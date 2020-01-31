2020-01-31T07:57:36+03:00
Спорт

Стал известен полный состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию 2020

Триумфаторам недавнего европейского первенства нашлось место в главной команде страны
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная - в сборной России на чемпионат мира 2020.Алена Косторная - в сборной России на чемпионат мира 2020.Фото: REUTERS
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Федерация фигурного катания России приняла решение не особо медлить с составом национальной сборной на чемпионат мира 2020 года. И уже спустя несколько дней после европейского первенства исполком организации утвердил состав команды на первенство планеты, которое пройдет в марте в Канаде.

Триумфаторы чемпионата Европы 2020 в Граце полностью вошли в состав команды. В женском одиночном катании нашу сборную представят три звездные ученицы тренера Этери Тутберидзе - 16-летняя Алена Косторная, 15-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова. В запасе официально буду числиться Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Они смогут заменить кого-то из трех официальных участниц в случае непредвиденных обстоятельств.

У мужчин же будут двое фигуристов - чемпион Европы 2020 Дмитрий Алиев и серебряный призер Артур Даниелян. Александр Самарин и Макар Игнатов - в запасе. В целом же, состав команды составлен с учетом результатов европейского первенства 2020 в Граце.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 пройдет в канадском городе Монреаль с 18 по 22 марта.

СПРАВКА "КП"

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян. Запасные: Александр Самарин, Макар Игнатов.

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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