: к 25 января 2020 года болели 75 815 человек. По официальным данным, зараженных было в 10 раз меньше.

Гонконгские вирусологи полагают, что их вычисления отражают реальную картину распространения инфекции. Официальные же данные, якобы, сильно запаздывают, поскольку некие подозрительные симптомы проявляются не сразу после заражения, а с ощутимой задержкой. Немало времени уходит и на то, чтобы подтвердить имеется ли в организме этот самый 2019-nCov.

Официальная статистика уверяет: на 3 февраля 2020 года новым коронавирусом заразились 17485 человек. Реально же больных, если считать по-гонконгски, более 170 тысяч.

Текущая ситуация с распространением коронавируса по миру.

Текущая ситуация с распространением коронавируса по миру.

Есть и хорошая новость, если Габриэль Люнг с коллегами правы, то смертность от нового заболевания гораздо ниже принятого уровня — едва превышает 0,2 процента.

Кстати, на 3 февраля 2020 года 2019-nCov убил 362 человека, избавились от заразы 518 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дело — совсем г...вно

Китайская газета South China Morning Post сообщает: медики Третьей народной больницы Шэньчжэня обнаружили, что новый коронавирус несколько дней сохраняет жизнеспособность в человеческом кале. Стало быть, и передаваться через него может. Достаточно не помыть руки после посещения туалета, чтобы стать источником инфекции — способствовать фекально-оральному способу ее распространению.

Хуже другое, объясняют китайские медики. 2019-nCov способен передаваться через унитаз. Что делать? Тщательно мыть туалеты, руки, задницу, ну, и лицо на всякий случай.

И в сортире уже спасения нет.

И в сортире уже спасения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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